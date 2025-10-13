Live TV

Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de Nicușor Dan. Documentul va trece prin CSAT și Parlament

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan
Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Președintele Nicușor Dan a anunțat că documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat și este în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT. Șeful statului spune că va cuprinde „două schimbări majore” pentru România: războiul hibrid și corupția. 

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru stirileprotv.ro că în prezent există un document „prealabil” privind strategia națională de apărare a țării, care urmează să fie supus unei verificări, după care va fi trimis spre aprobare în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. 

Șeful statului a anunțat că acest document foarte important pentru România va fi adoptat până în 26 noiembrie, când se împlinesc cele șase luni de la învestirea sa ca președinte al României.  

„Consilierul pentru securitate națională, domnul Diaconescu, a făcut o corespondență cu toate instituțiile care au atribuții pe securitatea națională. S-au strâns două dosare de corespondență și din toate opiniile, care bineînțeles că unele dintre ele se suprapuneau, a elaborat un document prealabil pentru moment, la care ne mai uităm încă o dată cu toții, după care el va fi trecut prin CSAT și după aceea trimis Parlamentului. Deci, termenul 26 noiembrie, când sunt cele șase luni de la învestirea mea ca președinte, va fi respectat.”, a spus Nicușor Dan. 

Președintele a subliniat faptul că această strategie națională de apărare a țării va cuprinde două noi direcții de acțiune importante. 

Prima se referă la războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă, respectiv atacurile cibernetice, procedurile de dezinformare și influența rușilor în rețelele sociale. 

A doua schimbare vizează corupția din România. Dan spune că este nevoie de „atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se „preocupe” de acest fenomen. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2025-10-11 213821
1
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
2
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
profimedia-1029625023
3
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe...
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
4
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
5
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
Digi Sport
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu face declaratii
Schimbare de strategie în PSD: social-democrații renunță la...
Submarin rusesc
Mark Rutte a ironizat un submarin rus care s-a defectat și a ieșit la...
poza deschidere
Anchetă Digi24. Sute de medici din spitalele de stat refuză avortul...
soldati rusi-motocicleta
Cum plănuia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să...
Ultimele știri
Scuza unui ministru taliban după ce jurnalistele au fost excluse de la o conferință de presă: cum a reparat situația
Lege promulgată: Persoanele inculpate care poartă dispozitiv electronic vor declanșa o alertă dacă se apropie de frontieră
Cum explică Grindeanu renunțarea la menționarea progresismului în statutul PSD: Clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Purtat de valul ovațiilor din Knesset, Trump i-a cerut președintelui Israelului să-l grațieze pe Netanyahu acuzat de corupție și fraudă
Screenshot 2025-07-14 104752
Nicușor Dan: Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Nu este firească, este o alegere a societății
nicusor dan delegatie australia
România și Australia își consolidează cooperarea: Nicușor Dan încurajează deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR depune moțiune și împotriva ministrului Agriculturii. Ce îi reproșează lui Florin Barbu
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Poate AUR să demită președintele României? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Detalii șocante! Cum au arătat, de fapt, ultimele clipe din viața lui Rareș Ion. Rebecca Lăzărescu, fosta...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0...
Adevărul
Soluția unui șofer român de camion pentru a-și recupera salariile restante. „Îl voi returna doar când îmi voi...
Playtech
Iluzia optică descoperită de oamenii de știință. Legătura dintre formă și viteza luminii, explicată
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
O vedetă a vrut să treacă granița în Serbia, dar a rămas ”blocată”: ”Au emis mandat de arestare pe numele meu”
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Multimilionar de 79 de ani caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Ce vrea să facă Angelina Jolie imediat ce copiii ei cei mici vor deveni majori: "Așteaptă momentul de ani...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...