Furtuna Leonardo a făcut prăpăd în Spania și Portugalia. 4.000 de persoane evacuate, școli închise și trafic paralizat în Andaluzia

Data publicării:
Inundații Castellon, Spania. Foto: Profimedia due to the DANA
Inundații puternice în Spania. Foto: Profimedia

Furtuna Leonardo a adus peste 600 de litri pe metru pătrat în doar 36 de ore, în Spania. Mai multe localități din Cadiz au fost inundate, râurile ieșind din matcă în toată Andaluzia. Aproximativ 4.000 de persoane au fost evacuate, școlile au fost închise, iar legăturile feroviare și rutiere au fost suspendate în mai multe zone ale țării. În Portugalia, localnici din mai multe sate au fost salvați cu bărcile de către echipele de intervenție, în urma năvălirii puhoaielor, anunță Euronews.

Poliția din Cadiz a înaintat prin apă până la brâu pentru a salva persoanele blocate într-o clădire abandonată.

Ofițerii Gărzii Civile caută încă o femeie dispărută în apropiere de Malaga, despre care se crede că a căzut în apele umflate ale unui râu în timp ce încerca să-și salveze câinele.

Între timp, condițiile meteorologice se îmbunătățesc în sudul Spaniei. Provincia Cadiz a ridicat alertele roșii joi după-amiază, dar sunt prevăzute mai multe furtuni în zilele următoare.

Și Portugalia se confruntă cu inundații și evacuări, în urma furtunii Leonardo.

În Alcacer do Sal, echipele de urgență au folosit bărci pentru a salva locuitorii după ce râul Sado a ieșit din matcă, izolând părți ale orașului. Magazinele s-au închis, iar bulevardul principal a dispărut sub apă.

Protecția civilă portugheză a declarat că au fost raportate mii de incidente, de la case inundate la copaci căzuți, iar sute de persoane au fost evacuate. Soldații au fost mobilizați pentru a ajuta echipele de salvare.

Furtuna a provocat deja moartea unei persoane în Spania vecină și vine după săptămâni de vreme severă în Peninsula Iberică.

Meteorologii au avertizat că cele mai puternice ploi și vânturi ar putea lovi în noaptea de 5 februarie, în timp ce oamenii de știință spun că astfel de evenimente extreme devin din ce în ce mai frecvente pe fondul încălzirii globale.

