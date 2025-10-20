Live TV

Video Furtuna tropicală Fengshen a făcut prăpăd în Filipine: 7 oameni au murit, iar aproape 50.000 și-au părăsit locuințele

Data publicării:
Filipine furtuna tropicala Trami
Foto: Profimedia Images

Furtuna tropicală Fengshen a lovit duminică centrul şi nordul Filipinelor, provocând moartea a cel puţin şapte persoane şi forţând 47.000 să îşi părăsească locuinţele, informează agenţia de presă VNA.

Circa 14.000 de sinistraţi nu se întorseseră încă la casele lor pe 20 octombrie, potrivit agenţiei guvernamentale filipineze pentru gestionarea dezastrelor.

O persoană s-a înecat în oraşul Roxas, din provincia centrală Capiz, unde o maree înaltă a agravat inundaţiile care afectaseră numeroase sate.

În localitatea Pitogo, din provincia Quezon (estul ţării), cinci persoane, printre care doi copii, au murit în somn după ce un palmier de mari dimensiuni s-a prăbuşit peste casa lor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Furtuna Fengshen, cu viteze susţinute ale vântului de până la 65 km/h, se îndreaptă în prezent spre Vietnam.

Această furtună, al 18-lea ciclon tropical care afectează Filipinele în acest an, a lovit în contextul în care provinciile centrale şi sudice se confruntă încă cu urmările cutremurelor recente, care au provocat peste 80 de morţi, au strămutat mii de persoane şi au avariat peste 134.000 de locuinţe doar în provincia Cebu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ţara, situată între Oceanul Pacific şi Marea Chinei de Sud, este afectată anual de circa 20 de furtuni, care lasă în urmă morţi, răniţi şi distrugeri ale culturilor şi infrastructurii.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Rene Benko
2
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Digi Sport
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
doctor, cezariana, nastere
Cazul mamei decedate la un spital privat în Constanța. Cum au...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Blocul din Rahova va fi dezafectat parțial, după explozia...
FILE PHOTO: VivaTech conference dedicated to innovation and startups in Paris
Pană majoră la Amazon Web Services: sunt afectate site-uri...
FED EXPLOZIE RAHOVA VALI P3 171025 R6_101192
Ce se întâmplă cu locatarii care au apartamente cu credit ipotecar în...
Ultimele știri
Indignare în mediul online, după replica lui Trump pentru protestatarii „No Kings”: „Nu pot să cred că este președintele unei țări”
Schimbare bruscă de temperatură în România: de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură, anunță Termoenergetica. Care sunt zonele afectate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1041985410
Un nou cutremur a zguduit arhipelagul Filipinelor
seismograf care inregistreaza un cutremur
Un al doilea cutremur puternic a lovit sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 oameni
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur de 7,4 în Filipine: au fost emise mai multe avertizări de tsunami. Autoritățile, în alertă: „A fost foarte puternic”
raed arafat face declaratii de presa la guvern
Cum s-au pregătit autoritățile pentru ciclonul Barbara. Raed Arafat: Au fost aduse forțe suplimentare din alte județe în cele afectate
Este cod roșu de ploi abundente în sud-estul României, din cauza ciclonului Barbara.
Meteorolog: Zonele afectate de codul roșu ar putea înregistra cea mai ploioasă lună octombrie din istorie. Record și pentru București
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 21 octombrie pune reflectorul pe relații. Ce schimbări majore aduce acest moment pentru fiecare...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Revoluție la FCSB! Gigi Becali anunță transferuri pe bandă rulantă în iarnă: “Afară! M-a bătut Metaloglobus...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, la vestiare, după Dinamo – Rapid 0-2! Andrei Nicolescu rupe tăcerea
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Diferența dintre verificare și revizie tehnică periodică a instalației de gaze: ce spune legea și cât de des...
Digi FM
Mama tinerei decedate în explozia din Rahova, declarații tulburătoare: „Mirosul de gaz persista de două zile...
Digi Sport
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, furios pe divă, la 27 de ani de la divorț: "Sunt un bărbat prea bun pentru tine...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Gabriela Firea, cu prima nepoțică în brațe. Soția fiului cel mare a născut: "Bine ai venit în familia...
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu