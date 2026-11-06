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Fondatorul mişcării ruse Statul Masculin neagă orice legătură cu ameninţările cu bombă din Europa: „Folosesc un steag care nu e al lor”

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Airplane flying in blue sky, back view. Passenger plane at flight, travel concept
Atunci când o amenințare la adresa unei aeronave este trimisă companiei aeriene, aceasta este transmisă unei echipe de evaluatori. Foto: Profimedia
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Vladislav Pozdniakov, fondatorul Statului Masculin, o mişcare radicală rusă interzisă în 2021 pentru "extremism", a respins vineri orice legătură cu ameninţările false cu bombă care au afectat numeroase ţări din Europa, relatează AFP și Agerpres.

Unele aeroporturi afectate de aceste alerte false, precum cele din Birmingham, Roma şi Sofia, au primit mesaje semnate de presupuşi „combatanţi ai Statului Masculin”.

Ca răspuns la întrebările jurnaliştilor, fondatorul mişcării, Vladislav Pozdniakov, a declarat pe Telegram că aceasta „pur şi simplu nu mai există din 2021”, anul în care a fost interzisă de autorităţile ruse.

„Cei care organizează astăzi provocări pe teritoriul ţărilor Uniunii Europene (în numele acestei mişcări) acţionează în propriul lor interes, folosind pur şi simplu un steag care nu este al lor”, a adăugat el.

„Nu este vorba că mi-ar păsa în mod special de Europa, de securitatea sau economia sa (în realitate, nu mă interesează deloc), pur şi simplu le răspund jurnaliştilor europeni”, a explicat el.

Ameninţări false cu bombă perturbă de câteva zile traficul aerian european, provocând întârzieri sau fiind nevoie de avioane de vânătoare pentru a escorta aeronave civile.

Aceste ameninţări cu bombă se înscriu într-un context de recrudescenţă al "atacurilor hibride" în Europa, uneori legate de autorităţi sau de cercetători de Rusia sau de Iran.

"Statul Masculin" a fost fondat în 2016 de Vladislav Pozdniakov, blogger şi instructor sportiv, iniţial ca o comunitate pe reţeaua socială rusă VK. Mişcarea a căpătat apoi un caracter semi-politic, cu o ideologie care îmbina misoginismul cu naţionalismul.

Mişcarea, care nu a avut niciodată o susţinere semnificativă, a fost cunoscută mai ales pentru campaniile de hărţuire online până când a fost declarată "extremistă" şi a fost interzisă de autorităţile ruse în 2021.

Conform relatărilor din presă, mişcarea a supravieţuit online şi s-a transformat într-o comunitate care susţine ofensiva militară rusă în Ucraina.

Editor : A.P.

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