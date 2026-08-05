Rusia a lansat o nouă campanie informațională de amploare împotriva integrării europene a Ucrainei. Informația este raportată de Centrul pentru Comunicații Strategice SPRAVDI, conform UNN.

Serviciul Rus de Informații Externe (SVR) a difuzat o declarație privind lipsa perspectivelor de aderare a Ucrainei la UE, care a fost preluată de peste 750 de surse media. Este deja al doilea val din această vară, menit să discrediteze procesul de negociere.

Conform datelor disponibile, pe 3 august, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a emis o declarație în care susținea că Ucraina nu ar avea perspective de aderare la Uniunea Europeană și a acuzat UE că „alimentează războiul”.

„Monitorizarea efectuată de Centrul pentru Comunicații Strategice a identificat peste 750 de distribuiri ale acestei declarații pe 510 de resurse care vizează publicul din Rusia, SUA, țările europene, Africa, Asia și Orientul Mijlociu. Campania a cuprins 20 de limbi”, se menționează în postare.

În special, la diseminare au fost implicate următoarele:

• resurse media ale Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei;

• rețelele Sputnik și RT;

• mass-media de stat și private din Rusia;

• canale Telegram;

• resurse FIMI, inclusiv Pravda / ZOV;

• bloggeri de propagandă.

De asemenea, agenția precizează că aceasta este deja a doua val de acest gen din această vară. Declarația anterioară a SVR a fost difuzată pe 19 iunie. Acțiunile Rusiei vizează discreditarea procesului de negociere privind aderarea Ucrainei la UE.

Pe 15 iunie a fost deschis grupul de negociere „Fundamente”, iar pe 14 iulie, grupul „Relații externe”.

Negocierile privind alte grupuri sunt în curs de desfășurare. Ucraina este deja asociată la Fondul European de Apărare, iar proiectele comune sunt incluse în 15 dintre cele 19 planuri naționale ale instrumentului de apărare SAFE.

Obiectivul campaniei este de a submina încrederea în UE și în perspectivele europene ale Ucrainei, precum și de a întări sentimentele eurosceptice în alte țări. Următorul val este de așteptat înaintea reuniunii Consiliului UE din septembrie.

Editor : M.C