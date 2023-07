„Azilele groazei”. Renate Weber: E de mirare că rudele celor care erau internaţi acolo nu ne-au sesizat niciodată nimic

Avocatul Poporului Renate Weber a declarat, cu referire la centrele în care vârstnicii au fost torturaţi, că instituţia pe care o conduce nu a primit niciun fel de sesizare despre aceste fapte, ceea ce ridică un semn de întrebare şi este suprinzător că niciuna dintre rudele persoanelor internate acolo nu a sesizat niciodată nimic. Aceasta a mai explicat că sunt puţine centrele de acest fel din România unde Avocatul Poporului să fi găsit situaţii chiar bune pentru cei internaţi acolo şi, în cele mai multe cazuri, instituţia a constatat că e nevoie de fonduri suplimentare pentru aceste centre care să acopere personalul necesar de la medici, psihologi, asistenţi sociali şi până la persoanele care efectiv îi îngrijesc pe cei internaţi acolo.

„Instituţia noastră nu are competenţe de control. Controale pot să facă acele instituţii ale statului care autorizează funcţionarea acelor centre şi care, în urma controalelor, pot să dea şi sancţiuni. Instituţia noastră este una de mediere. Noi avem două tipuri de intervenţie pe care le putem folosi. Pe de o parte, un departament din cadrul instituţiei este Mecanismul pentru prevenirea torturii şi a relelor tratament şi cu acel departament facem vizite, care sunt vizite de prevenire. Deci nu ne cheamă cineva. Noi ne ducem inopinat şi vedem ce găsim. Şi sunt vizite pe care le facem la penitenciare, la centrele pentru persoane în vârstă şi la centre pentru copii, la spitale de psihiatrie. Deci în toate aceste locuri care generic sunt numite locuri de detenţie în sensul în care nu poate să plece prin simpla ei voinţă de acolo. Deci aceasta este o formă a noastră de intervenţie, aceste vizite de prevenire În urma lor, tot ce putem să facem este un set de recomandări pe care îl adresăm de regulă celor care conduc acele penitenciare, centre sau spitale şi, atunci când este cazul, ne adresăm şi celor care au chiar atribuţiile de control”, a afirmat Renate Weber luni, la Prima News, potrivit News.ro.

Ea a mai explicat că Avocatul poporului poate efectua anchete, însă întotdeauna pentru asta trebuie să existe o sesizare prealabilă.

„Pe de altă parte, putem face anchete, dar pentru a face anchete întotdeauna trebuie să existe o sesizare. Noi am primit de-a lungul timpului astfel de sesizări de la rude sau aparţinători, cum li se mai spune, ale celor care sunt în astfel de cămine pentru persoane vârstnice sau pentru persoane cu dizabilităţi”, a completat Weber.

Întrebată dacă a primit sesizări în ceea ce priveşte faptele petrecute în „azilele groazei”, Renate Weber a răspuns: „Nu, niciodată nu am primit nicio sesizare şi să ştiţi că acesta este pentru noi un semn de întrebare, pentru că în condiţiile în care se relatează astăzi despre neajunsuri uriaşe, grave probleme în aceste centre, este într-adevăr de mirare că nimeni dintre rudelor celor care erau internaţi acolo nu ne-au sesizat niciodată nimic”.

„Am mai avut sesizări din alte centre”, a continuat Avocatul Poporului.

„S-a întâmplat inclusiv în acel centru privat în care nu am fost lăsaţi să intrăm şi, din păcate, la data acea, deşi noi am sesizat imediat Ministerul Muncii, chiar nu am primit niciun răspuns şi niciun ajutor din partea Ministerului Muncii. Era un centru de lângă Sibiu unde colegii mei au primit o sesizare de la o rudă a cuiva care era internat acolo şi, din păcate, la data aceea era Guvernul Orban, chiar nu am primit niciun răspuns din partea ministrului Muncii. S-a mai întâmplat de curând acest lucru într-o vizită pe care a vrut să o facă mecanismul nostru de prevenire a relelor tratamente, tot aşa nu ni s-a permis, managerul centrului spunând – noi nu torturăm oameni. Indiferent cum le-am interpreta noi, noi trebuie să încercăm să deblocăm situaţia, să găsim formula prin care să îi convingem pe acei manageri că noi avem dreptul prin lege să vizităm acele centre. Să ştiţi că nu înseamnă neapărat că au ei ceva de ascuns. Poate să fie pur şi simplu o neînţelegere, o necunoaştere a legii”, a mai precizat Weber.

Ea a mai spus că sunt puţine centrele de acest fel din România unde Avocatul Poporului a făsit situaţii chiar bune pentru cei internaţi acolo.

Pe de altă parte vreau să vă spun că în puţine centre din România am găsit situaţii chiar bune pentru cei care sunt acolo. În cele mai multe cazuri, noi constatăm că e nevoie de fonduri suplimentare pentru a putea să asiguri mai ales personal calificat pentru cei care sunt acolo. Când vorbesc de personal calificat vorbesc de medici, şi de un psiholog, de un asistent social, de persoanele care îi îngrijesc efectiv pe cei aflaţi în centre şi, din păcate, din punctul acesta de vedere cred că lipsa resurselor umane adecvate este ceva ce este peste tot în ţară, şi nu doar în centrele pentru persoane vârstnice.

Chestionat câte controale inopinate a făcut Avocatul Poporului în ultimul an, Weber a răspuns: „La tipul acesta de cămine pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi anul trecut am făcut 15 astfel de vizite, anul acesta au fost făcute deja 16 astfel de vizite. Găsiţi pe site-ul nostru rapoartele, inclusiv cu recomandările pe care le-am făcut fiecărui astfel de cămin sau centru”.

Întrebată dacă Avocatul Poporului a mai găsit astfel de cazuri în alte centre din ţară, Renate Weber a replicat: „Mi-e greu să fac comparaţii, dar şi în alte centre au mai fost câteva cazuri”.

„Găsiţi pe site rapoartele în care numărul recomandărilor este atât de mare încât noi am şi luat legătura mai departe, pentru că nu am convingerea că lucrurile se pot remedia. Toate aceste centre primesc o autorizare de funcţionare care este dată pe un termen limitat. De regulă este pe 5 ani de zile. Sigur că este firesc ca cei care dau autorizările să facă şi controale în aşa fel încât lucrurile să se remedieze”, a concluzionat Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului: DSP Ilfov a făcut 10 controale în acele centre, în 3 ani, care demonstrau că instituţiile abilitate îşi exercitau aşa cum trebuie competenţele

Avocatul Poporului Renate Weber a explicat, referitor la centrele în care au fost torturaţi bătrâni, că a primit mai multe adrese de la Direcţia de Sănătate Publică Ilfov şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov în lunile aprilie, mai şi iunie, în care spuneau că totul este în regulă şi că au remediat recomandările făcute de către Avocatul Poporului. „Am primit chiar cu o săptămână înainte, pentru ca după aceea să se vadă în presă care era de fapt situaţia acolo. Ori noi am primit un răspuns în care ni se spunea că lucrurile sunt deja remediate”, a mai spus ea. De asemenea, Weber a precizat că 10 controale, în 3 ani, au fost făcute de către DSP Ilfov în centrele în care s-au petrecut aceste rele tratamente vârstnicilor.

„În cazul centrelor despre care vorbeşte toată lumea şi în care există şi o anchetă a DIICOT, noi am adresat în ultimele luni mai multe seturi de întrebări celor care erau responsabili: DSP Ilfov, DGASPC. Iniţial ne-am adresat şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. Vreau să vă spun că am primit de la aceste instituţii răspunsuri din care rezulta că lucrurile arată bine, că au fost efectuate multiple controale, că s-au remediat neajunsurile care existau. Ultima astfel de adresă primită de noi este din 27 iunie, atunci când ni se spune că nişte recomandări făcute în urma unui control au fost deja remediate. DGSPC Ilfov a trimis răspunsul. Ceva asemănător am primit şi de la DSP Ilfov, în 26 aprilie. Spuneau că totul este în regulă. Ultimul răspuns este din iunie, bine am primit şi în aprilie, în mai, în iunie. Am primit chiar cu o săptămână înainte, pentru ca după aceea să se vadă în presă care era de fapt situaţia acolo. Ori noi am primit un răspuns în care ni se spunea că lucrurile sunt deja remediate”, a declarat Renate Weber, luni la Prima News.

Ea a adăugat că DSP Ilfov a transmis Avocatului Poporului o adresă în care preciza că a efectuat 10 controale, în ultimii 3 ani, în „azilele groazei” şi din care reieşea că „instituţiile abilitate îşi exercitau aşa cum trebuie competenţele”.

„Noi suntem obligaţi să vedem dacă instituţiile care au atribuţii de control fac acest lucru şi de asta ne-am adresat mai întâi acestor instituţii. Pot să vă spun de exemplu că de la DSP Ilfov am primit o adresă în care erau menţionate 10 procese verbale în urma a 10 controale făcute în aceste locuri în 2021, 2022, 2023. Nu avem procesele verbale ca atare. Le-am solicitat dar ele nu ne-au fost trimise. DSP Ilfov ne-a spus că a făcut 10 controale la aceste instituţii în 3 ani. Adică toate răspunsurile pe care noi le-am primit erau răspunsuri care demonstrau că instituţiile abilitate îşi exercitau aşa cum trebuie competenţele”, a explicat Avocatul Poporului.

Aceasta a mai spus că este o diferenţă astfel de fapte săvârşite cu intenţie şi situaţia în care este vorba despre neglijenţă sau apar neajunsuri din cauza lipsei de finanţare.

„Cu siguranţă, dacă se efectuează nişte controale adevărate şi probabil că o să mai apară ceva dezvăluiri în legătură cu situaţia dintr-un centru sau altul. Repet, şi aici aş face o diferenţă. În cazul de care vorbim aici în Ilfov, DIICOT a demarat o anchetă. Asta înseamnă că există cel puţin la nivelul organelor de anchetă suspiciuni cu privire la intenţia de săvârşire a unor infracţiuni. Şi aş vrea aici să facem diferenţa între intenţia de a supune unele persoane la rele tratamente sau la tratamente inumane şi degradante şi situaţiile în care vorbim de neglijenţă sau situaţii în care pot să apară neajunsuri din cauza lipsei fondurilor. E o diferenţă între a îţi propune să faci rău şi o situaţie în care răul se poate produce urmare a unei neglijenţe. Evident este preferabil să nu se întâmple niciodată, dar aici discutăm despre cine poate interveni, iată în cazul acesta din Ilfov a intervenit chiar DIICOT”, a conchis Weber.

