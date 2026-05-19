Video Incident la grădina zoologică unde locuiește celebrul pui de maimuță Punch: ce a făcut un influencer american

Foto: X/Ryo_Saeba_3

Grădina zoologică de lângă Tokyo, unde locuiește celebrul pui de macac japonez Punch, a fost scena unui incident. Maimuțele s-au speriat după ce un influencer american a sărit în țarcul lor purtând un costum albastru și cu fața acoperită de o mască în formă de emoji.

În tot acest timp, un prieten de-ai săi, tot din Statele Unite, filma cascadoria cu scopul de a promova o criptomonedă. Individul a fost scos din țarc de îngrijitori înainte de a face rău uneia dintre maimuțe.

Cei doi americani au fost arestați, însă cel care a sărit în incintă nu cooperează cu poliția, iar al doilea neagă acuzațiile.

Puiul de macac japonez botezat Punch a devenit faimos în lumea întreagă după ce a căutat alinare în brațele unui urangutan de pluș, după ce a fost abandonat de mama sa și respins inițial de celelalte maimuțe din țarc.

VIDEO Macacul japonez Punch, care a cucerit internetul cu urangutanul său de pluș, are acum o prietenă reală: Moe sau Momo-chan

VIDEO&FOTO Tragedia maimuței Punch: de ce își abandonează animalele puii?

