Live TV

Trump nu renunță la ambițiile privind Groenlanda. Washingtonul spune că a venit timpul să-și lase din nou amprenta în Arctica

Data publicării:
Port din Groenlanda.
Port din Groenlanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Un teritoriu disputat

Trimisul special al Statelor Unite în Groenlanda, o vastă insulă arctică pe care preşedintele Donald Trump o doreşte, a declarat miercuri pentru AFP că Statele Unite trebuie să-şi consolideze prezenţa pe acest teritoriu autonom danez. Armata americană dispune în prezent de o singură bază în Groenlanda, cea de la Pituffik, în nord, faţă de cele 17 instalaţii militare existente în perioada de vârf a Războiului Rece.

„Cred că este timpul ca Statele Unite să-şi pună din nou amprenta asupra Groenlandei. Cred că aţi observat că preşedintele vorbeşte despre consolidarea operaţiunilor de securitate naţională şi despre realocarea personalului în anumite baze din Groenlanda”, a spus Jeff Landry, potrivit news.ro.

„Groenlanda are nevoie de Statele Unite”, a adăugat emisarul la finalul primei sale vizite în Groenlanda, începută duminică, de la numirea sa în decembrie 2025.

Landry, care este şi guvernatorul republican al statului american Louisiana, situat în sudul ţării, nu a fost invitat oficial, iar prezenţa sa a stârnit controverse la faţa locului. 

Trump a susţinut în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să controleze Groenlanda din motive de securitate naţională, afirmând că, în caz contrar, acest teritoriu riscă să cadă în mâinile Chinei sau Rusiei.

Un teritoriu disputat

Groenlanda se află pe cea mai scurtă rută între Rusia şi Statele Unite pentru rachete. Ea ascunde zăcăminte neexploatate de metale rare şi ar putea juca un rol esenţial pe măsură ce gheaţa polară se topeşte şi apar noi rute maritime.

Washingtonul intenţionează să deschidă trei noi baze în sudul acestei insule, potrivit unor articole recente din presă.

Un pact de apărare din 1951, actualizat în 2004, permite deja Statelor Unite să desfăşoare mai multe trupe şi să-şi consolideze instalaţiile militare în Groenlanda, cu condiţia să informeze în prealabil Danemarca şi Groenlanda.

În ianuarie, Trump a revenit asupra ameninţărilor sale de a prelua Groenlanda, iar un grup de lucru americano-dano-groenlandez a fost înfiinţat pentru a răspunde preocupărilor sale.

Citește și:

Planul secret al Europei pentru înlocuirea NATO. La ce soluție ar putea apela membrii europeni ai alianței dacă America se retrage

„Chiar dacă dorinţa «stăpânului» de a-şi «asigura controlul asupra Groenlandei (...) este total lipsită de respect, (...) suntem obligaţi să găsim o soluţie”, a declarat marţi în faţa jurnaliştilor, în marja unui forum economic dedicat Groenlandei, prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

Nielsen a declarat că discuţiile au fost „constructive”, dar a subliniat că nu există „niciun semn (...) că s-ar fi schimbat ceva” în poziţia Statelor Unite.

Autorităţile din Groenlanda şi Danemarca au subliniat în repetate rânduri că numai Groenlanda poate decide asupra viitorului său.

Într-un interviu publicat miercuri de cotidianul groenlandez Sermitsiaq, Landry a încercat să reaprindă speranţele de independenţă ale acestui teritoriu.

Deşi sondajele arată că majoritatea groenlandezilor sunt în favoarea independenţei faţă de Danemarca în viitor, guvernul lor nu are în prezent niciun plan în acest sens, deoarece multe chestiuni rămân nerezolvate, în special cele legate de economia acestei insule, care depinde în mare măsură de Danemarca.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
ilustrație drone război
2
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
3
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Reed Brody
„Vânătorul de dictatori”, avocatul Reed Brody: „Donald Trump este dictator aspirant și ar trebui judecat de tribunalele internaționale”
donald trump
Premieră în ultimii 47 de ani: Donald Trump anunță că va discuta direct cu președintele Taiwanului
Donald Trump drapel steag Venezuela
„Hotelul spionilor”, centrul nervos al influenței SUA în Venezuela: „Nu-ți dau niciodată o carte de vizită. Nu-ți spun numele”
trupe NATO la exercițiul militar Steadfast Dart în România
Planul secret al Europei pentru înlocuirea NATO. La ce soluție ar putea apela membrii europeni ai alianței dacă America se retrage
Aid trucks continue to enter Gaza following the ceasefire agreement
„Ușa către viitorul Gazei este încă închisă”: promisiunile lui Donald Trump privind reconstrucția enclavei se află în impas
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-05-21 071309
Cum a pierdut România banii PNRR pentru baraje: din 30, a fost...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Primul val de caniculă din acest an: Un dom de căldură se formează...
traian basescu
Traian Băsescu: „Avem doi iresponsabili. Primul a fost Grindeanu, iar...
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicuşor Dan, întâlnire la Cotroceni cu parlamentari din grupul Uniţi...
Ultimele știri
Obiceiurile pe care preotul îi sfătuiește pe credincioși să le evite între Înălțarea Domnului și Rusalii 2026
Mesaje și felicitări de Sfinții Împărați Constantin și Elena 2026. Urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 21 mai
Sărbătoare importantă pe 21 mai 2026. Semnificația Înălțării Domnului, praznicul care încheie perioada pascală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece potopul, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Ar trebui Sorana Cîrstea să continue să joace tenis și în sezonul viitor? Simona Halep are un răspuns ferm...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Șoc în Bănie! Mirel Rădoi vrea să fure giuvaierul Universității Craiova: „De asta nu a semnat încă...
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A spus "DA" și vine să antreneze în SuperLiga României! Anunțul oficial, pe 3 iunie
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Stagiu aferent grupelor de muncă e contributiv. Ce trebuie să facă pensionarii să ia bani în plus la pensie?
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...