Democrații din Congresul SUA vor ca fostul prinț Andrew să fie audiat în cazul Jeffrey Epstein

printul andrew
„O audiere care va fi transcrisă”

Șaisprezece democrați din Camera Reprezentanților a Statelor Unite îi cer fostului prinț Andrew Mountbatten Windsor, fratele decăzut din drepturi al regelui Charles al III-lea, să depună mărturie cu privire la legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Comisia consideră că acesta „deține informații prețioase” despre infracțiunile lui Epstein, dar demersul are șanse mici de reușită, scrie 7sur7.be.

Membrii democrați ai Congresului american au cerut joi fostului prinț Andrew, care tocmai a fost destituit din toate funcțiile sale, să depună mărturie în fața lor cu privire la legăturile sale cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein.

Scrisoarea a fost adresată celui care acum nu mai poate folosi decât numele de Andrew Mountbatten Windsor, de către 16 membri democrați ai comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților. „S-a spus public că prietenia dumneavoastră cu domnul Epstein a început în 1999 și că ați rămas apropiat de el în timpul și după condamnarea sa în 2008 pentru proxenetism implicând minori”, afirmă scrisoarea, care menționează și acuzațiile de agresiune sexuală aduse de Virginia Giuffre împotriva fratelui regelui Charles al III-lea.

Comisia consideră că Andrew este susceptibil „să dețină informații valoroase despre infracțiunile comise de Epstein și de complicii săi” și îi cere să „se pună la dispoziție pentru un interviu care va fi transcris”. Aleșii solicită un răspuns „până la 20 noiembrie 2025”.

Însă demersul pare să aibă șanse reduse de succes, având în vedere că democrații sunt în minoritate, iar străinii nu pot fi obligați să se supună acestui tip de solicitare din partea Congresului american. 

 

