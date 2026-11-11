O universitate chineză a achiziționat cipuri Nvidia H200, concepute pentru IA, în ciuda includerii pe lista neagră a SUA

O universitate chineză cu legături strânse cu Armata Populară de Eliberare a achiziționat luna trecută puternicele cipuri AI H200 ale companiei Nvidia, în ciuda faptului că se află pe lista neagră a SUA privind exporturile, conform documentelor de achiziții, ceea ce evidențiază lacunele din eforturile Washingtonului de a limita accesul Chinei la tehnologia avansată, scrie Reuters.

Aceste descoperiri apar în contextul în care Nvidia și directorul său executiv, Jensen Huang, se confruntă cu o atenție din ce în ce mai mare la Washington din cauza eforturilor sale de lobby pentru relaxarea restricțiilor privind vânzările de cipuri de IA către China, în urma unor rapoarte care susțin că acesta ar fi fost ținta unei operațiuni de spionaj chineze.

Huang a susținut că menținerea vânzărilor SUA către China ar păstra leadershipul tehnologic american și ar menține clienții chinezi dependenți de tehnologia americană. Însă unii legislatori americani susțin că accesul la cele mai puternice cipuri de IA ale Nvidia poate accelera dezvoltarea de către China a sistemelor de IA destinate proiectării de arme, analizei informațiilor și modernizării militare.

Atât democrații, cât și republicanii din Congres au solicitat controale mai stricte asupra accesului Chinei la cipuri avansate de IA, precum cerințe de urmărire a cipurilor și o supraveghere mai strictă a exporturilor de către Congres. Trei președinți republicani ai comisiilor din Congres au solicitat o întâlnire cu Huang pe 18 noiembrie, în legătură cu contactele sale raportate cu un presupus agent al serviciilor secrete chineze.



Universitatea Politehnică din Nord-Vest a achiziționat luna trecută două cipuri H200 pentru suma de 874.700 de yuani (123.000 de dolari), conform unui registru de achiziții din 21 octombrie publicat pe site-ul său web.

Universitatea din Nord-Vest face parte din grupul de universități chineze „Cei șapte fii ai apărării naționale”, care se află sub sancțiuni americane și care are un istoric de desfășurare a cercetărilor legate de apărare pentru Beijing.

Conform înregistrării, cipurile au fost achiziționate pentru facultatea de management de la Shaanxi Bosuan Network Technology, și nu direct de la Nvidia.

H200 se numără printre cele mai performante cipuri ale Nvidia pentru antrenarea și rularea sistemelor avansate de IA și este supus aprobării licențelor de export din partea SUA, care sunt de obicei refuzate instituțiilor aflate pe lista neagră, precum Universitatea Politehnică din Nord-Vest.

Universitatea Politehnică din Nord-Vest a achiziționat, de asemenea, în acest an acces la cipuri H200 și la alți procesoare puternice de IA de la Nvidia prin intermediul a cinci contracte de închiriere a capacității de calcul de la companii chineze, arată documentele de achiziții.

Reuters relatează pentru prima dată despre achizițiile de cipuri și contractele de calcul. Universitatea Politehnică din Nord-Vest, Nvidia și Biroul pentru Industrie și Securitate al Departamentului Comerțului al SUA, care supraveghează controalele la export, nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Reuters nu a putut stabili datele de contact ale companiei Shaanxi Bosuan Network Technology.

Lista neagră comercială

Cu sediul în orașul Xi’an, din nord-vestul țării, Universitatea Politehnică din Nord-Vest desfășoară activități de cercetare legate de aeronave militare, rachete și sateliți.

Departamentul de Comerț al SUA a adăugat universitatea pe lista neagră comercială, cunoscută sub numele de „Entity List”, în 2001, din cauza presupusei sale implicări în activități de proliferare a rachetelor și în cercetare militară. În 2019, acesta a înăsprit restricțiile, supunând licențele pentru exportul de tehnologie americană controlată către universitate unei politici de refuz în majoritatea circumstanțelor.

Achizițiile Universității Politehnice din Nord-Vest arată cum instituțiile chineze cu legături militare continuă să obțină putere de calcul AI din SUA prin intermediul furnizorilor interni, fie prin cumpărarea directă a cipurilor, fie prin închirierea accesului la serverele care le conțin.

O analiză realizată de Reuters asupra a 26 de documente chineze privind achizițiile și înregistrările corporative din acest an a relevat că universitățile și instituțiile de cercetare cumpără cipuri Nvidia supuse restricțiilor SUA sau închiriază acces la servicii de calcul bazate pe tehnologia Nvidia care utilizează astfel de cipuri prin intermediul furnizorilor interni. Mai multe dintre acestea aveau legături strânse cu industria de apărare a Chinei sau cu cercetarea militară.

Universitățile menționate în documente nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Cipuri Nvidia pentru cercetare legată de domeniul militar

Administrația președintelui american Donald Trump a început să permită, începând din ianuarie, anumite exporturi de cipuri H200 către China, pe bază de cazuri individuale. Totuși, această politică nu a ridicat restricțiile separate aplicabile organizațiilor incluse pe Lista entităților, precum Universitatea Politehnică din Nord-Vest.

Regulile de acordare a licențelor din ianuarie impun, de asemenea, măsuri de protecție pentru a împiedica entitățile de pe lista neagră și utilizatorii finali din domeniul militar să acceseze de la distanță cipurile exportate în conformitate cu această politică, care vizează procesoarele H200 și modelele mai puțin avansate.

Pe lângă achiziția directă a celor două cipuri H200 de către facultatea de management, registrele de achiziții arată că facultatea de securitate cibernetică a universității a atribuit în ianuarie două contracte pe o perioadă de șapte luni pentru accesul la servere care conțineau câte opt cipuri H200 fiecare. Contractele, în valoare de 441.700 de yuani și, respectiv, 441.000 de yuani, au vizat optimizarea modelelor de inteligență artificială.

De asemenea, a închiriat accesul la servere care conțineau câte opt cipuri Nvidia A100 și câte opt cipuri A800. Exportul cipurilor A100 și A800 către toate entitățile chineze este interzis, deși H200 este cel mai avansat dintre cele menționate în registrele de achiziții ale Universității Politehnice din Nord-Vest.

În aprilie, un alt institut universitar a achiziționat servicii de calcul care necesitau cel puțin 24 de cipuri A100, în cadrul unui contract în valoare de 375.000 de yuani, destinat simulărilor structurale și de dinamică a fluidelor

Contractele au fost atribuite mai multor furnizori chinezi de tehnologie puțin cunoscuți. Registrele ofereau informații sumare cu privire la originea procesoarelor sau la locul în care funcționau serverele închiriate.

Conform legislației chineze, agențiile de achiziții publice trebuie să verifice dacă furnizorii pot onora comenzile înainte de a anunța câștigătorii licitației și de a semna contractele.

O piață mai largă

Registrele de achiziții arată existența unei piețe mai largi pentru cipurile AI restricționate ale Nvidia și serviciile informatice în cadrul universităților chineze.

Universitatea din Shenzhen a achiziționat în septembrie trei procesoare H100, un alt cip de IA de ultimă generație al Nvidia interzis de SUA, pentru suma de 769.800 de yuani. Universitatea de Tehnologie din Wuhan a achiziționat în iunie un server echipat cu un cip H100 pentru 355.000 de yuani și patru cipuri A100 într-o achiziție separată în valoare de 344.000 de yuani, conform documentelor.

Universitatea Beihang, o altă universitate din grupul „Cei șapte fii ai apărării naționale”, a achiziționat patru procesoare A800 pentru 489.000 de yuani în aprilie. Beihang are legături strânse cu industriile aerospațiale și de apărare din China și desfășoară activități de cercetare pentru aviația militară și programele spațiale.

Două anunțuri de achiziții publice din iulie și septembrie au menționat furnizorii selectați pentru a oferi servicii de calcul folosind cipuri Nvidia H800 și A800, a căror export către China este restricționat, către Universitatea Academiei Chineze de Științe. Unul dintre acestea a indicat un tarif de acces la H800 de 10 yuani pe cip-oră. O altă atribuire de achiziție din ianuarie a desemnat un furnizor de șase cipuri A100 în valoare de 484.800 de yuani pentru o instituție publică cu sediul în Shenzhen.

Reuters a raportat anterior că instituțiile chineze au achiziționat cipuri Nvidia supuse restricțiilor, încorporate în servere fabricate de Super Micro Computer, Dell și Gigabyte, prin intermediul distribuitorilor interni. De asemenea, Reuters a documentat existența unei piețe subterane în China pentru cipurile Nvidia supuse restricțiilor, provenite din stocuri din străinătate și de la intermediari din țări terțe.

Săptămâna trecută, Reuters a raportat că cantități mici de cipuri H200 au ajuns în China pe căi indirecte, în timp ce Beijingul a refuzat să aprobe importurile la scară largă.