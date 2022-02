FishGate la New York. Cum a ajuns primarul Eric Adams în mijlocul unui scandal de proporții

Primarul New York-ului, vegan declarat, a ajuns ținta criticilor după ce a fost văzut mâncând pește.

Controversa a luat amploare pe rețelele sociale, unde i s-a dat și un nume: #Fishgate. E tratată în mare parte cu umor, dar a stârnit și îngrijorări că primarul Eric Adams nu spune totdeauna adevărul.

El a proclamat public că trecerea la o dietă pe bază de plante i-a schimbat viața. Acum, în replică la așa numitul #Fishgate, Adams a spus că nimeni nu e perfect.

"Dacă am mănâncat pește, dacă am mâncat un hamburger, dacă am făcut asta, dacă am făcut alta... Ascultați, acesta este mesajul meu. Cu cât mâncați mai multe mese pe bază de plante, cu atât veți fi mai sănătoși. New-yorkezi, nu vă faceți procese de conștiință, nimeni nu este perfect în orașul ăsta", a transmis Eric Adams.





Editor : G.M.