Ministrul Tineretului şi Sporturilor pare să nu ştie nici măcar în ziua marii semifinale a tricolorilor mici cu Germania cine e căpitanul acestei echipe-revelaţie. A auzit, ca şi restul europenilor, de Ianis Hagi. Măcar atât. Nu putem decât spera ca meciul de azi să-l determine să afle care e numele fiecăruia dintre jucătorii care au produs o performanţă istorică şi au redeschis pofta românilor de a se interesa de fotbal.

Întrebare: Știti cine este căpitanul naționale de tineret?

Bogdan Matei, ministrul Sporturilor: Am spus-o și am întrebat în momentul în care am fost întrebat ce jucător prefer, răspunsul meu a fost unul singur: Ianis Hagi. Nimeni altcineva nu mă interesează și rămân cu aceeași părere. Ianis Hagi este jucătorul meu numărul 1 preferat.

Întrebare: Acum știți cine e Ionuț Radu?

Bogdan Matei, ministrul Sporturilor: Sigur. Acum două luni nu știam și le urez succes. Sunt convins că vor face o figură foarte frumoasă.

Interviul cu ministrul sportului a fost făcut înaintea semifinalei dintre Germania U21 și România U21, scor 4-2.

