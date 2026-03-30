Dan, despre decorarea veteranului de război Ion Vasile Banu, criticată din nou de Institutul Ellie Wiesel: „Suntem gata să discutăm”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seară, că lui Ion Vasile Banu, veteran de război, din informaţiile deţinute la momentul la care l-a decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, nu i se putea imputa nimic reprobabil.

„A făcut parte din trupele româneşti care au luptat pe frontul de est. Trupe româneşti care au luptat pe frontul de est s-a întâmplat să facă nişte acte reprobabile. L-am decorat pe domnul Banu, atât Ministerul Apărării, care a făcut propunerea, cât şi noi, am verificat informaţiile disponibile şi domnul Banu, din informaţiile pe care le-am găsit atunci, domnului Banu nu i se putea imputa absolut nimic reprobabil. Asta este situaţia şi aici suntem”, a declarat, luni seară, preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Şeful statului a adăugat că, dacă Institutul Elie Wiesel are alte informaţii despre Ion Vasile Banu, este deschis la discuţii.

„Dacă Institutul Elie Wiesel are alte informaţii, suntem gata să discutăm cu ei”, a adăugat Nicuşor Dan.

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel a lansat recent noi critici la adresa veteranului de război Ion Vasile Banu, decorat de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„Pe 11 decembrie 2025, am menţionat în conferinţa de presă faptul că nu există consemnări arhivistice despre activitatea militară a lui Vasile Banu faţă de populaţiile civile în zonele de război la care a participat. În acelaşi timp, pe baza documentelor de arhivă, am afirmat cu claritate că unităţi din Regimentul 89 Infanterie au participat la Pogromul de la Iaşi precum şi la prigoana împotriva evreilor în Basarabia sau dincolo de Nistru”, a transmis recent Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel.

„Astfel, este greu de înţeles punctul de vedere al ministerului care susţine că Regimentul 89 nu a participat la Pogromul de la Iaşi, câtă vreme chiar documentele citate de MApN consemnează că militari din Batalionul I al regimentului au tras în evrei în timpul traversării oraşului Iaşi”, a mai transmis instituţia.

Institutul transmitea conducerii Ministerului Apărării Naţionale că, pe lângă obligaţia de a-şi onora veteranii, „are şi datoria de a-şi recunoaşte greşelile şi politicile discriminatorii pe care le-a avut în trecut”.

