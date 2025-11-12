Cum îl apară Casa Albă pe Donald Trump, după ce democrații au publicat e-mailuri ale lui Jeffrey Epstein: „O narațiune falsă”

După apariția e-mailurilor care sugerează că președintele american Donald Trump ar fi știut despre activitățile lui Jeffrey Epstein, Casa Albă a reacționat. Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a susținut că „democrații au divulgat în mod selectiv e-mailuri” cu scopul „de a-l discredita” pe liderul american, relatează BBC.

„Democrații au divulgat în mod selectiv e-mailuri către mass-media liberală pentru a crea o narațiune falsă cu scopul de a-l discredita pe președintele Trump.

«Victima anonimă» menționată în aceste e-mailuri este regretata Virginia Giuffre, care a afirmat în repetate rânduri că președintele Trump nu a fost implicat în nicio faptă ilegală și că «nu putea fi mai prietenos» cu ea în interacțiunile lor limitate.

Adevărul este că președintele Trump l-a dat afară pe Jeffrey Epstein din clubul său cu zeci de ani în urmă pentru că se purta urât cu angajatele sale, inclusiv cu Giuffre.

Aceste povești nu sunt altceva decât eforturi de rea-credință menite să distragă atenția de la realizările istorice ale președintelui Trump, iar orice american cu bun simț vede clar această farsă și distragerea evidentă a atenției de la redeschiderea guvernului”, a transmis Karoline Leavitt.

Amintim că democrații din comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților au făcut publice e-mailurile. Într-unul dintre e-mailuri, Epstein îi scria în 2011 complicei sale Ghislaine Maxwell că Trump „petrecea ore întregi la mine acasă” în compania uneia dintre victimele traficului sexual al finanțatorului căzut în dizgrație.

Un al doilea e-mail, trimis de Epstein în aprilie 2011 biografului lui Trump, Michael Wolff, indică faptul că actualul președinte al SUA i-a cerut să părăsească Mar-a-Lago, clubul exclusivist al acestuia din Florida, rezervat doar membrilor.

Dar Epstein a spus că „nu a fost niciodată membru” și a adăugat: „Desigur că știa despre fete, deoarece i-a cerut lui Ghislaine să înceteze”.

Editor : A.M.G.