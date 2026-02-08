Live TV

Video Portughezii votează în al doilea tur al prezidențialelor

Data publicării:
profimedia-1072528016
Candidații din turul al II-lea al alegerilor prezidențiale din Portugalia, din 8 februarie 2026: socialistul Antonio José Seguro (stânga) și liderului de extremă dreapta André Ventura. Foto: Profimedia

Portughezii au început să voteze, duminică dimineaţă, pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, care îl opune pe socialistul Antonio José Seguro, mare favorit, liderului de extremă dreapta André Ventura.

După o campanie electorală puternic perturbată de intemperiile care au lovit ţara în ultimele două săptămâni, secţiile de votare s-au deschis la 08:00 ora locală (10:00 ora României) pentru 11 milioane de alegători din Portugalia şi din străinătate.

Primele prognoze sunt aşteptate la ora 20:00 (22:00 ora României)..

Socialistul moderat Antonio Jose Seguro a ieşit în frunte în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia.

În cele cinci decenii de când Portugalia a renunţat la dictatura fascistă, alegerile prezidenţiale au necesitat o singură dată, în 1986, al doilea tur, ceea ce evidenţiază cât de fragmentat a devenit peisajul politic odată cu ascensiunea extremei dreapta şi dezamăgirea alegătorilor faţă de partidele mainstream.

Preşedinţia este o funcţie în mare parte ceremonială în Portugalia, dar deţine unele puteri cheie, inclusiv, în anumite circumstanţe, aceea de a dizolva Parlamentul, de a convoca alegeri parlamentare anticipate şi de a respinge legi.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
3
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
4
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Viktor Orban Călin Georgescu
5
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
Digi Sport
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Portugal Floods
Inundații în Peninsula Iberică: doi morți și 6 răniți. Peste 10.000 de oameni evacuați. Apel pentru anularea alegerilor în Portugalia
Sado River overflowed after Storm Leonardo in Alcacer do Sal
Turul doi al alegerilor prezidențiale din Portugalia va avea loc duminică, în ciuda furtunii Leonardo și inundațiilor
Inundații Castellon, Spania. Foto: Profimedia due to the DANA
Furtuna Leonardo a făcut prăpăd în Spania și Portugalia. 4.000 de persoane evacuate, școli închise și trafic paralizat în Andaluzia
Râu învolburat în Spania.
Spania și Portugalia se pregătesc să țină piept furtunii Leonardo. Cod roșu de vijelie în Sevilla și Cadiz. Atenționare MAE
c5c57b72-2ed6-46bf-86ad-88481581991e
Furtuna Kristin a făcut prăpăd în Portugalia: 5 morți și 850.000 de oameni fără electricitate. Case distruse și copaci doborâți de vânt
Recomandările redacţiei
Soldați Rusia
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Prognoza meteo actualizată: urmează trei zile cu vreme rece, ninsori...
Liubomir_korba adus la moscova
FSB anunță că un bărbat suspectat că l-a împușcat pe generalul...
ambulanta SMURD
Accident mortal în Oradea: un șofer a murit după ce mașina sa a...
Ultimele știri
Cod galben de ceață în nouă județe. Vizibilitate redusă pe drumuri și autostrăzi, pe alocuri sub 50 de metri
Peiu publică fotografia întâlnirii lui Simion și spune că decizia SUA privind Visa Waiver fusese luată cu trei săptămâni înainte
Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
„Inepții”. Întrebat de transferul lui Joao Paulo la FCSB, Meme Stoica a replicat cu transferul lui Iliev la...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„Dacă Borcea are nevoie de un milion de euro, într-o oră îl primește”. Cine este omul care face acest gest...
Adevărul
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic”
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Miroși de la o poștă!" A băut vodcă toată noaptea și s-a dus la meci: "Dacă mă bagă acum, s-a terminat...
Pro FM
Motivul din spatele deciziei radicale pe care Kelly Clarkson a luat-o la 6 luni de la moartea fostului ei...
Film Now
Channing Tatum, imagine de pe patul de spital. Starul din „Magic Mike”, supus unei intervenții chirurgicale
Adevarul
Rezerviști inapți, mobilizați anul trecut. Cum a fost modificată legislația
Newsweek
Pensie mai mică după recalculare. Un pensionar rămâne fără 1.000 lei pe an. Specialiștii explică de ce
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Cum reușește Jane Seymour să se mențină în formă la aproape 75 de ani: „Nu țin diete stricte, sunt...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă