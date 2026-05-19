Grădina zoologică de lângă Tokyo, unde locuiește celebrul pui de macac japonez Punch, a fost scena unui incident. Maimuțele s-au speriat după ce un influencer american a sărit în țarcul lor purtând un costum albastru și cu fața acoperită de o mască în formă de emoji.

În tot acest timp, un prieten de-ai săi, tot din Statele Unite, filma cascadoria cu scopul de a promova o criptomonedă. Individul a fost scos din țarc de îngrijitori înainte de a face rău uneia dintre maimuțe.

Cei doi americani au fost arestați, însă cel care a sărit în incintă nu cooperează cu poliția, iar al doilea neagă acuzațiile.

Puiul de macac japonez botezat Punch a devenit faimos în lumea întreagă după ce a căutat alinare în brațele unui urangutan de pluș, după ce a fost abandonat de mama sa și respins inițial de celelalte maimuțe din țarc.

