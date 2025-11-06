Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat joi, la Digi24, că până la finalul anului românii vor putea circula pe autostradă de la București la Adjud. Directorul Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, precizează că lucrările trebuiau finalizate anul acesta până la Pașcani.

„Acum 2 săptămâni am deschis tronsonul de la Mizil la Pietroasele, urmând ca până la sfârșitul acestei luni să dăm în trafic pe Pietroasele - Buzău, deci vorbesc de sfârșitul lunii noiembrie. Asta presupune că vom ajunge de la București până la Focșani, dar pe autostradă, iar până la finalul anului avem în vedere să dăm în trafic până la Adjud - Răcăciunii. Deci vom ajunge până la Adjud până la finalul anului, nu doar până la Focșani”, a declarat ministrul Transporturilor.

Directorul Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, precizează că anul acesta lucrările ar fi trebuit să fie finalizate până la Pașcani, nu doar până la Adjud.

„Vreau să confirm și să clarific un lucru, într-adevăr ajungem la Focșani, eu sper în 2-3 săptămâni cel mai târziu, dacă nu la sfârșitul acestei luni, la început de decembrie, anul acesta ajungem la Focșani Nord. De la Focșani Nord, domnul ministru a spus ori Adjud ori Răcăciuni, va fi Adjud Nord. De la Adjud Nord până la Răcăciuni mai sunt niște kilometri și nu o să ajungem anul ăsta la Răcăciuni. Răcăciuni este undeva la jumătatea distanței dintre Adjud și Bacău sud.

Noi trebuia să ajungem acum în noiembrie la Pașcani, dar n-o să ajungem. O să ajungem la Adjud și sper ca în primăvară să ajungem ori la Răcăciuni, ori poate undeva prin vară la Bacău. Termenul PNRR pentru cele șase loturi de la Focșani la Pașcani este final de august 2026, nu decembrie. Ca să nu pierdem niciun ban pe partea de autostrăzi pe cele cinci loturi de la Focșani la Săbăoani care au fost scoase din zona de împrumut PNRR și puse pe zona de grant, adică fonduri nerambursabile, trebuie să ajungem cu A7 în august 2026 la Săbăoani”, spune Ciurea.

Cum sunt finanțate tronsoanele din A7 şi A8 excluse din PNNR

Ministrul Transporturilor a mai explicat cum vor fi finanțate tronsoanele din A7 şi A8 care au fost excluse din PNRR.

„Mai avem în vedere pentru capătul de pe A7, dacă ne referim aici la Pașcani-Suceava este licitat, acest tronson va intra pe programul SAFE. Estimez că în 2-3 săptămâni vom și închide discuțiile pe acest program, știind clar ce putem acoperi și care este suma care nu este alocată, estimăm undeva la 4-5 miliarde. Mai avem de la Suceava la Siret, acolo avem ultimul tronson format din trei segmente teoretic, două de autostradă e și unul de drum expres. Am avut discuții să facem toate cele trei segmente la profil de drum expres. În felul acesta grăbim și execuția și costurile vor fi semnificativ diminuate”, a spus Ciprian Șerban.

„Loturile care au rămas în PNRR vor fi finalizate până în august 2026, pentru că ultimul lot nu reușeam să-l terminăm până în luna august, l-am scos din PNRR și vom asigura finanțarea lui pe SAFE, ceea ce se va întâmpla și cu cele două loturi din A8. Nu am de ce să le bag în programul de transport sau să caut finanțare în programul de transport pentru ele, atâta timp cât vor fi finalizate și vor fi finanțate prin programul SAFE”, a mai spus acesta.

Editor : C.L.B.