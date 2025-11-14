„Eu sunt capabil să-l dobor pe Trump”, spunea Jeffrey Epstein în 2018. „N-are nicio celulă decentă în corp”

Finanțatorul acuzat de pedofilie Jeffrey Epstein, care s-ar fi sinucis în închisoare în 2019, a spus în unul dintre mesajele declasificate recent de Camera Reprezentanților că el e cel care îl poate da jos pe președintele Donald Trump în 2018. Jeffrey Epstein a spus în mesaje din 2018, despre Trump: „Eu sunt cel care îl poate doborî”, se arată în informațiile publicate de BBC.

Schimburile de mesaje se numără printre cele peste 20.000 de fișiere obținute din patrimoniul defunctului condamnat pentru infracțiuni sexuale și făcute publice de parlamentari americani.

Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a publicat 20.000 de pagini de documente primite din patrimoniul lui Jeffrey Epstein. În mai multe e-mailuri, Epstein scria că președintele Trump „a petrecut ore întregi” la el acasă cu una dintre victimele sale. În mesaje se sugerează că Trump știa mai multe despre abuzurile lui Epstein decât a recunoscut inițial, notează The New York Times.

Epstein îl menționează de mai multe ori pe Trump

Documentele par să arate că Epstein îl menționează de mai multe ori pe președintele SUA, Donald Trump, în corespondența cu asociata sa, Ghislaine Maxwell, și în corespondența separată cu scriitorul Michael Wolff.

Publicația Time amintește că dosarul s-a aflat în centrul discuției publice, „inclusiv în rândul bazei MAGA a lui Trump”.

Scandalul a fost alimentat și mai mult de dezvăluirea unei scrisori a lui Trump de ziua de naștere a lui lui Epstein. Trump a negat că ar fi scris-o. Time invocă și acuzațiile lansate de către „miliardarul din domeniul tehnologiei și fostul aliat al lui Trump, Elon Musk, în timpul conflictului lor public de la începutul acestui an”.

The Hill notează că „Trump a negat că ar fi apropiat de Epstein, deși cei doi au fost fotografiați împreună de multe ori de-a lungul anilor.

Trump a declarat că i-a interzis lui Epstein să intre în clubul său Mar-a-Lago după ce finanțatorul a „furat” tinere care lucrau la spa-ul clubului.

„Totul o să treacă!”

Într-un lanț de mesaje din decembrie 2018, o persoană neidentificată i-a scris lui Epstein: „Totul o să treacă! Ei chiar încearcă doar să-l doboare pe Trump și fac orice pot ca să reușească…!” Epstein a răspuns: „da, mersi. e nebunie. pentru că eu sunt cel care îl poate doborî.”

Contextul și la ce anume se referea cealaltă persoană când spunea că „o să treacă” nu sunt clare.

Trump a acuzat democrații că „folosesc farsa Jeffrey Epstein ca să încerce să deturneze atenția de la eșecurile lor masive”, iar Casa Albă a spus că unele conversații au fost „scurse selectiv” pentru „a crea o narațiune falsă menită să-l denigreze pe președintele Trump.”

Alte mesaj arată că Epstein susținea că are informații compromițătoare despre Trump și unele „fete”, posibil minore.

Săptămâna viitoare Camera Reprezentanților ar putea vota să forțeze Departamentul de Justiție să elibereze alte informații din dosarul Epstein.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat pentru BBC, răspunzând la o întrebare referitoare la această afirmație a lui Epstein: „Aceste e-mailuri nu dovedesc absolut nimic”, precizează sursa citată.

„Știu cât de murdar e Trump”

Într-un e-mail din 2018 adresat lui Kathryn Ruemmler, consilier la Casa Albă în timpul mandatului fostului președinte Barack Obama, Epstein a scris: „Știu cât de murdar este Donald.” E-mailul discuta despre potențiale scandaluri în care era implicat Trump.

Una dintre cele mai importante dezvăluiri a fost când Epstein a afirmat că Trump „știa despre fete”.

În alte mesaje, Epstein a spus că avea fotografii cu Trump și fete în bikini în bucătăria sa și a făcut referire la „o prietenă pe care, după doi ani, i-am dat-o lui Donald”.

În decembrie 2018, Epstein i-a trimis un e-mail lui Ruemmler pentru a-l avertiza despre comportamentul lui Trump, scriind că tratarea lui Trump ca pe un mafiot ignoră „faptul că are o putere foarte periculoasă”.

Epstein monitoriza afacerile lui Trump

Documentele arată că Epstein monitoriza afacerile lui Trump. În aprilie și mai 2011, Epstein a primit informații actualizate despre vânzarea unui avion privat de către Trump, un mesaj precizând că avionul lui Trump s-a vândut cu 2,7 milioane de dolari.

În martie 2018, Epstein a distribuit un articol intitulat „Cât de aproape este Donald Trump de o cădere psihică?” lui Ruemmler, care a răspuns că „nu inspiră încredere”. Epstein a răspuns: „dar este corect”.

Documentele includ comunicări cu alte personalități proeminente. În martie 2011, Epstein l-a contactat pe prințul Andrew, în contextul în care mass-media britanice se concentrau asupra implicării sale în scandal, întrebându-l: „Ești bine?”.

În iunie 2019, Epstein i-a scris lui Steve Bannon, fostul strateg șef al Casei Albe din timpul mandatului lui Trump: „Prințul Andrew și Trump astăzi... Prea amuzant”.

„Vor să-l denigreze pe președinte”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins miercuri publicarea documentelor ca fiind o încercare a democraților de a-l „denigra președintele Trump”, calificându-le drept „nimic mai mult decât eforturi de rea-credință”.

Trump i-a acuzat pe democrați pe platforma sa de socializare Truth Social că au readus în discuție „farsa Jeffrey Epstein” pentru a distrage atenția de la performanța lor în ceea ce privește închiderea guvernului și alte probleme.

„Un om rău”

„Am întâlnit niște oameni foarte răi, dar niciunul atât de rău ca Trump”, îi scria Epstein în 2017 fostului secretar al Trezoreriei, Lawrence Summers. „Nu are niciun celulă decentă în corp”, scrie NPR.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a trimis o declarație către NPR în care spunea, printre altele, că „democrații au divulgat în mod selectiv e-mailuri către mass-media liberale pentru a crea o narațiune falsă cu scopul de a-l discredita pe președintele Trump”.

„Aceste povești nu sunt altceva decât eforturi de rea-credință pentru a distrage atenția de la realizările istorice ale președintelui Trump, iar orice american cu bun simț vede clar această farsă și distragerea atenției de la redeschiderea guvernului, după încetarea blocajului financiar”, a scris Leavitt.

Epstein s-a sinucis în august 2019, în timp ce se afla în custodia federală, în așteptarea procesului pentru acuzații de trafic sexual. Complicea sa, Ghislaine Maxwell, a fost condamnată în 2021 pentru trafic sexual și conspirație.

