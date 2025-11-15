Departamentul de Justiție al SUA dă curs cererii lui Trump de a investiga legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat că va da curs solicitării președintelui Donald Trump de a investiga legăturile lui Jeffrey Epstein cu fostul președinte democrat Bill Clinton și cu JPMorgan, în condițiile în care liderul de la Casa Albă încearcă să mute atenția de pe propria sa relație cu infractorul sexual condamnat, transmite Reuters.

Decizia vine la două zile după ce o comisie a Congresului a publicat mii de documente care au ridicat noi întrebări despre relația lui Trump cu regretatul finanțator și marchează cea mai recentă dintr-o serie de cereri ale lui Trump ca autoritățile federale să-i urmărească pe cei pe care îi consideră rivali politici.

Procurorul general Pam Bondi a declarat că Jay Clayton, principalul procuror federal din Manhattan, va conduce investigația.

Scandalul Epstein a fost un subiect politic incomod pentru Trump în ultimele luni, în parte pentru că el însuși a amplificat teorii ale conspirației despre Epstein în rândul susținătorilor săi. Mulți alegători ai lui Trump cred că Bondi și alți oficiali ai administrației au ascuns legăturile lui Epstein cu persoane influente și au distorsionat detalii privind sinuciderea acestuia într-o închisoare din Manhattan în 2019.

Trump a folosit Departamentul de Justiție al SUA pentru a viza și alți presupuşi dușmani politici, printre care fostul director al FBI James Comey și procurorul general al statului New York Letitia James, ambii fiind inculpați după ce președintele american a schimbat procurorii care conduceau cazurile.

Trump: „Epstein e o problemă a democraților, nu a republicanilor”

Experții în drept afirmă că presiunile exercitate de Trump ar putea submina dosarele penale rezultate din aceste anchete, deoarece judecătorii pot respinge cazuri motivate de „urmărire penală vindicativă” – argument invocat atât de Comey, cât și de James, deși instanțele încă nu s-au pronunțat.

Patrick J. Cotter, fost procuror federal, a declarat că este „extrem de nepotrivit” ca Trump să ordone departamentului să investigheze cetățeni individuali, adăugând: „Nu așa ar trebui să funcționeze”.

Pe lângă Clinton, care a socializat cu Epstein la începutul anilor 2000, Trump a spus că a cerut Departamentului de Justiție să investigheze și pe fostul secretar al Trezoreriei Larry Summers și pe Reid Hoffman, fondatorul LinkedIn și un important donator democrat. Cei trei sunt menționați în cele 20.000 de documente legate de Epstein, publicate miercuri de Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților.

„Epstein era democrat și este problema democraților, nu a republicanilor!”, a scris Trump pe rețelele sociale. „Ei știu totul despre el, nu vă pierdeți timpul cu Trump. Eu am o țară de condus!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

JPMorgan a declarat că regretă relația anterioară cu Epstein, care a fost client al băncii între 1998 și 2013, și că nu l-a ajutat să comită „acte odioase”.

Șeful de cabinet adjunct al lui Clinton, Angel Urena, a declarat pe X: „Aceste emailuri dovedesc că Bill Clinton nu a făcut nimic și nu a știut nimic. Restul este zgomot menit să distragă atenția de la pierderile electorale, blocajele eșuate și cine știe ce altceva”.

Într-o postare pe X, Hoffman a cerut ca Trump să publice toate documentele despre Epstein, spunând că singurul său contact cu acesta a fost legat de strângerea de fonduri pentru MIT.

„Vreau publicarea completă deoarece va arăta că apelurile pentru investigații nefondate care mă vizează sunt doar persecuții politice și calomnii”, a spus el.

Summers nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Decizia Departamentului de Justiție al SUA de a accepta cererea lui Trump vine în ciuda unui memorandum din iulie, în care departamentul și FBI afirmau că nu există „probe care să justifice o investigație împotriva unor terți neinculpați” în dosarul Epstein.

„Această revizuire sistematică nu a relevat nicio ‘listă de clienți’ incriminatorie”, se arată în document. „De asemenea, nu au fost găsite dovezi credibile că Epstein șantaja persoane influente.”

Trump, sub presiune continuă în cazul Epstein

Trump și Epstein au fost prieteni în anii 1990 și 2000, însă președintele american susține că a rupt relația înainte ca fostul finanțist să fie condamnat, în 2008, pentru racolare de minori în scopuri sexuale.

Liderul de la Casa Albă a negat constant că ar fi știut despre abuzurile și traficul de minore comise de Epstein. Totuși, unii dintre cei mai fideli susținători ai săi au acuzat administrația de mușamalizare.

Trump, care interacționează frecvent cu presa, a refuzat în ultimele zile să răspundă la întrebări pe măsură ce apăreau noi informații despre Epstein.

Camera Reprezentanților, controlată de republicani, ar urma să voteze săptămâna viitoare un proiect de lege care ar obliga Departamentul de Justițieal SUA să publice toate materialele pe care le deține despre Epstein, care se confrunta cu acuzații federale de trafic de minori în momentul sinuciderii sale. Măsura este așteptată să treacă, chiar dacă președintele Camerei, Mike Johnson, a încercat în repetate rânduri să blocheze votul. Pentru a deveni lege, ar fi nevoie și de aprobarea Senatului și a președintelui Trump.

Doar patru din zece republicani au spus, într-un sondaj Reuters/Ipsos din octombrie, că aprobă modul în care Trump a gestionat documentele Epstein – mult sub cei nouă din zece care susțin performanța sa generală la Casa Albă.

Epstein a socializat cu persoane cunoscute

JPMorgan a plătit 290 de milioane de dolari în 2023 unor victime ale lui Epstein, pentru a închide acuzațiile că ar fi ignorat traficul sexual făcut de acesta. Acordul a urmat dezvăluirilor jenante că banca ar fi trecut cu vederea avertismentele interne și semnalele de alarmă cu privire la clientul său important. Banca nu a recunoscut nicio vină.

Nu există dovezi credibile că Clinton, Summers sau Hoffman ar fi fost implicați în traficul sexual al lui Epstein. Toți au negat anterior orice implicare și au exprimat regrete privind legăturile cu el.

Clinton a zburat de mai multe ori cu avionul privat al lui Epstein înainte de condamnarea din 2008, în timp ce Summers a acceptat donații filantropice din partea acestuia pe vremea când era președinte al Universității Harvard. Hoffman a recunoscut că s-a întâlnit cu Epstein de mai multe ori în contexte profesionale.

Înainte de condamnarea din 2008, Epstein a lucrat și socializat cu numeroase figuri cunoscute, inclusiv cu fostul prinț Andrew al Marii Britanii, care a fost lipsit de titlurile regale în parte din cauza asocierii cu Epstein.

Clayton, procurorul care va conduce ancheta privind Clinton, JPMorgan și ceilalți, este un independent politic care a condus Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) în primul mandat al lui Trump la Casa Albă.

