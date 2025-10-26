Live TV

Furie în Slovenia, după ce un bărbat a fost ucis în bătaie de un grup de romi. Doi miniştri au demisionat

Data publicării:
drapelul sloveniei
Drapelul Sloveniei. Foto: Profimedia

Miniştrii sloveni de Interne şi de Justiţie au demisionat duminică în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi, un caz care a provocat o puternică indignare în Slovenia, transmit HINA şi AFP.

„Nu ar fi trebuit să se întâmple aşa ceva. Miniştrii în cauză şi-au asumat responsabilităţile şi au demisionat”, a anunţat premierul liberal Robert Golob, citat de Agerpres.

Ministrul de interne Bostjan Poklukar şi colega sa de la Justiţie, Andreja Katic, vor rămâne în post până la numirea succesorilor lor, a adăugat el.

Un bărbat de 48 de ani a fost atacat sâmbătă noaptea în faţa unui bar din Novo Mesto, în sud-estul ţării, şi a murit mai târziu la spital, potrivit agenţiei slovene STA.

Conform presei slovene, victima a fost bătută după ce sosise să îl ia pe fiul său, care fusese ameninţat de grup.

Poliţia a anunţat arestarea unui tânăr de 21 de ani cu cazier judiciar.

Tensiunile cu comunitatea romă locală s-au intensificat la Novo Mesto în ultimul an, într-un context de creştere a micii infracţionalităţi şi a violenţelor comise de această minoritate.

Sute de persoane s-au adunat duminică dimineaţa la Novo Mesto pentru a aduce un omagiu victimei, au relatat media locale.

„Aceste violenţe dovedesc că problema romilor, asupra cărei noi tragem semnale de alarmă de mult timp, se agravează şi că instituţiile publice nu au luat măsuri în ciuda gravităţii situaţiei”, a reacţionat primarul din Novo Mesto, Gregor Macedoni, într-un comunicat difuzat online.

Primarul a convocat o reuniune de urgenţă a autorităţilor locale şi a chemat la o manifestaţie pentru marţi după-amiază, pentru a cere măsuri din partea guvernului în vederea asigurării securităţii în regiune, unde, într-o primă fază, vor fi trimise unităţi de poliţie suplimentare.

Consiliul comunităţii rome din Slovenia estimează numărul romilor la 7.000-12.000, în această ţară cu 2 milioane de locuitori.

Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
