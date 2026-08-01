Muncitorii lucrează la foc continuu pe șantierele dintre Adjud, Bacău și Pașcani, în contextul în care se apropie termenul-limită din PNRR. Punctul critic pentru nu a pierde bani din PNRR îl reprezintă viaductul de la Cleja. Potrivit directorului executiv al Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, principala provocare este cea a antreprenorului, arătând că deja s-a întârziat aproximativ un an de zile.

Întrebat despre provocările din acest proiect, Ionuț Ciuea a explicat că totul ține de antreprenori.

„Nu sunt provocări tehnice cum avem pe Sibiu - Pitești de exemplu sau cum vom avea în curând secțiunea montană. Avem într-adevăr acest viaduct peste DN2 și peste calea ferată, magistrata 500, care este lung dar nu are nicio provocare tehnica. Singura provocare este generată de antreprenor. Faptul că avem o întârziere foarte mare. Trebuia, conform contractelor inițiale să circulăm nu până la Bacău, ci până la Pașcani. Deci toate loturile din A7 ar fi trebuit să fie gata, unele dintre ele cele până la Pașcani ar fi trebuit să fie gata din octombrie anul trecut. Vorbim de o întârziere consistentă, aproape un an de zile. Și nu vorbim de autostradă până la Pașcani în termenul PNRR - 31 august. Este data limită a PNRR pentru a atrage bani care sunt în continuare pe grant pe această secțiune.

Reușim să facem până la Bacău autostrada A7. Și din păcate trebuia să ajungem până în 31 august nu până la Bacău, ci Pașcani. Deja putem spune ca am pierdut bani PNRR rambursabili - cei care trebuie sa-i dai înapoi, și ca să nu pierdem și finanțarea nerambursabilă - bani gratis, între Săbăoani și Bacău, valoarea lucrărilor care rămân dincolo de 31 august cumva ea va fi acoperită de pe calea ferata Cluj-Napoca - Oradea. Dacă autoritățile își fac treaba și antreprenorii trag tare cât a mai rămas până la sfârșitul lunii, ar trebui să luăm toți banii gratis din PNRR. Că banii cu împrumut, vorbim de câteva miliarde care sunt pierdute”, a declarat directorul Asociației Pro Infrastructura pentru Digi24.

El a făcut și niște estimări pentru când șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostrada Moldovei.

„Dacă ajunge la Bacău și e aproape o certitudine că ajungem la finalul acestei luni, la Săbăoani ne așteptăm să ajungem în primăvara anului viitor. Până în Roman în zona de sud a orașului până în acest an. Și mai departe, spre vară până spre Pașcani”, a conchis Ionuț Ciurea.

Editor : I.B.