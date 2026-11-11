George Simion a declarat, în exclusivitate la Digi24, că președintele Nicușor Dan a „dat ordin” ca protestul AUR să nu fie autorizat. Liderul AUR a mai susținut și că șeful statului era „foarte informat despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest”.

„Au fost niște declarații belicoase ale cuiva care nu-și înțelege rolul constituțional. Atributele constituționale prevăd ca președintele României să fie un mediator. Am spus mai devreme că România se apropie cu pași repezi spre regimurile totalitare, mai degrabă spre Belarus și Rusia decât spre state cu democrații consolidate. În alte declarații făcute, a spus că ar trebui interzise proteste.

Și-a asumat cumva. Era foarte informat Nicușor Dan despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest. Înseamnă că nu mai avem justiție în România, nu mai avem partide politice, nu mai avem opoziție. Mi se pare că domnul Nicușor Dan este, cum să mă exprim diplomatic, poate un cameleon. Dumnealui vorbește din postura de ONG-ist sau din postura de candidat antisistem, anti-PSD? Poate a uitat despre viețile anterioare pe care le-a avut. Sau vorbește din postura de șef autoproclamat al sistemului?”, a afirmat liderul AUR la Digi24.

Totodată, George Simion a explicat că, din punct de vedere legal, formațiunea nu are nevoie de o autorizație și a spus că nu are o hârtie respinsă de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu,

„Nu-și asumă domnul Ciucu, au fost colegi de-ai mei mai devreme la primărie, o respingere clară a manifestației de sâmbătă. Lucru foarte, foarte grav, că nu mai există un simț al răspunderii. În momentul în care primul om în stat vorbește despre autorizări de mitinguri înseamnă că toate lumea face de toate în statul acesta”.

În aceeași ordine de idei, acesta a susținut că președintele Nicușor Dan a fost „implicat direct” în procesul de autorizare a mitingului, „la fel cum a fost implicat direct în votarea Guvernului Veștea”.

„A dat, cum a spus domnul Nicușor Dan, ordin. Domnul Nicușor Dan e la Cotroceni și arată ca un despot, din păcate, foarte puțin luminat”.

Întrebat dacă are o dovadă, liderul AUR a continuat: „Astăzi, eu am vorbit cu ministrul de Interne. Astăzi, colegii mei au vorbit cu toți apropiații. Cu subiect și predicat nu mi-a spus asta (n.red - ministrul de Interne). Știți, vine de sus. De unde de sus? De la șeful sistemului”.

De asemenea, întrebat dacă este convins că președintele a dat ordin să nu aibă loc manifestația în București, el a replicat: „100%”.

„Știu asta din trei surse, jurnalistic vorbind. Știu asta și de la consilierii domnului Ciucu, și știu asta și de la oamenii care lucrează în structurile de ordine.

(..) Nicușor Dan uită de multe ori că este locatarul de la Cotroceni și nu mai este primarul Bucureștiului. În vara asta, în loc să se preocupe de Guvern, avea o pasiune incredibilă pentru legea urbanismului, de exemplu. Nu e în atribuțiile dumnealui”.

Digi24 a cerut un punct de vedere de la Palatul Cotroceni în legătură cu acuzația lui George Simion că președintele a dat ordin ca protestul AUR să nu fie autorizat.

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Editor : A.M.G.