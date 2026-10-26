Guvernul vrea să prelungească reducerea accizei la motorină până la 31 ianuarie 2027. Cât ar putea crește prețurile fără această măsură

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei propun menținerea măsurilor de limitare a scumpirii carburanților până la 31 ianuarie 2027, inclusiv reducerea accizei la motorină și plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină. Proiectul de hotărâre, publicat luni în transparență decizională, arată că eliminarea reducerii accizei ar putea scumpi motorina cu aproximativ 85 de bani pe litru, ceea ce ar însemna circa 42 de lei în plus pentru un plin de 50 de litri.

Proiectul prevede prelungirea cu trei luni, de la 1 noiembrie 2026 până la 31 ianuarie 2027, a situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, instituită prin Legea nr. 162/2026. Măsurile aflate în prezent în vigoare expiră la 31 octombrie, iar Guvernul trebuie să adopte și să publice hotărârea înainte de această dată pentru a evita întreruperea lor.

Cea mai importantă măsură pentru șoferii care folosesc motorină este continuarea reducerii temporare a accizei, care poate varia între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor. În a doua jumătate a lunii octombrie, reducerea este de 25%, nivelul maxim permis de lege, echivalentul a aproximativ 0,85 lei pe litru, cu TVA inclusă.

Potrivit calculelor Ministerului Finanțelor, la un preț mediu de aproximativ 10,90 lei pe litru, eliminarea facilității ar duce la un preț de circa 11,75 lei pe litru, dacă celelalte condiții de piață rămân neschimbate. Astfel, alimentarea unui rezervor de 50 de litri ar costa aproximativ 588 de lei, față de 545 de lei în prezent, o diferență de circa 42 de lei, conform estimării autorităților.

Aceste valori reprezintă un scenariu privind efectul eliminării reducerii accizei, nu o estimare a prețului efectiv la pompă din noiembrie, care va depinde și de evoluția pieței.

Ce măsuri vor fi menținute până la sfârșitul lunii ianuarie

Pe lângă reducerea accizei la motorină, proiectul păstrează limitarea adaosului comercial la benzină și motorină. Acesta nu va putea depăși media practicată de fiecare operator economic în 2025, cu ajustarea pentru inflație prevăzută de lege. De asemenea, benzinăriile vor putea majora prețurile cel mult o dată pe zi, până la ora 12:00.

Regulile vizează și aprovizionarea pieței interne. Exporturile și livrările către alte state ale Uniunii Europene de motorină și țiței vor necesita în continuare acordul prealabil scris al Ministerului Energiei și al Ministerului Economiei. Vor rămâne în vigoare și posibilitatea comercializării benzinei cu un conținut de biocarburant de minimum 2%, obligațiile de raportare și monitorizare a pieței, precum și contribuția pe veniturile excepționale datorată de producătorii de țiței din România.

Reducerea accizei nu va fi însă automat de 25% pe toată perioada noiembrie-ianuarie. Ministerul Finanțelor va continua să stabilească nivelul acesteia o dată la două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale motorinei și a prețurilor medii la pompă, raportate la perioada 1 februarie - 29 martie 2026. Dacă indicatorii scad sub pragul de activare de 5%, reducerea nu se va mai aplica pentru intervalul următor.

Pentru prima jumătate a lunii noiembrie, calculul va avea la bază evoluția pieței din perioada 16-26 octombrie. Nivelul reducerii aplicabile între 1 și 15 noiembrie va fi publicat de Ministerul Finanțelor cel târziu la 31 octombrie, după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

De ce consideră autoritățile necesară prelungirea măsurilor

Nota de fundamentare arată că prețurile carburanților au rămas ridicate după declanșarea crizei de pe piața petrolieră, în martie 2026. În septembrie, comparativ cu octombrie 2025, cotațiile internaționale ale motorinei au crescut cu 121%, iar cele ale petrolului Brent cu 58%.

În aceeași perioadă, motorina s-a scumpit la pompă cu 38%, iar benzina cu 33%, în pofida reducerii accizei aplicate motorinei.

Datele Consiliului Concurenței, incluse în document, arată că prețul mediu al motorinei standard a crescut de la 7,65 lei pe litru în octombrie 2025 la 10,59 lei în septembrie 2026. Pentru perioada 1-12 octombrie 2026, prețul mediu a ajuns la 10,92 lei pe litru. În cazul benzinei standard, prețul mediu a urcat de la 7,42 lei pe litru în octombrie 2025 la 10,11 lei în primele 12 zile din octombrie 2026.

Autoritățile arată că sunt îndeplinite în continuare condițiile legale pentru menținerea situației de criză. În ultimele 30 de zile analizate, cotația internațională a motorinei a fost cu 43,6% peste media ultimelor 12 luni, iar cea a petrolului Brent cu 23,2% mai mare, în ambele cazuri peste pragul de 20% prevăzut de lege.

Ministerul Finanțelor estimează că prelungirea măsurilor va limita efectele scumpirii carburanților asupra costurilor de transport și, implicit, asupra prețurilor bunurilor și serviciilor. De acestea ar urma să beneficieze și companiile din transporturi, agricultură și logistică, pentru care combustibilul reprezintă o cheltuială importantă.

Cât costă reducerea accizei și ce se întâmplă dacă proiectul nu este adoptat

Menținerea facilității fiscale înseamnă și încasări mai mici la buget. Potrivit notei de fundamentare, dacă reducerea accizei rămâne la nivelul maxim de 25%, statul ar putea pierde până la 460 de milioane de lei lunar din veniturile din accize.

O parte din această sumă ar urma să fie compensată prin contribuția pe veniturile excepționale ale producătorilor de țiței, care ar aduce la buget aproximativ 111 milioane de lei lunar. Impactul final va depinde de nivelul reducerii accizei aplicate în fiecare perioadă.

Proiectul trebuie să parcurgă procedura de avizare și să fie aprobat de Guvern înainte de 31 octombrie 2026. În caz contrar, măsurile actuale vor înceta, iar de la 1 noiembrie acciza la motorina standard va reveni la nivelul integral de 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri, față de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri la reducerea maximă de 25%.

Nota de fundamentare precizează că, după expirarea actualei situații de criză, aceasta nu va mai putea fi prelungită în aceleași condiții, ci ar putea fi declarată o nouă situație de criză, printr-o altă procedură.

De asemenea, proiectul poate fi urmat de o încetare anticipată a măsurilor, dacă dispar condițiile care au justificat instituirea lor. Dacă situația de pe piața petrolieră rămâne dificilă, autoritățile vor putea analiza o nouă prelungire înainte de 31 ianuarie 2027.

Editor : A.D.