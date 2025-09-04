Live TV

Foto Accidentul care a șocat Lisabona: mărturii despre primele momente după ce funicularul a deraiat, copil de 3 ani scos viu dintre fiare

Tram derails In Lisbon killing 17 and injuring 20 people
16 oameni au murit miercuri, 3 septembrie 2025, în accidentul funicularului Gloria din Lisabona Foto: Profimedia
„Oamenii au început să sară pe geamuri” Numărul morților, revizuit la 16

Un sentiment palpabil de șoc se poate citi pe fețele oamenilor adunați la locul accidentului funicularului Gloria din Lisabona, când aud cum un băiat german în vârstă de trei ani a fost scos dintre fiarele a ceea ce a mai rămas din vagonul care s-a izbit miercuri seară de zidul unei clădiri, după ce a deraiat. Băiatul este un supraviețuitor norocos al teribilului accident în care au murit 16 persoane, inclusiv tatăl său, scrie BBC News într-un reportaj de la fața locului.

Mama copilului se numără printre cele peste 20 de persoane rănite, printre care se află și mulți cetățeni străini.

Cauza accidentului este încă necunoscută. Operatorul de transport public al capitalei, Carris, a declarat că toate funicularele din oraș vor fi inspectate și că a lansat o anchetă independentă asupra incidentului. Poliția și procurorii anchetează, de asemenea, cazul.

O localnică a declarat pentru BBC că „încă procesează” ceea ce s-a întâmplat în timp ce trecea pe lângă locul accidentului, unde rămășițele funicularului care a deraiat și s-a prăbușit peste o clădire zăceau pe jos.

„Este foarte, foarte trist”, a spus ea.

Alții s-au adunat și au făcut fotografii ale epavei sau au stat în tăcere, privind. Doi turiști din Singapore au declarat că aveau programat să se urce în funicular miercuri, dar și-au schimbat planurile în ultimul moment.

„Este înfricoșător... Cine știe, am fi putut fi în el”, a spus unul dintre ei. „Îți schimbă perspectiva asupra vieții. Pur și simplu nu te aștepți să se întâmple așa ceva.”

„Oamenii au început să sară pe geamuri”

Ghidul turistic Mariana Figueiredo se afla printre cei prezenți la locul accidentului miercuri seara. Ea a spus că a fost traumatizată de ceea ce a văzut. A auzit o bubuitură puternică și s-a grăbit la locul accidentului, aproape de locul unde era parcat TukTuk-ul ei.

„În cinci secunde eram acolo”, a spus ea. „Oamenii au început să sară pe geamurile funicularului de la poalele dealului. Apoi am văzut altul [mai sus] care era deja zdrobit. Am început să urc dealul pentru a ajuta oamenii, dar când am ajuns acolo, singurul lucru pe care îl auzeam era tăcerea.”

Figueiredo a spus că, atunci când ea și alții au început să tragă de acoperișul cabinei funicularului, au văzut cadavre în interior. A văzut cum erau salvați copii și a încercat să ajute persoanele cu oase rupte și să-i calmeze pe cei aflați în stare de șoc.

„Mulți oameni plângeau în jurul meu. Erau foarte speriați. Am încercat să-i calmez.”

Un bărbat, care se afla într-un alt funicular la poalele dealului în momentul accidentului, a declarat reporterilor că a crezut că va muri.

„Indiferent câți ani voi mai trăi, nu voi mai urca niciodată în funicular”, a spus el.

Tram derails In Lisbon killing 17 and injuring 20 people
Epava vagonului care a deraiat în accidentul de funicular din 3 septembrie 2025, de la Lisabona Foto: Profimedia

Poliția nu a dezvăluit oficial numele victimelor sau ale răniților, dar a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că se crede că printre victime se află doi canadieni, un german și un ucrainean.

Această informație vine după o actualizare anterioară, în care poliția a declarat că se crede că au fost identificați cinci portughezi, doi sud-coreeni și un elvețian.

Sindicatul portughez al transportatorilor a declarat că printre victime se află și André Jorge Gonçalves Marques, angajatul care controla frânele funicularului.

Organizația caritabilă Santa Casa da Misericórdia, ai cărei angajați foloseau funicularul pentru a se deplasa la serviciu, a confirmat că patru dintre angajații săi au murit în accident.

Un angajat, Valdemar Bastos, a declarat pentru BBC că personalul organizației caritabile, situată în vârful unui deal abrupt, folosea adesea funicularul împreună cu turiștii și persoanele în vârstă.

„M-am simțit întotdeauna în siguranță”, a spus el. „Nu m-am gândit niciodată că se poate întâmpla așa ceva.”

Joi, directorul operatorului de transport public din Lisabona, Carris, a declarat că toate funiculare din oraș vor fi închise până la efectuarea inspecțiilor tehnice.

Pedro Gonçalo de Brito Aleixo Bogas a declarat reporterilor că linia Gloria va fi redeschisă în viitor cu un vagon nou. El a spus că compania a crescut cheltuielile pentru întreținerea funicularelor – care funcționau corect din 2007 – dar a adăugat că costul întreținerii acestora s-a dublat în ultimii 10 ani.

Rezultatele anchetei vor fi făcute publice în curând, a declarat dr. De Brito Bogas, dar a refuzat să precizeze când se va întâmpla acest lucru.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arătau funicularul galben zdrobit răsturnat pe strada pietruită și oameni fugind din zonă în timp ce fumul umplea aerul.

Mai mulți pasageri prinși în epavă au trebuit să fie eliberați de echipele de intervenție, au declarat autoritățile locale.

Numărul morților, revizuit la 16

Autoritățile din Lisabona au estimat inițial numărul morților la 17, însă acest număr a fost revizuit ulterior la 16, după ce au descoperit că o persoană care a murit peste noapte la spital fusese numărată de două ori.

Un funicular este un tip de sistem feroviar care permite deplasarea în sus și în jos pe pante abrupte, iar în Lisabona acestea sunt un mijloc crucial de a naviga pe străzile abrupte și pietruite ale orașului.

Funicularele orașului - Glória, Lavra, Bica și Graça - sunt o atracție turistică populară, deoarece vehiculele galbene strălucitoare, asemănătoare tramvaielor, șerpuiesc pe străzile adesea înguste și deluroase.

Glória a fost inaugurat în 1885 și electrificat trei decenii mai târziu.

Portugal, Lisbon, Bairro Alto district, Elevador da Gloria, funicular
Elevador da Gloria, funicularul implicat în accidentul din 3 septembrie, fotografiat pe 24 ianuarie 2025. Foto: Profimedia

Acesta parcurge aproximativ 275 de metri de la Restauradores, o piață centrală a orașului, până la străzile pitorești din Bairro Alto. Călătoria pe o stradă abruptă durează doar trei minute.

Cele două vagoane de pe ruta Glória sunt atașate la capetele opuse ale unui cablu de transport, care este tras de motoare electrice.

Pe măsură ce un vagon coboară, greutatea sa ridică celălalt, permițându-le să urce și să coboare simultan, reducând energia necesară pentru transportul lor.

Al doilea vagon, intact, putea fi văzut la doar câțiva metri de epava de la poalele dealului.

