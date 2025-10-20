Furtuna tropicală Fengshen a lovit duminică centrul şi nordul Filipinelor, provocând moartea a cel puţin şapte persoane şi forţând 47.000 să îşi părăsească locuinţele, informează agenţia de presă VNA.



Circa 14.000 de sinistraţi nu se întorseseră încă la casele lor pe 20 octombrie, potrivit agenţiei guvernamentale filipineze pentru gestionarea dezastrelor.



O persoană s-a înecat în oraşul Roxas, din provincia centrală Capiz, unde o maree înaltă a agravat inundaţiile care afectaseră numeroase sate.



În localitatea Pitogo, din provincia Quezon (estul ţării), cinci persoane, printre care doi copii, au murit în somn după ce un palmier de mari dimensiuni s-a prăbuşit peste casa lor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Furtuna Fengshen, cu viteze susţinute ale vântului de până la 65 km/h, se îndreaptă în prezent spre Vietnam.



Această furtună, al 18-lea ciclon tropical care afectează Filipinele în acest an, a lovit în contextul în care provinciile centrale şi sudice se confruntă încă cu urmările cutremurelor recente, care au provocat peste 80 de morţi, au strămutat mii de persoane şi au avariat peste 134.000 de locuinţe doar în provincia Cebu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ţara, situată între Oceanul Pacific şi Marea Chinei de Sud, este afectată anual de circa 20 de furtuni, care lasă în urmă morţi, răniţi şi distrugeri ale culturilor şi infrastructurii.

Editor : C.A.