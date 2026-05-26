Ce este „metalul războiului” și cum a ajuns China să controleze resursa strategică din spatele armelor avansate folosite de SUA în Iran

Pe măsură ce Statele Unite și-au consumat stocurile de arme și muniții avansate, inclusiv rachete Tomahawk, Patriot și PrSM, în războiul cu Iran, Washingtonul a ajuns să caute disperat surse alternative de wolfram, un metal strategic esențial pentru industria militară și a cărui producție și procesare sunt dominate în mare parte de China, scrie NBC.

Wolframul este utilizat la avioane de luptă, bombe penetrante anti-buncăr, muniție perforantă și sisteme de rachete, ceea ce îl face indispensabil pentru apărarea națională. Însă SUA nu mai au mine comerciale active de wolfram din 2015, iar administrația Trump și-a făcut din reducerea dependenței de aprovizionarea chineză o prioritate strategică.

Unul dintre locurile unde poate fi găsit acest metal este în munții din estul Coreei de Sud, la o mină deținută de o companie americană care controlează milioane de tone de minereu de wolfram.

„Există foarte puține mine de wolfram de mare amploare pe planetă”, a declarat Lewis Black, directorul executiv al companiei Almonty Industries, care a redeschis mina Sangdong în martie, la peste 30 de ani după închiderea ei din cauza concurenței chineze.

Wolframul a fost mult timp un „metal al războiului”, a spus Black pentru NBC News luna trecută, în timpul unei vizite la mină. În ultimele decenii, el a devenit și un „metal de bază” pentru sectorul tehnologic, fiind utilizat în semiconductori, baterii, smartphone-uri și multe alte produse.

„Cererea de wolfram nu va face decât să crească”, a afirmat Steve Allen, directorul operațional al Almonty. „A avea un lanț de aprovizionare rezilient pentru wolfram va fi extrem de important în următorii 10-20 de ani.”

Deficitul de armament afectează aliații SUA

Nu există un substitut pentru wolfram, iar aprovizionarea globală a devenit și mai tensionată de la începutul războiului dintre SUA, Israel și Iran, declanșat în februarie. Potrivit unui raport publicat luna trecută de Mark Cancian, consilier principal la Center for Strategic and International Studies, ar putea dura până la patru ani pentru ca stocurile-cheie de muniții să revină la nivelurile de dinaintea războiului, un aspect esențial în eventualitatea unui conflict cu China.

Deficitul de armament afectează și aliații SUA, precum Japonia, care se bazează pe rachetele Tomahawk, și Coreea de Sud, care găzduiește sistemul antirachetă THAAD. De asemenea, Taiwanul, insula revendicată de Beijing, așteaptă un posibil pachet de armament american de 14 miliarde de dolari, despre care administrația Trump a spus săptămâna trecută că este „pus pe pauză” din cauza războiului cu Iranul.

Ajutată de subvenții guvernamentale, costuri mai mici ale forței de muncă și reglementări mai permisive, China domină de decenii industria globală a wolframului, producând peste 80% din oferta mondială și consumând mai mult de jumătate din aceasta. SUA își procură o mare parte din wolfram prin reciclare, dar depind masiv și de importuri cu peste 6.000 de tone metrice de wolfram procesat anual, potrivit US Geological Survey.

Anul trecut, pe fondul războiului comercial cu SUA, China a impus controale la export pentru aproximativ o duzină de pământuri rare și minerale critice, inclusiv wolfram, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la niveluri record. China a acceptat ulterior un armistițiu comercial privind tarifele și exporturile de pământuri rare, care expiră în noiembrie.

De ce evită americanii să extragă metalul „dens ca aurul și delicat ca porțelanul”

Metalul extrem de rezistent la căldură, despre care Black spune că este „la fel de dens ca aurul și la fel de delicat ca porțelanul”, este foarte dificil de extras și procesat. Minele de wolfram produc de asemenea deșeuri periculoase și afectează ecosistemele locale, potrivit cercetătorilor și activiștilor de mediu.

„Americanii nu vor să facă asta”, a declarat colonelul în rezervă Steve Warren, director executiv în industria aerospațială și de apărare și fost purtător de cuvânt al Pentagonului. „Chinezii sunt foarte dispuși să facă asta și la costuri reduse.”

Scheelit, unul dintre principalele minerale din care este extras wolframul. Sursa foto: Profimedia Images

După ani de stagnare, industria wolframului din SUA este practic nevoită să pornească de la zero. „Nu mai există cunoștințe. Nu există consultanți la care să apelezi. Nu există cărți de referință. Toată această expertiză a dispărut în anii ’90”, a spus Black. Potrivit acestuia, China nu a preluat doar cota de piață, ci și „capitalul uman”.

Mina care ar putea deveni crucială pentru arsenalul american

La mina Sangdong din Coreea de Sud, în galerii săpate în munți, inginerii Almonty folosesc zilnic explozibili pentru a descoperi noi zăcăminte de minereu de wolfram. Mina, echipată recent cu sisteme moderne de siguranță, a făcut mult timp parte din peisajul local și, la un moment dat, a reprezentat coloana vertebrală a economiei sud-coreene. Acum, după redeschidere și în contextul cererii crescute de wolfram, Almonty estimează că mina ar putea funcționa încă aproximativ 100 de ani.

La capacitate maximă, compania estimează că va procesa aproximativ 1,2 milioane de tone de minereu de wolfram anual la mina din Coreea de Sud. Compania, care luna trecută și-a mutat sediul central din Toronto în Dillon, Montana, pentru o „aliniere strategică” cu interesele de apărare ale SUA, lucrează și la redeschiderea unei mine în Montana pentru a asigura o sursă internă de aprovizionare. „Capacitatea de a redeschide o mină de wolfram în Statele Unite este absolut critică acum și în viitor”, a spus Steve Allen.

Sub administrația Trump, Casa Albă a luat măsuri pentru a aborda problema, lansând în februarie un fond strategic de 12 miliarde de dolari pentru minerale critice. Administrația a oferit și sprijin financiar pentru proiecte miniere interne și a încercat să stabilească parteneriate minerale cu aliații SUA din întreaga lume, precum și un bloc comercial pentru minerale.

Administrația Trump a susținut și un acord prin care grupul de investiții miniere Cove Capital, cu sediul la New York, să construiască în Kazahstan o instalație de exploatare și procesare a wolframului în valoare de 1,1 miliarde de dolari. Printre investitori s-ar afla, potrivit informațiilor apărute în presă, și Donald Trump Jr. și Eric Trump.

În privința timpului necesar pentru ca Occidentul să reducă decalajul față de industria chineză a wolframului, Black spune că „într-un deceniu se poate produce un progres semnificativ”.

„Nu veți deveni complet autosuficienți în mai puțin de 20 de ani. Și, sincer, cei 20 de ani se pot transforma foarte ușor în 30”, a spus el. „Dar să spunem că în două decenii situația va arăta destul de bine. Întrebarea este: ce faci până atunci?”

