Cum s-a răzgândit în două zile Austria în privința României după un an și jumătate de laude și asigurări de susținere

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că în perioada 6 iulie 2021 – 18 noiembrie 2022 au existat peste 28 de contacte între partea română și partea austriacă (la nivel de conducere a MAI, ambasada din Viena, conducerea MAE) în care austriecii au afirmat că susțin aderarea României la Schengen.

Ministrul de interne din Austria, Gerhard Karner, a anunțat public pe 18 noiembrie că Austria va bloca extinderea spațiului Schengen. Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că șefii de cabinet ai miniștrilor de la Interne (G. Karner), Afaceri Europene și Constituție (K. Edtstadler) au confirmat, în cursul zilei de 18 noiembrie, această schimbare de poziție.

Astfel, cabinetul Edtstadler a fost implicat în luarea deciziei politice, însă cabinetul Schallenberg (al ministrului de Externe) nu a fost informat. Prin urmare, decizia de a bloca aderarea României la Schengen s-a luat la nivel politic, în cerc restrâns, de către cancelarul Karl Nehammer și decidenți ai OVP, precizează aceleași surse guvernamentale.

Poziționarea Austriei față de obiectivul Schengen al RO înainte de 18 noiembrie 2022

Anterior datei de 18 noiembrie - atunci când ministrul de Interne austriac a anunțat că Austria nu susține aderarea României la Schengen – contactele între miniștrii de Interne din România și Austria nu ar fi indicat niciun semnal privind existența unui flux migratoriu ilegal prin România către Austria și nici opoziția statului austriac față de aderarea României la Schengen.

Dimpotrivă, Austria a transmis constant că apreciază contribuția importantă a României la protecția frontierelor externe ale UE și că susține obiectivul România de aderare la Schengen.

De asemenea, partea austriacă nu a transmis în contactele bilaterale cu România, prin discuțiile/întâlnirile/consultările ambasadei de la Viena cu MAE austriac și MAI austriac și la nivel de conducere a MAE (ministrul de externe al României a avut numeroase discuții cu omologul austriac în cadrul unor reuniuni europene și internaționale), între 6 iulie 2021 și 18 noiembrie 2022, că ar fi probleme legate de aderarea României la Schengen.

Contacte bilaterale România-Austria, anterior datei de 18 noiembrie 2022 (ziua anunțului public al ministrului federal de interne, Gerhard Karner, privind veto-ul)

6 iulie 2021

Preşedintele federal al Austriei a decorat doi ofițeri de politie români pentru merite deosebite în combaterea criminalității şi soluționarea unor cazuri grave. Decorațiile sunt înmânate la Viena de directorul Bundeskriminalamt – BK Andreas Holzer. Aceste decorații au fost acordate pentru rezultate deosebite în activitatea de combatere a criminalității transnaționale și cooperare operativă excelentă.

17 septembrie 2021

Vizita ministrului federal pentru Afaceri Europene și Constituție, Karoline Edtstadler, la București. Aderarea României la spațiul Schengen a fost abordată atât de către ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, cât și de secretarul de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei. În discuții, ministrul austriac a apreciat contribuția importantă a României la protecția frontierelor externe ale UE și a exprimat susținerea pentru aderarea României la Schengen. A recunoscut că acest proces care vizează și Croația este unul lent și că ar trebui întreprinse demersuri.

Tot la 17 septembrie 2021, în cadrul întrevederii consilierului prezidențial, Leonard Orban, cu ministrul afacerilor europene, Karoline Edtstadler (ÖVP), la București, partea austriacă a arătat că susține aderarea României la Schengen (a asigurat că va da și declarații de presă în acest sens), iar extinderea spațiului Schengen trebuie pusă mai rapid pe agendă.

23 septembrie 2021

Ambasadorul României a avut o întrevedere cu Axel Kassegger, deputat FPÖ şi vicepreședinte al Comisiei de politică externă a Consiliului Național privind evoluția relațiilor bilaterale. Nu a fost semnalată de partea austriacă nicio problemă legată de poziția Austriei privind extinderea Schengen cu România.

30 septembrie – 1 octombrie 2021



În perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2021, la Klagenfurt, ambasadorul român a avut discuții cu primarul Christian Scheider şi cu guvernatorul landului Carintia, Peter Kaiser, despre cooperarea bilaterală şi între autoritățile locale din cele două state. Nu a fost semnalată de partea austriacă nicio problemă legată de poziția Austriei privind extinderea Schengen cu România.

13 octombrie 2021

Ambasadorul României a avut o întrevedere cu Reinhold Lopatka (ÖVP), președintele Comisiei de Afaceri Europene din Consiliul Național. Nu a fost semnalată de partea austriacă nicio problemă legată de poziția Austriei privind extinderea Schengen cu România..

25 noiembrie 2021

A avut loc întâlnirea ambasadorului Emil Hurezeanu cu ministrul federal de interne, Karl Nehammer. Ministrul, actualul cancelar federal, a mulţumit ambasadorului român pentru sprijinul acordat de România în problema gestionării migraţiei secundare, fiind singura ţară în care Austria transferă, fără sincope, migranţi în baza procedurilor Dublin.

Nehammer a solicitat sprijin punctual, pe linie de migraţie ilegală, concretizat de România prin: conlucrare pentru combaterea activităţii călăuzelor, oferta de primire a unor poliţişti austrieci la Nădlac, controale comune cu poliţiştii unguri şi români, trimiterea unui lucrător român la Joint Cooperation Platform (Viena), trimiterea unui lucrător la Punctul de Contact de la Oradea, aspecte reluate cu ocazia unei întrevederi la nivel de ministru între succesorul lui Nehammer, Gerhard Karner, la Viena, şi omologul român în ianuarie 2022.

Comunicatul de presă de atunci încă apare pe site-ul Ministerului de Interne din Austria și este disponibil de consultat AICI.

Ministrul de interne, Karl Nehammer, a transmis o scrisoare de felicitare pentru numirea în funcție a ministrului român de interne, Lucian Bode.

Se menționează excelentele relații și cooperarea strânsă în special pe migrație și securitate, printre altele în cadrul Salzburg Forum și la nivel european. Nehammer subliniază că acțiunile comune au condus la succese remarcabile pe linie de combatere a crimei organizate și a traficului de persoane.

15 decembrie 2021

În contextul bunei cooperări pe linie de afaceri interne, a avut loc, la sediul Ambasadei, un eveniment dedicat solidarității sociale și umane pe timp de criză medicală/umanitară. La eveniment au participat inclusiv reprezentanți ai Ministerului Federal de Externe (secretar general/vice-ministru Peter Launsky-Tieffenthal) și ai Ministerului Federal de Interne.

Din partea României a participat secretarul de stat pentru situații de urgență din cadrul MAI, dr. Raed Arafat. Reprezentanții austrieci ai MAI/MAE nu au ridicat în niciun moment tema migrației/Schengen ca potențială problemă în relația bilaterală.

16 decembrie 2021

În cadrul întrevederii la sediul MAE austriac între ambasadorul României și directorul politic amb. Gregor Kössler, partea austriacă a remarcat că Viena a sprijinit de fiecare dată România privind aderarea la spațiul Schengen.

24 ianuarie 2022

Întâlnire de lucru a ministrului de interne, Lucian Bode cu omologul său austriac, Gerhard Karner, la Viena.

Karner a subliniat sprijinul Austriei pentru aderarea României la spaţiul Schengen şi a mulțumit pentru colaborarea operativă pe linie de combatere a migraţiei ilegale şi a călăuzelor, precum şi pentru preluarea migranţilor secundari prin procedura Dublin, din Austria în România.

La 3 februarie şi 7 iulie 2022 au avut loc întrevederi bilaterale ale ambasadorului României la Viena cu directorul Bundeskriminalamt Austria, Andreas Holzer. În ambele ocazii, Holzer şi-a exprimat satisfacţia pentru relaţia de cooperare operativă bilaterală cu România şi a evidenţiat utilitatea continuării la acelaşi nivel a cooperării.

10 februarie 2022

Întrevederea directorilor politici din cadrul MAE român și austriac de la Viena. Nu a fost semnalată de partea austriacă nicio problemă legată de poziția Austriei privind extinderea Schengen cu RO.

În perioada 21-22 februarie 2022 a avut loc Conferinţa ministerială JCP, pe linie de migraţie ilegală, la care MAI a fost reprezentat la nivel de secretar de stat, unde s-a subliniat, din nou, utilitatea conlucrării apropiate cu statele de pe traseul rutei balcanice, care nu include România. Ministrul de interne Karner a transmis o scrisoare de mulțumire secretarului de stat Păduraru pentru participare la conferința JCP. Karner mulțumește pentru sprijinul profund și remarcabil pe care l-a acordat România în calitate de parteneri de la înființarea JCP precum și pentru sprijinul constant în implementarea eforturilor comune Austria-România.

23 februarie 2022

Ambasadorul României a participat la constituirea Grupului de prietenie Austria-România și Bulgaria din Parlamentul austriac; discuție cu membrii acestuia pe tema cooperării foarte bune între parlamentele celor două țări. Nu a fost semnalată de partea austriacă nicio problemă legată de poziția Austriei privind extinderea Schengen cu România.

24 februarie 2022

Ambasadorul român a avut discuții cu primarul orașului Salzburg, Harald Preuner (ÖVP), şi guvernatorul landului Salzburg, Wilfried Haslauer (ÖVP), fiind subliniată strânsa cooperare între autoritățile centrale, regionale şi locale din România şi Austria. Schimburile comerciale şi puternica prezență investițională austriacă în România au constituit principalele teme ale dialogului purtat cu Manfred Rosenstatter, vicepreședintele Camerei Economice a landului. Nu a fost semnalată de partea austriacă nicio problemă legată de poziția Austriei privind extinderea Schengen cu România.

3 martie 2022

Ambasadorul României a participat la reuniunea HoMS organizată de Ambasada Franței la Viena. Invitat din partea Austriei a fost cancelarul federal, Karl Nehammer. Ambasadorul român a stat chiar la masă alături de cancelarul federal și șefii de misiune ai SM limitrofe UA. Nu a fost semnalată de partea austriacă nicio problemă legată de poziția Austriei privind extinderea Schengen cu România.

7 aprilie 2022

În cadrul consultărilor bilaterale româno-austriece, la nivel de secretar de stat (MAE RO) - secretar general (MAE AT), de la București, partea austriacă (Peter Launsky-Tieffenthal) a reafirmat susținerea Vienei pentru aderarea României la spațiul Schengen, apreciind în mod deosebit acțiunea responsabilă și solidară a României de gestionare a situației de la frontiera cu UA și de acordare a sprijinului necesar pentru refugiații ucraineni.

31 mai – 1 iunie 2022

În perioada 31 mai – 1 iunie 2022 a avut loc vizita directorului Bundeskriminalamt Austria, Andreas Holzer, la Bucureşti, finalizată cu succes, pentru ambele părţi, fiind stabilite propuneri concrete de cooperare aprofundată, care au inclus combaterea migraţiei ilegale şi a activităţii călăuzelor. Nu a fost semnalată de partea austriacă nicio problemă legată de poziția Austriei privind extinderea Schengen cu România.

4 - 5 august 2022

În perioada 4 - 5 august 2022, secretarul de stat pentru afaceri europene, Daniela Gîtman, a participat la Conferința "The Next Generation is Female", organizată de ministrul federal pentru Constituție și Europa, Karoline Edtstadler. Nu a fost semnalată de partea austriacă nicio problemă legată de poziția Austriei privind extinderea Schengen cu România.

23 septembrie 2022

Întâlnire de lucru între prim-colaboratorul Ambasadei României și atașatul de interne cu Tamara Kerbl, director de relații internaționale la Ministerul federal de Interne.

A fost abordat dosarul Schengen: a fost confirmată poziția cunoscută a Austriei de susținere a României, apreciere pentru rezultatele pozitive ale evaluărilor, inexistența unei dezbateri în spațiul public pe tema extinderii Schengen, fiind transmis că Austria va susține punerea subiectului pe agenda JAI și așteaptă concretizarea aderării.

12 octombrie 2022

Întrevedere a şefului Poliţiei Române cu şeful Departamentului Siguranţă Publică din Ministerul de Interne austriac (BMI), context în care au fost reluate priorităţile de operaţiuni specifice, pe linie de migraţie ilegală, combaterea criminalităţii, schimburi de experienţă, măsuri comune pe linie de supravegheri operative şi intervenţii speciale.

Nu a fost semnalată de partea austriacă nicio problemă legată de poziția Austriei privind extinderea Schengen cu România.

24 octombrie 2022

Scrisoare de mulțumire a ministrului de interne Karner către ambasadorul României din Austria cu privire la invitația de a participa, în calitate de invitat de onoare, la recepția ZN 2022.

Karner reiterează excelenta cooperare bilaterală între cele două țări. Menționează faptul că Austria are în România un partener de încredere și că este recunoscător pentru acest lucru.

25 octombrie 2022

Scrisoare de felicitare a ministrului Karner adresată ministrului de interne România, Lucian Bode. Transmite aprecierea sa pentru cooperarea apropiată și de încredere între cele două ministere în domeniul siguranței naționale, atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral. Încheie prin a transmite că cele două țări au o relație bilaterală tradițional excelentă și de prietenie.

28 octombrie 2022

Întrevedere la nivel de prim-colaborator cu Peter Webinger, director general pentru străini și azil în Ministerul federal al Internelor. Discuții despre provocările legate de creșterea fluxului migrației ilegale, probleme în ceea ce privește gestionarea internă a acestora.

România nu a fost amintită drept potențială sursă sau țară de tranzit a migrației ilegale, s-a discutat doar despre Serbia și Ungaria. Nu a fost semnalată de partea austriacă nicio problemă legată de poziția Austriei privind extinderea Schengen cu România.

16 noiembrie 2022

La Bucureşti, delegaţiile participante la Forumul Salzburg, inclusiv Austria, au anunţat susţinerea eforturilor României, Bulgariei şi Croației pentru aderarea la spaţiul Schengen la Consiliul JAI din decembrie.

Peste două zile, ministrul de Interne al Austriei s-a răzgândit.

