Scandalul asasinatelor plătite care afectează serviciul francez de spionaj: agenți plictisiți, masoni și o presupusă agentă Mosad

Direcția Generală pentru Securitate Externă, serviciul francez de spionaj, este târât într-un scandal cu implicații juridice, după ce doi angajați ai săi, simpli gardieni, ar fi fost atrași într-un complot pentru uciderea unui „agent Mosad”, care, de fapt, era doar expert în coaching de business, scrie The Times.

Cei doi gardieni de nivel militar de la baza agenției de informații din sudul Parisului erau plictisiți. Visaseră la misiuni sub acoperire când s-au alăturat Direcției Generale pentru Securitate Externă (DGSE). În schimb, s-au trezit în rolul unor simpli paznici.

În 2020, Pierre Bourdin, 28 de ani, și Carl Esnault, 25 de ani, au crezut că le-a venit rândul, potrivit anchetatorilor. Li s-a cerut să se alăture unei misiuni secrete pentru a „neutraliza” o femeie desemnată de contactul lor ca fiind agent Mosad în Franța.

Dar s-a dovedit că femeia nu avea nicio legătură cu Mosad — agenția de informații israeliană — iar misiunea era falsă. Cei doi au ajuns luni pe banca acuzaților la Tribunalul Penal din Paris, alături de alți 20 de inculpați, printre care și spioni pensionați, acuzați de comiterea unei crime, planificarea altor două și efectuarea unei serii de agresiuni.

Avocații apărării au afirmat că clienții lor au fost induși în eroare să creadă că victimele lor erau „dușmani” ai statului francez. Nu era vorba de nimic de genul acesta, ci pur și simplu de oameni obișnuiți vizați de asasini plătiți de membri ai unei loji masonice, s-a spus în fața instanței.

Membrii Marii Loji a Alianței Masonice Franceze, care își proclamă angajamentul față de societate și determinarea de a „contribui la binele comun”, sunt acuzați că au cerut cunoștințelor zeci de mii de euro pentru a rezolva dispute comerciale și politice prin violență, inclusiv prin crimă.

Ei au folosit contacte din cadrul agențiilor de informații și securitate pentru a-i convinge pe agenți precum Bourdin și Esnault că misiunile erau întreprinse în interes public, când de fapt erau efectuate pentru câștig financiar, spun procurorii.

Bourdin le-a spus anchetatorilor că și-a dorit întotdeauna să renunțe la rolul său de paznic pentru a se alătura secției sub acoperire „Acțiune” a DGSE.

Când el și Esnault au fost contactați în 2020 de Sébastien Leroy, un agent de securitate privat, care le-a cerut să participe la o operațiune de „neutralizare” a unui spion al Mosadului, aceștia au fost de acord, s-a spus în instanță. Leroy i-a pus în legătură cu Yannick Pham, un fost agent al Direcției Generale pentru Securitate Internă (DGSI), echivalentul SRI dsin România. Pham, în vârstă de 46 de ani, „ne-a oferit șansa de a face mai multă muncă clandestină”, a declarat Bourdin anchetatorilor. Pham neagă acuzația de complicitate la tentativă de omor.

Bourdin și Esnault au fost informați că ținta lor era Marie-Hélène Dini, în vârstă de 60 de ani. Au fost arestați înainte de a o putea ucide, deoarece un trecător i-a considerat suspecți stând într-un Renault Clio în fața apartamentului ei, purtând glugi și mănuși negre, și a alertat poliția.

Dini nu avea nicio legătură cu Mosad, s-a precizat în fața instanței. Era coach în afaceri și fusese aleasă în fruntea unui organism profesional care încerca să pună în aplicare politici la care se opunea Jean-Luc Bagur, în vârstă de 69 de ani, un alt coach.

Bagur, membru al lojei din regiunea Parisului a Marii Loji a Alianței Masonice Franceze, este acuzat că a plătit 70.000 de euro pentru a o ucide, deoarece voia să blocheze o modificare a reglementărilor profesionale care ar fi privat compania sa de înregistrarea ca firmă de coaching în afaceri.

Frédéric Vaglio, în vârstă de 49 de ani, fost jurnalist și „frate masonic” al lui Bagur în cadrul lojei, este bănuit că a organizat tentativa de asasinat la comandă cu ajutorul lui Daniel Beaulieu, în vârstă de 66 de ani, un ofițer pensionat al DGSI. Beaulieu era membru al aceleiași loje.

Leroy, care a solicitat odată să se alăture DGSE, dar a fost respins, susține că Beaulieu, în vârstă de 72 de ani, l-a păcălit să creadă că Dini era un agent Mosad. Beaulieu, la rândul său, ar fi declarat anchetatorilor că era manipulat de Vaglio. Vaglio și Bagur neagă că ar fi comandat asasinatele.

Avocatul lui Bourdin și Esnault a declarat că aceștia credeau cu adevărat că îndeplineau o misiune clandestină aprobată oficial.

Instanța a fost informată că Leroy a recunoscut implicarea în răpirea și uciderea, în 2018, a lui Laurent Pasquali, un pilot de raliuri al cărui cadavru a fost găsit într-o pădure din centrul Franței un an mai târziu. Dylan Bilheude, un alt agent de securitate privat, este acuzat că l-a împușcat pe Pasquali, fapt pe care îl neagă.

Leroy susține că i s-a spus că pilotul era un „dușman” al Franței. De fapt, s-a afirmat în fața instanței că exista un presupus contract pe capul lui Pasquali deoarece acesta nu își plătise datoriile. Se spune că Leroy ar fi fost plătit cu 17.000 de euro pentru crimă.

Vaglio este acuzat că a ordonat asasinatul, fapt pe care îl neagă. El susține că a dat instrucțiuni doar pentru a „pune presiune” pe Pasquali să-și achite datoriile.

Este de așteptat ca procesul să dureze trei luni.

Editor : B.E.