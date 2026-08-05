Orice cale de ieșire din „scurta excursie” a SUA în Iran pare plină de dificultăți politice pentru Trump: „Nu poate câștiga”

Donald Trump și consilierii săi au afirmat de mai mult de douăsprezece ori în ultimele cinci luni că SUA sunt „aproape” de a încheia un acord cu Iranul. Însă, dacă se va ajunge la un acord în urma negocierilor dintre Iran și Oman, acesta va fi cu mult sub obiectivele pe care președintele american le-a stabilit atunci când a declanșat războiul, relatează Financial Times.

De la atacul asupra Iranului din februarie, cererile imediate ale celui de-al 47-lea președinte american s-au redus de la o listă extinsă de concesii privind ambițiile nucleare ale Teheranului, producția de rachete balistice și sprijinul acordat milițiilor aliate la o singură cerință: ca Iranul să permită ca Strâmtoarea Ormuz să revină la starea sa dinainte de război.

„Denuclearizarea Iranului este acordul suprem”, a declarat marți reporterilor secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. „Acordul imediat, cel asupra căruia s-a pus mult accent, este cel privind strâmtoarea”.

În sine, acest lucru ar reprezenta ceva asemănător unei umilințe strategice, susțin criticii. Iranul și-a valorificat avantajul strategic asupra strâmtorii abia după ce Trump a declanșat războiul. Acum, orice acord ar putea oferi Teheranului controlul asupra unei părți a căii navigabile, fără a-i nega dreptul de a percepe, în cele din urmă, taxe de la navele care o utilizează — condiții care ar fi părut de neimaginat pentru geostrategii americani cu doar un an în urmă.

„Ceea ce odinioară era liber și fără restricții nu mai este așa”, a declarat Aaron David Miller, fost negociator pentru pace în Orientul Mijlociu în cadrul administrațiilor republicane și democrate. „Și nu există aproape nimic pe care Trump să poată obține dintr-un acord pe care iranienii să fie dispuși să îl accepte și care să schimbe această realitate”.

În ceea ce privește ambițiile nucleare ale Iranului, Washingtonul va fi nevoit să negocieze această chestiune cu un regim din ce în ce mai sfidător, convins acum că deține avantajul și capacitatea de a bloca strâmtoarea oricând dorește — ceea ce nu se poate numi deloc „capitularea necondiționată” pe care Trump o ceruse de la Teheran.

„Nu văd în acest moment nicio modalitate de a ajunge la un echilibru al intereselor în care administrația Trump să obțină ceva ce oamenii obișnuiți ar considera o victorie”, a spus Miller.

Însă orice cale de ieșire dintr-un război costisitor, care a stârnit temeri privind penuria de petrol și a alimentat inflația, pare acum plină de dificultăți politice pentru Trump, mai ales că alegerile de la jumătatea mandatului vor avea loc în mai puțin de trei luni.

Prețurile internaționale ale petrolului au scăzut marți sub 80 de dolari pe baril, pe fondul speranțelor că acest conflict se va încheia. Cu toate acestea, prețurile benzinei din SUA, care depășesc 4 dolari pe galon, sunt cu aproximativ 35% mai mari decât nivelul înregistrat înainte de război, iar prețul motorinei din perioada administrației Trump a depășit acum prețul mediu înregistrat în timpul mandatului lui Biden.

Rezervele americane de rachete interceptoare s-au redus, iar opinia publică americană și aliații sunt epuizați, ceea ce îi lasă președintelui „opțiuni limitate”, a declarat Michael Ratney, fost ambasador în Arabia Saudită în timpul mandatului lui Joe Biden.

„O escaladare a conflictului riscă să provoace daune grave părților implicate din regiune, să determine creșterea prețurilor la petrol și să afecteze piața energetică mondială”, a declarat Ratney.

Însă un acord care ar permite „un anumit grad de control din partea Iranului va fi un motiv de nemulțumire pentru toată lumea”, de la aliații din Golf până la contribuabilii americani, a afirmat el.

„Provocarea lui Trump nu constă doar în modul de a duce războiul, aspect care pare să-l fi pus în încurcătură, ci și în modul de a explica acest acord”, a spus Ratney. Declararea oricărui acord drept un succes devine „din ce în ce mai greu de realizat”.

Speranțele se îndreaptă, deocamdată, către redeschiderea acestei căi navigabile, care înainte de război asigura o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și care a devenit acum principalul câmp de luptă. Situația acesteia a constituit tema centrală a discuțiilor directe purtate în ultimele săptămâni între Iran și Oman.

Chiar dacă Iranul ar accepta „astăzi sau mâine să deschidă strâmtoarea”, așa cum a prevăzut marți secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, în cadrul unui interviu acordat postului CNBC, acest lucru nu ar echivala cu acel tip de „libertate de navigație” din perioada dinaintea războiului pe care el l-a descris, au afirmat analiștii.

Iranul și Omanul lucrează la „protocoale pentru gestionarea viitoare” a traficului din strâmtoare, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Teheran, Esmaeil Baghaei. Orice acord ar fi provizoriu și ar viza „rutele maritime de intrare și ieșire”, pe durata desfășurării negocierilor privind o soluție definitivă, a precizat acesta.

Statele Unite și mediatorii regionali au contribuit în mod regulat la discuții, prin intermediul Omanului, iar Casa Albă a fost ținută la curent cu evoluția acestora, au declarat surse familiarizate cu discuțiile.

Însă, după luni întregi de diplomație intensă menită să pună capăt războiului lui Trump — și după afirmațiile repetate ale Washingtonului privind o evoluție decisivă —, Statele Unite își pun acum speranțele în negocierile dintre două țări din Orientul Mijlociu pentru a atenua un conflict despre care președintele a afirmat în martie că va fi o „excursie scurtă” și că se va încheia în câteva săptămâni.

„Nu este, de fapt, un acord între Iran și SUA”, a declarat Ali Vaez, expert în probleme iraniene la International Crisis Group. „Este un acord între Iran și Oman”.

Iranul „a dorit să clarifice faptul că deține controlul asupra strâmtorii și că acest lucru nu este negociabil”, a declarat Vali Nasr, expert în probleme iraniene și profesor la Universitatea Johns Hopkins. Teheranul consideră că trebuie să demonstreze Statelor Unite că nu va fi învins de o campanie de bombardamente și că „nu va renunța la Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat Nasr.

Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat că strâmtoarea era „controlată în totalitate” de Marina SUA, în urma blocadei impuse de Washington asupra porturilor iraniene. Campania americană „a lăsat Iranul într-o stare extrem de precară, iar cel mai înțelept lucru pentru ei ar fi să accepte un acord. În caz contrar, știu ce se va întâmpla”, a spus ea.

Acordul dintre Iran și Oman, care, potrivit celor două surse, mai necesită încă aprobarea conducerii de vârf de la Teheran, ar prevedea ca navele să intre în strâmtoare prin apele teritoriale iraniene și să iasă în principal prin apele teritoriale omaneze. Inițial, Iranul ar trimite nave, inclusiv petroliere, pe această cale navigabilă pentru a se asigura că aceasta este liberă de mine înainte ca strâmtoarea să fie deschisă altor nave, a declarat una dintre surse.

Teheranul insistă că, în cele din urmă, va percepe navelor „taxe de serviciu” pentru trecere, o prevedere pe care statele din Golf o resping. Omanul a propus un acord fără taxă, similar celui aplicat în Strâmtoarea Malacca din Asia de Sud-Est, în cadrul căruia organizațiile non-profit sunt încurajate să facă contribuții voluntare pentru a sprijini „siguranța navigației și protecția mediului”.

Diplomații speră că acordul va reînvia memorandumul de înțelegere de scurtă durată semnat de SUA și Iran pe 17 iunie, care avea ca scop prelungirea armistițiului din aprilie și redeschiderea treptată a strâmtorii. Acordul respectiv s-a destrămat după ce Iranul a atacat nave care tranzitau ruta de-a lungul coastei Omanului, declanșând o spirală de escaladare a atacurilor reciproce.

O persoană la curent cu discuțiile a declarat că, în cazul în care Teheranul ar ajunge la un acord privind strâmtoarea, SUA ar ridica blocada navală asupra porturilor iraniene și ar relaxa sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian.

Însă un acord atât de evident îndepărtat de obiectivele de război inițiale ale lui Trump va atrage, aproape cu siguranță, reacții negative pe plan intern.

Memorandumul a stârnit reacții vehemente din partea democraților și a unor aliați ai lui Trump, precum regretatul senator Lindsey Graham, care s-au opus unor clauze pe care le considerau excesiv de favorabile Iranului.

Este de așteptat ca un cor de voci radicale, de la prezentatorul Fox News Mark Levin până la figura emblematică a mișcării MAGA Laura Loomer, să reacționeze la fel de dur la orice nou acord.

„Trump se află într-o situație fără ieșire”, a spus Nasr. „Nu poate câștiga pe plan militar la acest nivel . . . Nu poate rezolva această situație pe cale diplomatică fără a plăti un preț politic pe plan intern. Și, din când în când, reacționează violent, pentru că lucrurile nu sunt atât de simple și de clare pe cât își calculase”.

Riscul este ca Trump, frustrat de numărul limitat de opțiuni viabile pentru a pune capăt războiului său și sub presiunea criticilor, să se îndrepte din nou spre o escaladare — repetând modelul din ultimele luni.

Ar putea prezenta orice nou acord ca pe o „realizare politică”, a afirmat Vaez.

„Apoi, criticile legate de acea realizare îl afectează profund, iar el recurge din nou la măsuri coercitive. Iar când acestea nu dau rezultate, este nevoit să revină la un alt armistițiu ad-hoc, iar ciclul se repetă”.

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Editor : A.M.G.