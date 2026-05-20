Legea prin care firmele pot da angajaților până la 15% din profit a fost adoptată. Avertismentul experților: Scad contribuțiile la stat

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege care permite companiilor private să acorde angajaților venituri din participarea la profit, în limita a 15% din profitul brut aferent exercițiului financiar precedent. Noua lege introduce un mecanism fiscal nou pentru mediul privat, inspirat parțial din sistemele deja aplicate în unele companii de stat, însă consultanții fiscali avertizează că măsura poate deveni o portiță de optimizare fiscală și poate reduce contribuțiile încasate la bugetul statului.

Proiectul a fost adoptat cu 192 de voturi „pentru”, 2 „contra”, 97 de abțineri și 2 deputați care nu au votat.

Potrivit proiectului adoptat, doar contribuabilii obligați la plata impozitului pe profit vor putea acorda angajaților venituri reprezentând participare la profit, în limita a 15% din profitul brut al exercițiului financiar precedent.

Profitul brut trebuie să rezulte din situațiile financiare anuale auditate și depuse la autoritățile competente.

Legea stabilește că facilitatea poate fi utilizată numai dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții: compania trebuie să fi înregistrat profit brut în exercițiul financiar pentru care se acordă participarea, să își fi achitat obligațiile fiscale către bugetul general consolidat, iar angajatul beneficiar trebuie să fi avut un raport de muncă neîntrerupt cu același angajator timp de minimum 24 de luni la data efectuării plății.

Totodată, angajatul nu trebuie să fi avut calitatea de acționar, asociat sau administrator în cadrul companiei în ultimii cinci ani anteriori exercițiului financiar pentru care se acordă venitul din participarea la profit.

„Contribuabilii obligaţi la plata impozitului pe profit (…) pot acorda angajaţilor cu contract individual de muncă venituri din participarea la profit, în limita a 15% din profitul brut al exerciţiului financiar precedent. Pentru aplicarea acestei prevederi, profitul brut se determină din situaţiile financiare anuale auditate şi depuse la organele competente”, prevede inițiativa legislativă.

Legea mai stabilește că suma totală acordată tuturor angajaților într-un exercițiu financiar nu poate depăși plafonul de 15% din profitul brut aferent exercițiului financiar precedent.

Angajatorii pot acorda sume diferențiate salariaților

Proiectul adoptat de Parlament permite angajatorilor să stabilească diferențiat sumele acordate salariaților, însă doar pe baza unor criterii obiective prevăzute în regulamentul intern sau prin decizia organului de conducere al companiei.

„Angajatorul poate diferenţia sumele acordate angajaţilor în funcţie de criterii obiective stabilite prin regulament intern sau prin decizia organului de conducere. Veniturile acordate constituie cheltuieli deductibile la calculul rezultatului fiscal al contribuabilului. Contribuabilul are obligaţia să ţină evidenţa distinctă a veniturilor acordate din participarea la profit şi să emită documentele justificative corespunzătoare”, potrivit documentului.

Inițiatorii susțin că măsura urmărește stimularea performanței și fidelizarea angajaților, fără a afecta salariul de bază negociat prin contractul individual de muncă.

Textul legislativ prevede explicit că participarea la profit nu poate fi utilizată de angajatori ca justificare pentru reducerea ulterioară a salariilor de bază ale angajaților beneficiari.

„Acordarea veniturilor din participarea la profit este condiţionată de menţinerea, pentru fiecare angajat beneficiar, a salariului de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă aflat în plată la data acordării, pe durata întregului an financiar care face obiectul realizării profitului brut şi nu poate constitui motiv pentru diminuarea ulterioară a acestuia ca urmare a acordării sumelor reprezentând participarea la profit”, se arată în proiect.

În cazul în care companiile depășesc plafonul legal sau nu respectă condițiile prevăzute de lege, sumele acordate suplimentar vor fi considerate venituri salariale și vor fi taxate conform regimului fiscal aplicabil salariilor.

Cine este exclus de la acest beneficiu

Legea stabilește clar și categoriile care nu vor putea beneficia de participarea la profit, chiar dacă au și contract de muncă în cadrul companiei: „De aceste venituri nu pot beneficia, chiar dacă au calitatea de salariat al angajatorului, acţionarii, asociaţii şi administratorii societăţii”.

În urma unui amendament admis în plenul Camerei Deputaților, facilitatea nu va putea fi utilizată nici de companiile cu capital majoritar de stat, regiile autonome, agențiile și autoritățile statului.

În expunerea de motive a proiectului, inițiatorii susțin că România se confruntă cu dificultăți în retenția forței de muncă și cu o concurență puternică pentru specialiști: „România se confruntă cu provocări sistemice în domeniul motivării şi retenţiei forţei de muncă calificate, într-un context economic caracterizat de migraţia intensă a specialiştilor către pieţele de muncă occidentale şi de concurenţa acerbă pentru talentele de pe piaţa internă. Sistemul fiscal actual nu oferă instrumente suficiente pentru companiile româneşti să poată concura eficient cu angajatorii din ţările dezvoltate prin oferirea de pachete de compensaţii competitive şi atractive pentru angajaţi”.

Inițiatorii afirmă că introducerea participării la profit ar crea „un cadru fiscal favorabil” pentru stimularea productivității și consolidarea relației dintre angajator și angajat.

„Facilitatea acestei reglementări constă în introducerea unui cadru fiscal favorabil pentru participarea angajaţilor la profit, care să stimuleze productivitatea muncii, să îmbunătăţească relaţiile dintre angajatori şi angajaţi şi să contribuie la consolidarea competitivităţii companiilor româneşti”, se mai arată în expunerea de motive.

Documentul vorbește și despre efecte pozitive estimate asupra economiei: „Implementarea prezentei propuneri legislative va genera efecte pozitive semnificative asupra mediului macroeconomic prin stimularea productivităţii muncii şi prin îmbunătăţirea distribuţiei veniturilor în societate. Se estimează că măsurile propuse vor contribui la creşterea motivaţiei angajaţilor şi implicit la îmbunătăţirea performanţelor economice generale ale companiilor româneşti”.

Adrian Negrescu: „Poate reprezenta o portiță de optimizare fiscală”

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a declarat pentru Digi24.ro că măsura ridică semne de întrebare din punct de vedere fiscal și că există riscul reducerii veniturilor colectate de stat.

„Cred că se referă în primul rând la posibilitatea ca mulți dintre antreprenori să scoată bani din firmă, pe o taxare mai mică, prin intermediul acestui artificiu, care da, la prima vedere, pare un beneficiu pentru angajați. Dar din punct de vedere fiscal trebuie văzut în baza unui studiu de impact dacă nu cumva există pericolul ca încasările statului de pe urma acestor afaceri să scadă, ca urmare a acestui artificiu de natură fiscală”, a spus Negrescu.

Acesta consideră că reducerea impozitului pe dividende ar fi fost o măsură mai eficientă pentru stimularea economiei.

„Dacă într-adevăr parlamentarii și-ar dori să dea o gură de oxigen economiei, ar trebui, din punctul meu de vedere, să legifereze reducerea impozitului pe dividende, cea care în momentul de față creează mari probleme în sectoarele economice. Gândiți-vă că am plecat de la 5% impozit pe dividende și am ajuns, din păcate, la 16%. (...) Soluția de a da angajaților niște bani, din punctul meu de vedere, este sub semnul întrebării, atât timp cât poate reprezenta o portiță de optimizare fiscală la care statul, practic, asistă neputincios”, a declarat acesta.

Ioana Arsenie: „Probabil că se va putea ajunge la erodarea bazei salariale”

Consultantul fiscal Ioana Arsenie a avertizat că noul mecanism poate fi folosit pentru transformarea unor venituri salariale în venituri taxate mai redus.

„În mod normal, o primă care este dată în legea actuală se impozitează și cu CAS și CASS. Proiectul de lege care a fost adoptat azi le scoate de sub incidența veniturilor salariale și le include la venituri din alte surse”, a explicat Arsenie pentru Digi24.ro.

Potrivit acesteia, există riscul ca unele companii să reducă salariile și să compenseze diferența prin acest nou mecanism.

„Probabil că se va putea ajunge la erodarea bazei salariale. Înseamnă că eu, într-o companie mică, mă apuc să înlocuiesc bonusurile din contractele de muncă ale angajaților și le dau o parte sub forma aceasta, care este mai ieftină”, a declarat aceasta.

Totodată, a explicat faptul că, în noul sistem, veniturile din participarea la profit ar urma să fie taxate diferit față de salarii.

„Conform proiectului de lege, bonusarea performanței pe metoda participării salariaților la profit se reclasifică la categoria venituri neimpozabile. În consecință, spre deosebire de practica actuală care consideră aceste venituri de natură salarială, prin noua reglementare vom avea următoarele impozite și contribuții: impozit pe venit 10%, reținut la sursă de către companie, și CASS 10% dacă se depășesc plafoanele de 6/12/24 salarii minime”, a explicat aceasta.

Problema majoră, spune Ioana Arsenie, e că nu o să avem taxe la bugetul de stat. „Dacă luăm 15% din fondul de salarii și îl punem sub forma asta, înseamnă că reducem cu 15% contribuțiile. Reducerea cu câteva procente a contribuțiilor salariale este o alternativă mult mai simplă și mai transparentă și nu lasă loc diverselor strategii de optimizare”, a concluzionat aceasta.