Cuba organizează manevre militare după operațiunea americană din Venezuela și tensiunile cu Washingtonul

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a condus sâmbătă o serie de exerciții militare, alături de înalți oficiali ai armatei, în cadrul unei noi zile dedicate activităților de apărare națională. Aceste acțiuni au loc pe fondul tensiunilor dintre Cuba și Statele Unite, potrivit Agerpres, care citează EFE.

„Acestea (exerciţii militare) capătă o importanţă semnificativă în acest moment (...) având în vedere ofensiva hegemonică desfăşurată de guvernul Statelor Unite", a afirmat președintele Diaz-Canel, referindu-se la atacul Washingtonului asupra Caracasului din 3 ianuarie, care a dus la înlăturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.

Liderul cubanez a participat la un exercițiu demonstrativ tactic al unei unități de tancuri. Ulterior, a luat parte și la antrenamente de tragere și alte exerciții de luptă și a vizitat o unitate de apărare aeriană, potrivit Biroului de Presă al preşedinţiei.

„Acest nivel de pregătire pe care îl dezvoltaţi în acest moment este foarte important pentru noi, pentru că trebuie să fim cu adevărat pregătiţi", a declarat Diaz-Canel, care deţine funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional de Apărare (CDN).

Exercițiile de sâmbătă au fost a treia săptămână consecutivă dedicată ctivităţilor de apărare naţională după operaţiunea militară americană din 3 ianuarie din Venezuela. Exercițiile includ manevre de ambuscadă şi antrenamente pentru amplasarea de mine, protecţie civilă şi cursuri combinate în domenii precum medicina militară, apărarea împotriva armelor de distrugere în masă şi altele.

La două săptămâni după atacurile americane asupra Venezuelei, guvernul de la Havana şi-a intensificat confruntarea verbală cu Washingtonul. La un eveniment recent, Diaz-Canel a declarat că "nu există nicio predare sau capitulare posibilă" în faţa unui potenţial atac american.

Editor : A.R.