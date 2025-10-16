Noi acuzații la adresa prințului Andrew. Cartea Virginiei Giuffre publicată postum readuce în prim-plan scandalul Epstein

O carte memorialistică publicată postum de Virginia Giuffre, una dintre principalele acuzatoare ale lui Jeffrey Epstein, dezvăluie că ducele de York era „arogant”. Fragmente din volum au fost publicate de The Guardian înainte de lansarea programată pentru săptămâna viitoare.

Volumul, intitulat Nobody’s Girl („Fata nimănui”), scris de una dintre cele mai cunoscute acuzatoare ale infractorului sexual Jeffrey Epstein, urmează să fie publicat săptămâna viitoare, la aproape șase luni după ce Virginia Giuffre și-a luat viața. În carte, Epstein este descris drept un „maestru manipulator”, iar autoarea relatează trei ocazii în care susține că prințul Andrew a avut relații sexuale cu ea, inclusiv în casa Ghislainei Maxwell din Londra.

Dezvăluirile reprezintă o nouă lovitură de imagine pentru prințul Andrew, care a ajuns la o înțelegere financiară cu Giuffre în 2022 și a negat întotdeauna orice faptă greșită. Giuffre, care l-a cunoscut pe Epstein prin intermediul Ghislainei Maxwell, a afirmat că a fost una dintre numeroasele fete și tinere vulnerabile exploatate sexual de Epstein și de cercul său de prieteni influenți. Printre aceștia s-ar fi numărat și prințul Andrew.

Virginia Giuffre și „Andy” s-au întâlnit la Londra

Fragmentul publicat de The Guardian descrie momentul în care cei doi s-au întâlnit la Londra, în martie 2001, când Giuffre avea 17 ani. Ea povestește că ziua a început cu Maxwell spunându-i: „Va fi o zi specială. Ca în Cenușăreasa, urmează să cunoști un prinț chipeș!”.

Când Andrew a sosit, i s-a cerut să ghicească vârsta fetei. „Ducele de York, care avea atunci 41 de ani, a ghicit corect: 17. «Fetele mele sunt doar puțin mai tinere decât tine», mi-a spus, explicându-și precizia. Ca de obicei, Maxwell a glumit: «Cred că va trebui să o schimbăm curând»”, scrie Giuffre.

Ca și în cazul lui Epstein, Giuffre spune că îl numea pe Andrew „Andy”. „Mama mea nu m-ar fi iertat niciodată dacă aș fi întâlnit pe cineva atât de faimos precum prințul Andrew și nu aș fi făcut o poză. Am fugit în cameră, am luat un aparat foto Kodak FunSaver și i l-am înmânat lui Epstein. Îmi amintesc că prințul și-a pus brațul în jurul taliei mele, în timp ce Maxwell zâmbea lângă mine. Epstein a făcut fotografia”, scrie ea.

După aceea au mers la cină și apoi la clubul Tramp, unde Giuffre își amintește că Andrew era „un dansator stângaci și transpira abundent”. „Pe drumul spre casă, Maxwell mi-a spus: «Când ajungem acasă, trebuie să faci pentru el ceea ce faci pentru Jeffrey.»”

Despre ce a urmat, Giuffre scrie: „Era destul de amabil, dar totuși arogant, de parcă ar fi crezut că a face sex cu mine era un drept al său din naștere.” Ea afirmă, de asemenea, că prințul a fost „deosebit de atent cu picioarele mele, mângâindu-mi degetele și lingându-mi tălpile”, iar Epstein i-ar fi dat apoi 15.000 de dolari pentru timpul petrecut cu Andrew.

Cartea mai descrie alte două ocazii în care Giuffre susține că a avut relații sexuale cu Andrew, în reședința lui Epstein din New York și pe insula privată a acestuia din Insulele Virgine Americane.

„Nu vă lăsați păcăliți de cei din cercul lui Epstein”

Deși aceste relatări au mai fost făcute publice anterior, noua carte le reunește și oferă perspectiva personală a autoarei. „Nu vă lăsați păcăliți de cei din cercul lui Epstein care spun că nu știau ce făcea. Epstein nu doar că nu ascundea ce se întâmpla, ci părea să se bucure făcându-i pe alții să privească”, scrie Giuffre.

Ea mai mărturisește că lua tranchilizante pentru a face față vieții sale alături de Epstein: „Câteodată, când îmi era foarte greu, luam până la opt Xanax pe zi.”

Giuffre explică și de ce nu a plecat: „Mulți se întreabă cum poți să te plângi de abuzuri când ai fi putut, aparent, să pleci. Dar această perspectivă ignoră prin ce trecuserăm înainte să-l întâlnim pe Epstein și cât de priceput era în a depista fete ale căror răni le făceau vulnerabile. Multe dintre noi fuseserăm abuzate sau violate în copilărie; multe eram sărace sau chiar fără adăpost. Eram fete de care nimănui nu-i păsa, iar Epstein pretindea că-i pasă.”

Prințul Andrew nu a recunoscut niciodată acuzațiile

După ce l-a părăsit pe Epstein, Giuffre s-a stabilit în Australia, unde a trăit cu soțul și cei trei copii ai săi. Și-a luat viața la 41 de ani. Jeffrey Epstein s-a sinucis în închisoarea din New York, în timp ce aștepta procesul. Ghislaine Maxwell a fost condamnată pentru trafic sexual.

Prințul Andrew a făcut o plată către Giuffre în urma unei înțelegeri amiabile, după ce aceasta a intentat un proces civil, și neagă toate acuzațiile. „Pot spune absolut categoric că nu s-a întâmplat niciodată”, a declarat Andrew în interviul său pentru BBC Newsnight.

„Pot spune categoric că nu-mi amintesc să o fi întâlnit vreodată. Nu-mi amintesc să fi fost făcută vreo fotografie și am spus mereu, constant, că nu am avut niciun fel de contact sexual cu ea”, declara prințul.

Totuși, declarațiile au fost puse sub semnul întrebării din cauza unor neconcordanțe în propria relatare. El a spus că a rupt orice legătură cu Epstein după ce l-a văzut la New York, în decembrie 2010, însă un e-mail din februarie 2011 sugerează contrariul, conținând promisiunea de a „mai petrece timp împreună în curând”. Biroul ducelui de York a fost contactat pentru comentarii în legătură cu aceste dezvăluiri, dar nu a transmis un răspuns.

