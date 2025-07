Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri o serie de creșteri de taxe – majorarea TVA de la 19% la 21%, accizele cresc cu 10 procente, dividendele vor fi impozitate cu 16% în loc de 10%, băncile vor avea o taxă în plus, cei cu pensii mai mari de 3.000 de lei vor plăti contribuții la sănătate. Dan Schwartz, consultant fiscal, a spus la Digi24 că tot contribuabiilii corecți vor plăti în plus, în timp ce despre reforma instituțiilor care au contribuit la deficitul bugetar nu s-a spus nimic.

„Deficitul bugetar nu a fost creat de plătitorii de taxe. El a fost creat de guvernele anterioare prin o proastă administrare a finanțelor statului. Au mai contribuit la aceasta și rău-platnicii, cei care fac evaziune fiscală și al căror drum, direct sau indirect, e greu de spus, este facilitat tot de organisme guvernamentale”, a spus expertul.

„Acum, când suntem într-un moment dificil, când riscăm să fim degradați ca rating de țară, ceea ce înseamnă pierderea posibilității de a ne împrumuta la dobânzi rezonabile, cei care sunt primii pe lista sacrificiilor sunt exact cei care și-au făcut treaba în perioada anterioară. Mediul de afaceri, contribuabilii corecți au pus România în plutonul fruntaș al statelor europene în ceea ce privește creșterea economică. Am ajuns să depășim Ungaria din punct de vedere al PIB-ului, am ajuns să fim considerați o țară interesantă de către investitorii străini. Am avut valori ale indicatorilor macroeconomici cât se poate de pozitivi și încă îi avem. Încă suntem pe creștere”, a adăugat el.

„Nu am auzit nimic despre reforma statului, despre reformarea instituțiilor care au contribuit masiv la deficitul bugetar cu care ne confruntăm acum. M-aș fi așteptat să se plece de aici, să se plece de la cheltuieli, să se elimine cheltuielile redundante, să se elimine cheltuielile excesive. Asta nu înseamnă neapărat concedieri în aparatul bugetar, nu înseamnă neapărat renunțări la sporuri făcute otova, fără o analiză serioasă. Înseamnă o gândire economică pe care Guvernul ar trebui să o aibă. „Am mai observat ceva: încercarea prim-ministrului de a comunica într-o manieră mai prietenoasă. Nu a vorbit despre creșterea taxei pe valoare adăugată, a vorbit despre reașezare. Reașezare poate să însemne orice, poate să se reașeze în jos, poate să se reașeze în sus”, a mai spus Schwartz.

„Se va reașeza în sus. Și nu oricum. Prin creșterea cu două procente a cotei standard, de la 19% la 21%, creșterea cu două procente a uneia dintre cotele reduse, cea de 9%, și prin eliminarea cotei de 5% despre care nu vorbește nimeni nimic, dar ea nu mai e. Vor fi afectate sectoare întregi - construcțiile, imobiliarul, care beneficia în anumite condiții de cota de 5%, va fi afectat cel mai profund. Cât și cum vor impacta aceste reașezări, ca să folosim același eufemism guvernamental - cât vor afecta aceste reașezări bugetele companiilor, bugetele cetățenilor? Este greu de spus acum, fără o analiză serioasă”, a conchis el.

Editor : M.B.