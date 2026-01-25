Live TV

Cuba organizează manevre militare după operațiunea americană din Venezuela și tensiunile cu Washingtonul

Data publicării:
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a condus sâmbătă o serie de exerciții militare, alături de înalți oficiali ai armatei, în cadrul unei noi zile dedicate activităților de apărare națională. Aceste acțiuni au loc pe fondul tensiunilor dintre Cuba și Statele Unite, potrivit Agerpres, care citează EFE.

„Acestea (exerciţii militare) capătă o importanţă semnificativă în acest moment (...) având în vedere ofensiva hegemonică desfăşurată de guvernul Statelor Unite", a afirmat președintele Diaz-Canel, referindu-se la atacul Washingtonului asupra Caracasului din 3 ianuarie, care a dus la înlăturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro. 

Liderul cubanez a participat la un exercițiu demonstrativ tactic al unei unități de tancuri. Ulterior, a luat parte și la antrenamente de tragere și alte exerciții de luptă și a vizitat o unitate de apărare aeriană, potrivit Biroului de Presă al preşedinţiei.

„Acest nivel de pregătire pe care îl dezvoltaţi în acest moment este foarte important pentru noi, pentru că trebuie să fim cu adevărat pregătiţi", a declarat Diaz-Canel, care deţine funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional de Apărare (CDN).

Exercițiile de sâmbătă au fost a treia săptămână consecutivă dedicată ctivităţilor de apărare naţională după operaţiunea militară americană din 3 ianuarie din Venezuela. Exercițiile includ manevre de ambuscadă şi antrenamente pentru amplasarea de mine, protecţie civilă şi cursuri combinate în domenii precum medicina militară, apărarea împotriva armelor de distrugere în masă şi altele.

La două săptămâni după atacurile americane asupra Venezuelei, guvernul de la Havana şi-a intensificat confruntarea verbală cu Washingtonul. La un eveniment recent, Diaz-Canel a declarat că "nu există nicio predare sau capitulare posibilă" în faţa unui potenţial atac american.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
Vladimir Putin
4
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
5
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Digi Sport
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ford Cologne - Electric car Explorer
Ce țară profită de haosul creat de Trump în SUA. Efect neașteptat descoperit de un think tank
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
Ce crede Kremlinul despre relația dintre UE și SUA. „Sunt incapabili”
petrolier mexic
Mexicul ia în considerare să oprească livrările de petrol către Cuba de teama SUA. Reducerea livrărilor ar însemna un colaps energetic
Karol Nawroki
Val de furie și proteste în SUA: un cetățean american ucis de agenți ICE în Minneapolis
Delegațiile la Abu Dhabi
O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia va avea loc duminica viitoare. Oficial american: ruşii şi ucrainenii, „aproape prieteni”
Recomandările redacţiei
donald trump nicusor dan presidency ro
Sondaj: Cei mai mulți români spun că țara trebuia să adere la...
camera-de-viteza radar
Viteza medie a șoferilor va fi calculată cu ajutorul a 400 de camere...
femeie cu o umbrela luata de vant
HARTĂ. Avertizări de vreme rea de la meteorologi. Aproape 20 de...
Shabana Mahmood
Londra anunță crearea Serviciului Național de Poliție, după modelul...
Ultimele știri
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și electricitate. Sunt așteptate temperaturi de -24 grade
Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina
Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană după ultimele atacuri ruseşti. „Sunt necesare rachete”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din...
Fanatik.ro
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Pro FM
Adele o depășește pe Whitney Houston. „21” devine cel mai bine vândut album feminin din istorie, cu peste 56...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
Un ministru anunță pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ce ani vor fi considerați contributivi?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat