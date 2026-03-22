Țara din Europa care a limitat vânzările de carburanți: „Nu m-am gândit că vom fi afectați atât de repede de evenimentele din Iran”

Slovenia a limitat temporar duminică achizițiile de combustibil pentru a combate penuria de la pompe, cauzată în parte de alimentarea transfrontalieră și de constituirea de stocuri ca urmare a războiului din Iran, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la siguranța aprovizionării în contextul apropierii alegerilor, relatează Reuters.

Alimentarea la stații este limitată la 50 de litri pe zi pentru vehiculele private și la 200 de litri pentru persoanele juridice și antreprenorii privați, cum ar fi fermierii. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la noi dispoziții, a anunțat sâmbătă seara prim-ministrul Robert Golob.

„Vă asigur că în Slovenia există suficient combustibil, depozitele sunt pline și nu vor exista penurii de combustibil”, a declarat Golob, un liberal care se află în competiție cu populistul de dreapta Janez Jansa în cadrul alegerilor de duminică.

Golob a afirmat că problema ține de transportul combustibilului către stații și că armata va folosi cisterne pentru a ajuta comercianții să-și aprovizioneze stațiile.

Petrol, cea mai mare companie slovenă de distribuție a produselor petroliere, s-a confruntat cu o penurie de combustibil, ceea ce a dus la cozi lungi la stațiile sale de benzină în ultimele zile.

Multe stații Petrol din toată Slovenia au fost închise duminică. Cele aparținând grupului maghiar de petrol și gaze MOL au rămas deschise, dar limitaseră deja achizițiile la 30 de litri pentru persoane fizice și la 200 de litri pentru persoane juridice.

„Astăzi nu am avut probleme, pentru că am o aplicație cu ajutorul căreia pot verifica unde pot alimenta”, a declarat profesoara Tamara Gale Beasinsky, în vârstă de 40 de ani, la o benzinărie din Ljubljana. „Dar ieri am avut o problemă, pentru că am așteptat mai mult de 20 de minute la coadă... și am reușit să alimentăm cu doar 30 de litri de motorină.”

Guvernul a solicitat comercianților cu amănuntul să îl informeze zilnic cu privire la situația aprovizionării, astfel încât să poată fi impuse măsuri suplimentare, dacă este necesar. De asemenea, a recomandat comercianților cu amănuntul să pregătească măsuri speciale pentru șoferii străini, a declarat Golob.

„Nu m-am gândit că... vom fi afectați atât de repede de evenimentele din Iran”, a declarat Sahli Pierre-Alain, un turist elvețian aflat în Ljubljana.

Ziua și scumpirea. Prețul combustibililor a crescut peste noapte, pentru a cincea oară. Cât e litrul de benzină

„Dacă războiul se oprește mâine, motorina n-ar scădea sub 9 lei/litru până la finalul anului”, afirmă Dumitru Chisăliță, președinte AEI

