Franţa nu se va implica în războiul împotriva Iranului, dă asigurări Macron: „Vom încerca să fim rezonabili”

Franţa „nu se va implica în acest război” împotriva Iranului în Orientul Mijlociu, a dat asigurări preşedintele francez Emmanuel Macron joi seara, într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu internauţi pe Instagram, informează vineri EFE, potrivit Agerpres.

În această discuţie, şeful statului francez a încercat să îşi liniştească interlocutorii în legătură cu îngrijorarea provocată de escaladarea militară cauzată de ofensiva Statelor Unite şi a Israelului în Iran, care s-a extins în regiune.

„Vă înţeleg perfect şi vă înţeleg îngrijorarea, dar aş vrea să fiu foarte clar: Franţa nu face parte din acest război. Nu suntem în luptă şi nu ne vom implica în ea”, a subliniat preşedintele Macron, răspunzându-i unui tânăr internaut.

El a subliniat că „Franţa nu poartă un război în această regiune”, dar „apără cetăţenii francezi, pe aliaţii săi şi sprijină Libanul”.

Preşedintele Macron a anunţat joi seară un plan pentru a pune capăt activităţilor militare ale Hezbollah, promiţând, în acelaşi timp, trimiterea de ajutor militar armatei libaneze.

În acest context de război, Franţa a trimis întăriri militare în Orientul Apropiat şi Mijlociu, inclusiv portavionul cu propulsie nucleară Charles de Gaulle, pentru a proteja cetăţenii francezi şi a sprijini aliaţii care se confruntă cu represaliile Iranului, în special pentru a ajuta la interceptarea dronelor şi a rachetelor, precum şi pentru a facilita traficul maritim.

„În mod complet paşnic ne mobilizăm pentru a încerca să asigurăm traficul maritim”, a explicat şeful statului francez pentru a sublinia că această prezenţă militară face parte dintr-o strategie defensivă şi de stabilizare.

Preşedintele Macron anunţase marţi că lucrează la crearea unei coaliţii internaţionale pentru a garanta securitatea rutelor maritime esenţiale pentru economia globală în regiune.

„Vom încerca să fim cât mai rezonabili şi paşnici posibil pentru că acesta este rolul Franţei”, a adăugat preşedintele Macron subliniind angajamentul ţării sale de a prioritiza dezescaladarea.

