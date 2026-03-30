Dan, despre decorarea veteranului de război Ion Vasile Banu, criticată din nou de Institutul Ellie Wiesel: „Suntem gata să discutăm”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seară, că lui Ion Vasile Banu, veteran de război, din informaţiile deţinute la momentul la care l-a decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, nu i se putea imputa nimic reprobabil.

„A făcut parte din trupele româneşti care au luptat pe frontul de est. Trupe româneşti care au luptat pe frontul de est s-a întâmplat să facă nişte acte reprobabile. L-am decorat pe domnul Banu, atât Ministerul Apărării, care a făcut propunerea, cât şi noi, am verificat informaţiile disponibile şi domnul Banu, din informaţiile pe care le-am găsit atunci, domnului Banu nu i se putea imputa absolut nimic reprobabil. Asta este situaţia şi aici suntem”, a declarat, luni seară, preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Şeful statului a adăugat că, dacă Institutul Elie Wiesel are alte informaţii despre Ion Vasile Banu, este deschis la discuţii.

„Dacă Institutul Elie Wiesel are alte informaţii, suntem gata să discutăm cu ei”, a adăugat Nicuşor Dan.

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel a lansat recent noi critici la adresa veteranului de război Ion Vasile Banu, decorat de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„Pe 11 decembrie 2025, am menţionat în conferinţa de presă faptul că nu există consemnări arhivistice despre activitatea militară a lui Vasile Banu faţă de populaţiile civile în zonele de război la care a participat. În acelaşi timp, pe baza documentelor de arhivă, am afirmat cu claritate că unităţi din Regimentul 89 Infanterie au participat la Pogromul de la Iaşi precum şi la prigoana împotriva evreilor în Basarabia sau dincolo de Nistru”, a transmis recent Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel.

„Astfel, este greu de înţeles punctul de vedere al ministerului care susţine că Regimentul 89 nu a participat la Pogromul de la Iaşi, câtă vreme chiar documentele citate de MApN consemnează că militari din Batalionul I al regimentului au tras în evrei în timpul traversării oraşului Iaşi”, a mai transmis instituţia.

Institutul transmitea conducerii Ministerului Apărării Naţionale că, pe lângă obligaţia de a-şi onora veteranii, „are şi datoria de a-şi recunoaşte greşelile şi politicile discriminatorii pe care le-a avut în trecut”.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
parlament
2
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
3
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
Te-ar putea interesa și:
stramtoarea ormuz din satelit randare 3D
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat despre posibila implicare a României în misiunile de deminare din Ormuz: „Nu suntem încă acolo”
nicusor dan inquam octav ganea
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această cavalcadă de procese
ID335933_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre măsurile guvernului privind prețul carburanților: „O să fie o scădere”. Care e termenul pentru luarea deciziei
nicusor dan
Nicușor Dan speră ca România să devină membru OECD anul acesta: „Suntem în grafic”. Ce a spus despre integrarea în zona euro
Screenshot 2026-03-30 202127
Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliţie: „Partidele se atacă de mult timp”. Ce spune despre un guvern minoritar
Recomandările redacţiei
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF300326_03516
Ilie Bolojan, la Digi24: Acciza, tăiată doar la motorină, fond de...
Rescue teams deployed after strike hits Al Araby TV building in Tehran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 31. Rachetă iraniană, neutralizată...
European Ministers Of Energy Council, Brussels, Belgium - 16 Mar 2026
Temeri la Bruxelles privind o penurie energetică: Recomandări pentru...
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Bolojan nu mai are energie pentru atacurile PSD: E posibil să avem o...
Ultimele știri
Miruţă: Lumea vorbește de încărcături nucleare, petrol. România pare ruptă de lume dacă discută doar de ieşirea PSD de la guvernare
Momentul în care fetițele date dispărute din Mureș au fost găsite și au ajuns în brațele salvatorilor: „Încă o noapte nu mai rezistau”
Scandalul asasinatelor plătite care afectează serviciul francez de spionaj: agenți plictisiți, masoni și o presupusă agentă Mosad
Citește mai multe
