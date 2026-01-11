Live TV

Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE

Cyprus : Volodymyr Zelenskyy visits Cyprus
Cipru a preluat președinția prin rotație a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
Videoclip misterios, publicat pe X Autoritățile susțin că declarațiile au fost editate și asamblate Deocamdată nu a fost posibilă verificarea identității persoanei care a postat Opinia opoziției

Chiar în momentul în care guvernul cipriot ar trebui să se concentreze pe exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene, autoritățile sunt nevoite să gestioneze o controversă internă, generată de un videoclip care circulă online și care conține acuzații de corupție la nivel înalt. Guvernul respinge acuzațiile formulate în înregistrările video ale unor funcționari de rang înalt, dar opoziția solicită luarea de măsuri suplimentare, scrie POLITICO.

Acuzațiile apar în contextul în care Cipru a preluat președinția Consiliului UE.

Videoclip misterios, publicat pe X

Controversa se concentrează asupra unui videoclip misterios publicat pe platforma X, care prezintă un montaj cu mai multe persoane publice de rang înalt, filmate aparent în timp ce descriu modalități de ocolire a plafoanelor legale privind finanțarea campaniilor electorale, prin donații în numerar, precum și discuții despre un presupus mecanism prin care oameni de afaceri ar putea obține acces la președinte și la prima-doamnă.

Unul dintre segmente face referire la sprijinirea unor cetățeni ruși pentru a evita sancțiunile impuse de Uniunea Europeană, relatează Politico.

Guvernul a respins acuzațiile prezentate în videoclip, calificând materialul drept „o activitate hibridă” menită să afecteze „imaginea guvernului și a țării”.

Autoritățile susțin că declarațiile au fost editate și asamblate

Autoritățile nu susțin că videoclipul ar fi fals, însă afirmă că declarațiile au fost editate și asamblate într-un mod înșelător. Imaginile par a fi realizate cu camere ascunse, în cadrul unor întâlniri private.

Partidele de opoziție s-au declarat neconvinse și solicită măsuri suplimentare.

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a respins ferm sugestiile privind finanțarea ilegală a campaniei sale electorale, într-o declarație făcută vineri pentru presa locală.

Videoclipul controversat a fost publicat joi după-amiază pe X, pe un cont intitulat „Emily Thompson”, descris drept aparținând unei „cercetătoare independente, analist și lector, axată în principal pe politicile interne și externe ale Statelor Unite”.

„Aș dori să solicit public oricărei persoane care deține dovezi privind beneficii financiare directe sau indirecte, obținute în timpul campaniei electorale sau pe durata mandatului meu de președinte al Republicii, să le transmită imediat autorităților competente ale statului”, a declarat Christodoulides. „Nu voi permite nimănui, absolut nimănui, să mă acuze de corupție.”

Referindu-se la mențiunile privind plăți efectuate de companii, el a precizat că firmele „trebuie, de asemenea, să ofere beneficii sociale în cadrul responsabilității sociale corporative, pentru stat, repet, pentru stat. Iar acest lucru se face în domeniile sănătății, bunăstării sociale, apărării și în multe alte domenii”.

Deocamdată nu a fost posibilă verificarea identității persoanei care a postat

Nu a fost posibilă identificarea imediată a unor informații publice și verificabile care să confirme identitatea reală a persoanei din spatele contului.

În videoclip apar imagini cu fostul ministru al Energiei, George Lakkotrypis, și cu directorul cabinetului președintelui, Charalambos Charalambous.

În înregistrări, Lakkotrypis este prezentat drept un punct de contact pentru persoanele care doresc acces la Christodoulides și pare să explice procedura privind plăți care ar depăși plafonul de un milion de euro stabilit pentru campania electorală.

Într-o declarație scrisă, Lakkotrypis a afirmat că este „evident” din videoclip că declarațiile care îi sunt atribuite au fost editate pentru a distorsiona contextul discuțiilor, cu scopul de a prejudicia Ciprul și persoana sa. El a adăugat că a depus o plângere la poliție. În urma sesizării, poliția a deschis o anchetă, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Vyron Vyronos, pentru Agenția de Presă din Cipru.

Videoclipul îl prezintă ulterior pe Charalambous, cumnatul președintelui, explicând modalitățile de acces la palatul prezidențial. „Noi suntem principalele, cele două, contacte aici, la palat, lângă președinte”, afirmă acesta, adăugând că părțile interesate ar putea veni cu o propunere și cu fonduri care ar urma să fie direcționate către contribuții sociale.

Nu a existat nicio reacție oficială din partea lui Charalambous.

Materialul video susține că donațiile sociale efectuate de companii, printr-un fond administrat de prima-doamnă, ar fi folosite pentru a obține tratament preferențial din partea președinției.

Îngrijorările legate de acest fond nu sunt noi. Anul trecut, Parlamentul cipriot a adoptat o lege care prevedea publicarea numelor donatorilor fondului. Președintele a respins însă inițiativa și a sesizat instanța, argumentând că divulgarea publică a listei ar reprezenta o încălcare a protecției datelor personale. Instanța a dat câștig de cauză președintelui, iar numele donatorilor nu au fost făcute publice.

Opinia opoziției

Liderul principalului partid de opoziție AKEL, Stefanos Stefanou, a declarat că videoclipul ridică „probleme politice, etice și instituționale serioase”, care îl compromit pe președinte și anturajul său, atât politic, cât și personal.

El a cerut președintelui să îl demită pe Charalambous, să desființeze fondul de sprijin social și, după publicarea numelor donatorilor, să transfere atribuțiile acestuia către o altă instituție.

AKEL a depus vineri un proiect de lege pentru desființarea fondului în termen de trei luni și a solicitat demisia primei-doamne din funcția de conducere a acestuia. De asemenea, partidul a cerut ca acuzațiile din videoclip să fie discutate în comisia parlamentară pentru instituții.

Un alt partid de opoziție, Democratic Rally, a declarat: „Ceea ce este dezvăluit în videoclip este șocant și extrem de grav. Societatea privește cu stupefacție și cere răspunsuri clare și convingătoare din partea guvernului. Răspunsuri care nu au fost încă oferite”.

Ciprul va organiza alegeri parlamentare în luna mai, iar următoarele alegeri prezidențiale sunt programate pentru anul 2028.

 

