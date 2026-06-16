Adrian Veștea spune că nu își schimbă decizia: „Sunt convins că acest Guvern va trece”

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a transmis încă o dată că nu are de gând să se retragă. Liberalul se arată convins că Guvernul pe care îl propune va trece, deși conducerea PNL a votat luni seară să nu îl susțină.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic”, a scris Veștea, marți, pe Facebook.

Acesta susține că nu e „momentul pentru ezitări sau calcule personale”. „Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate”, a conchis Veștea.

Mesajul vine după ce conducerea PNL a decis luni seară să nu susţină Guvernul Veştea, decizia fiind luată cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă şi două abţineri. preşedintele partidului, Ilie Bolojan, i-a dat lui Veştea termen până marţi dimineaţă, la ora 10.00, să-şi depună mandatul de premier desemnat, având în vedere că nu are susţinerea formaţiunii.

Citește și: Adrian Veștea a ignorat ultimatumul PNL. PSD așteaptă o decizie a UDMR pentru a discuta apoi cu premierul desemnat

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.