Live TV

Video Ministrul Transporturilor: Până la finalul anului românii vor putea circula pe autostradă de la București la Adjud

Data actualizării: Data publicării:
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mM2QyYTdkMWEzOWQ2NjJjOGRhZTE0MTE3OTg0ZWQ2Yg==.thumb
Sursă foto: facebook / Cristian Pistol
Din articol
Cum sunt finanțate tronsoanele din A7 şi A8 excluse din PNNR

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat joi, la Digi24, că până la finalul anului românii vor putea circula pe autostradă de la București la Adjud. Directorul Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, precizează că lucrările trebuiau finalizate anul acesta până la Pașcani.

„Acum 2 săptămâni am deschis tronsonul de la Mizil la Pietroasele, urmând ca până la sfârșitul acestei luni să dăm în trafic pe Pietroasele - Buzău, deci vorbesc de sfârșitul lunii noiembrie. Asta presupune că vom ajunge de la București până la Focșani, dar pe autostradă, iar până la finalul anului avem în vedere să dăm în trafic până la Adjud - Răcăciunii. Deci vom ajunge până la Adjud până la finalul anului, nu doar până la Focșani”, a declarat ministrul Transporturilor.

Directorul Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, precizează că anul acesta lucrările ar fi trebuit să fie finalizate până la Pașcani, nu doar până la Adjud. 

„Vreau să confirm și să clarific un lucru, într-adevăr ajungem la Focșani, eu sper în 2-3 săptămâni cel mai târziu, dacă nu la sfârșitul acestei luni, la început de decembrie, anul acesta ajungem la Focșani Nord. De la Focșani Nord, domnul ministru a spus ori Adjud ori Răcăciuni, va fi Adjud Nord. De la Adjud Nord până la Răcăciuni mai sunt niște kilometri și nu o să ajungem anul ăsta la Răcăciuni. Răcăciuni este undeva la jumătatea distanței dintre Adjud și Bacău sud.

Noi trebuia să ajungem acum în noiembrie la Pașcani, dar n-o să ajungem. O să ajungem la Adjud și sper ca în primăvară să ajungem ori la Răcăciuni, ori poate undeva prin vară la Bacău. Termenul PNRR pentru cele șase loturi de la Focșani la Pașcani este final de august 2026, nu decembrie. Ca să nu pierdem niciun ban pe partea de autostrăzi pe cele cinci loturi de la Focșani la Săbăoani care au fost scoase din zona de împrumut PNRR și puse pe zona de grant, adică fonduri nerambursabile, trebuie să ajungem cu A7 în august 2026 la Săbăoani”, spune Ciurea. 

Cum sunt finanțate tronsoanele din A7 şi A8 excluse din PNNR

Ministrul Transporturilor a mai explicat cum vor fi finanțate tronsoanele din A7 şi A8 care au fost excluse din PNRR.

„Mai avem în vedere pentru capătul de pe A7, dacă ne referim aici la Pașcani-Suceava este licitat, acest tronson va intra pe programul SAFE. Estimez că în 2-3 săptămâni vom și închide discuțiile pe acest program, știind clar ce putem acoperi și care este suma care nu este alocată, estimăm undeva la 4-5 miliarde. Mai avem de la Suceava la Siret, acolo avem ultimul tronson format din trei segmente teoretic, două de autostradă e și unul de drum expres. Am avut discuții să facem toate cele trei segmente la profil de drum expres. În felul acesta grăbim și execuția și costurile vor fi semnificativ diminuate”, a spus Ciprian Șerban.

„Loturile care au rămas în PNRR vor fi finalizate până în august 2026, pentru că ultimul lot nu reușeam să-l terminăm până în luna august, l-am scos din PNRR și vom asigura finanțarea lui pe SAFE, ceea ce se va întâmpla și cu cele două loturi din A8. Nu am de ce să le bag în programul de transport sau să caut finanțare în programul de transport pentru ele, atâta timp cât vor fi finalizate și vor fi finanțate prin programul SAFE”, a mai spus acesta.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mihai Barbu.
Șeful PNL Vaslui, care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la...
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru...
drone in zbor
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea...
danut mocanu dat in urmarit de politie
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de...
Ultimele știri
Erdogan repetă scenariul: după primarul Istanbulului, și șeful opoziției din Turcia este dat în judecată
Temeri legate de siguranță. Autobuze din Norvegia, fabricate în China, pot fi oprite prin sisteme de control de la distanță
Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe internet a murit la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drum expres focsani braila
Două noi contracte semnate pentru 105 km de drumuri de mare viteză. Termenele de finalizare
INSTAT_PARLAMENT_VOT_SEF_CDEP_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Șerban, după suspendarea unor trenuri din cauza datoriilor CFR Călători: „Directorii să ia măsuri. Cine nu înțelege, va pleca”
bancnote de 100 de lei
România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru finanțarea Autostrăzii Moldovei. Ilie Bolojan: Nu mai putem merge astfel
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja semnate. Șantierele cu probleme
Garnitură de metrou. Foto: Metrorex
Ministrul Transporturilor anunță sancțiuni la Metrorex. Ce probleme au fost descoperite în urma controlului
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Românii care vor primi 2000 de lei de la stat. Cine va beneficia de tichete electronice
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...