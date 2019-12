CTP își face autocritica: „Aș putea să numesc cvasi-dăncilism ceea ce am făcut eu aici”

Cristian Tudor Popescu a ținut, vineri seara, să atragă atenția asupra unei greșeli făcute de sine însuși într-un comentariu la Digi24. Este o greșeală care se întâlnește adesea în limba vorbită, anacolutul, iar gazetarul i-a explicat mecanismele, fără a se menaja: este un „cvasi-dăncilism”.

„Păi, la Cap limpede (titlul emisiunii - n.r.), ce facem? Comentăm greșelile tuturor. Și, în cazul de față, și a mea”, a subliniat CTP.

„Acest tip de profesor, pentru că nu stăpânește în profunzime și organic materia, îi e frică să iasă dintr-o literă a textului, a formulelor la matematică, le debitează și le cere de la elevi la fel”, a spus Cristian Tudor Popescu, în ediția precedentă a emisiunii „Cap limpede”, vorbind despre testele PISA.

„E un exemplu, aș putea să numesc ceea ce am făcut eu aici cvasi-dăncilism sau pseudo-dăncilism. De ce? Pentru că dacă scoateți paranteza aceea - pentru că nu stăpânește în profunzime și organic materia - dacă facem un scurtcircuit, rezultă propoziția: Acest tip de profesor... îi este frică, ceea ce sună foarte a doamna Dăncilă”, a arătat CTP.

„Bineînțeles că n-aș putea să pronunț o propoziție/frază de tipul Acest tip de profesor îi este frică, pentru că mi-ar crăpa dinții. Nu pot așa ceva. Dar ceea ce am comis eu aici este un anacolut, așa se numește în gramatică. Am plecat cu o direcție în frază - Acest tip de profesor... - mă pregăteam să spun ceva pe această direcție, după care am intervenit cu acea paranteză explicativă - pentru că cutare, cutare și cutare - după care, revenind, m-am referit la paranteză, uitând că eu am început cu „acest tip de profesor”. Și asta se numește anacolut, adică fractură în structura frazei: pleci cu un aliniament și după aceea uiți și intri în altă direcție de exprimare”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

Este o greșeală care se întâmplă frecvent în limba vorbită și pentru care presa a taxat-o și pe Viorica Dăncilă când a spus „Orice om îi este teamă”. Nu a fost însă singura greșeală de limbă sau exprimare pe care o făcea Viorica Dăncilă și tocmai de aceea presa atrăgea atenția asupra acestor erori de fiecare dată.

„Și mie mi se întâmplă, cu toate că iubesc nespus limba română și cred că o înțeleg și o cunosc destul de bine. Statistic, o să mi se întâmple genul ăsta de greșeală, care vine din oralitate. Deci, un învățământ pe care îl tragem din greseala mea este că atunci când introduci o paranteză prea lungă, trebuie să fii atent să nu uiți pe ce direcție a frazei ai pornit sau să scurtezi paranteza sau să repeți cuvintele de unde ai plecat”, a explicat CTP în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24.

Editor: Luana Păvălucă