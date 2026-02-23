Un pui de maimuță din Japonia a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume după ce videoclipurile în care era agresat de alte maimuțe și respins de mama sa au devenit virale săptămâna trecută, scrie The Guardian într-un articol în care mai mulți experți încearcă să explice de ce uneori animalele își abandonează puii.

Punch, un macac japonez, s-a născut în iulie anul trecut la grădina zoologică Ichikawa. El a atras atenția internațională după ce îngrijitorii de la grădina zoologică i-au dat o jucărie de pluș - un urangutan - , după ce a fost abandonat de mama sa.

Punch, puiul de macac japonez devenit vedetă după ce a fost rănit de mamă Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Fără îndrumarea maternă care să-l ajute să se integreze, Punch a apelat la jucărie pentru a se consola. El a fost filmat de mai multe ori fiind târât și urmărit de maimuțele adulte din interiorul incintei. Primele clipuri îl arătau rătăcind singur cu jucăria după ce a fost alungat de alte maimuțe și strângând-o cu putere în timp ce era hărțuit. Spectatorii au fost ușurați pentru scurt timp când au apărut videoclipuri ulterioare în care o altă maimuță îl îngrijea și îl mângâia.

Cu toate acestea, doar câteva zile mai târziu, noi imagini au arătat că Punch era din nou ținta agresiunilor – de data aceasta târât agresiv în cerc de o maimuță mult mai mare, înainte de a fugi să se ascundă în spatele unei stânci, îmbrățișându-și jucăria.

Videoclipurile au stârnit întrebări despre motivul pentru care maimuțele își abandonează puii. Alison Behie, expertă în primatologie la Universitatea Națională Australiană, a spus că un astfel de abandon este neobișnuit, dar poate apărea în anumite condiții, citând „vârsta, sănătatea și lipsa de experiență” ca posibile factori.

Behie a spus: „În cazul lui Punch, mama lui era la prima naștere, ceea ce indică lipsa de experiență. Îngrijitorii de la grădina zoologică sugerează, de asemenea, că Punch s-a născut în timpul unui val de căldură, ceea ce ar fi un mediu foarte stresant. În medii în care supraviețuirea este amenințată de stresul exterior, mamele pot acorda prioritate sănătății proprii și reproducerii viitoare, în loc să continue să îngrijească un pui a cărui sănătate poate fi compromisă de acele condiții de mediu.”

După abandonarea lui Punch, îngrijitorii de la grădina zoologică au introdus urangutanul de pluș după ce au încercat alternative, inclusiv rularea prosoapelor la diferite grosimi pentru ca el să se poată agăța de ele.

„Puii de maimuță japoneză se agață imediat de corpul mamei lor după naștere pentru a-și dezvolta forța musculară. De asemenea, se simt în siguranță când se agață de ceva. Cu toate acestea, deoarece a fost abandonat, Punch nu avea de ce să se agațe”, a spus îngrijitorul Kosuke Shikano.

„Ne-am gândit că [jucăria] care arată ca o maimuță l-ar putea ajuta pe Punch să se integreze din nou în grup mai târziu”, a adăugat el.

Referindu-se la urangutanul de pluș, Behie a spus: „Jucăria lui Punch poate servi ca figură de atașament, mai ales că are șase luni și probabil încă are nevoie să fie alăptat”.

Behie a adăugat că comportamentul celorlalte maimuțe față de Punch „nu este intimidare sau un comportament anormal, ci o interacțiune socială normală”.

Potrivit lui Behie, macacii japonezi au ierarhii, pornind de la o femelă dominantă, în care familiile de rang superior își afirmă dominația asupra celor de rang inferior. Chiar și cu mama sa, Punch ar fi probabil în continuare confruntat cu această agresiune, a spus ea.

Cu toate acestea, Behie a spus că, fără mama sa, „Punch s-ar putea să nu dezvolte răspunsurile subordonate adecvate pentru a arăta că se supune dominației, ceea ce ar putea avea implicații continue asupra modului în care se integrează în grup ca adult”.

În ultimele zile, grădina zoologică a înregistrat un aflux de vizitatori care sperau să-l vadă pe Punch. Ca răspuns, oficialii au impus bariere mai stricte în jurul incintei și au îndemnat vizitatorii să păstreze liniștea, să evite utilizarea scărilor sau a trepiedelor pentru fotografiere și să limiteze vizionarea prelungită.

Carla Litchfield, psiholog specializat în conservare la Universitatea din Adelaide, a subliniat inteligența macacilor japonezi și, ca urmare, popularitatea lor pentru experimentele biomedicale și neuroștiințifice din Japonia. Ea a mai spus că maimuțele din această specie au fost subiectul unor campanii de ținere sub control a numărului lor în Japonia din cauza faptului că obșnuiau să distrugă recoltele agricole.

„Povestea lui Punch evidențiază impactul pierderii habitatului, schimbărilor climatice, bunăstării animalelor din grădinile zoologice și puterea rețelelor sociale de a conecta oamenii cu animalele”, a spus Litchfield. „Cu toate acestea, sperăm că milioanele de like-uri și atenția din rețelele sociale nu vor agrava problema comerțului ilegal cu pui de maimuță pentru comerțul cu animale de companie exotice, deoarece toată lumea consideră că puii de maimuță sunt drăguți și ar fi animale de companie minunate.”

„Maimuțele cresc repede – Punch va fi adult în patru ani – și oamenii nu le mai găsesc drăguțe și ușor de gestionat. Maimuțele aparțin altor maimuțe. Sunt ființe sociale și au nevoie să fie alături de propria specie pentru a se dezvolta mintal și fizic.”

Punch nu este primul animal de la grădina zoologică care a stârnit fascinația globală – Moo Deng, tânărul hipopotam pigmeu din Thailanda, a cucerit inimile în 2024 cu atitudinea sa încăpățânată și calitățile sale de vedetă.

Editor : B.E.