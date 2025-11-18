Live TV

Primul chinez care și-a criogenat soția stârnește controverse, după ce a recunoscut că are o nouă iubită

Gui Junmin a hotărât să conserve prin înghețare corpul soției sale, Zhan Wenlian, după ce aceasta a murit de cancer pulmonar în 2017
Gui Junmin a decis să înghețe corpul soției sale, Zhan Wenlian, după ce aceasta a murit de cancer pulmonar în 2017. Foto: Captură X
Un chinez care și-a criogenat soția a stârnit o dezbatere online, după ce a recunoscut într-un interviu pentru mass-media chineză că are o nouă iubită, relatează BBC. În tot acest timp, corpul fostei sale partenere era conservat în azot lichid.

Ca semn al devotamentului său, Gui Junmin a hotărât să conserve prin înghețare corpul soției sale, Zhan Wenlian, după ce aceasta a murit de cancer pulmonar în 2017, la vârsta de 49 de ani.

Decizia a fost luată după ce medicii au estimat că Zhan Wenlian mai are de trăit doar câteva luni, deși criogenia este considerată într-o mare măsură o pseudoștiință. Ea a fost prima persoană conservată criogenic din China.

După decesul acesteia, Gui Junmin a semnat un contract pe 30 de ani cu Institutul de Cercetări în Științele Vieții Shandong Yinfeng pentru conservarea corpului înghețat al soției sale. Iar de atunci, trupul femeii a fost păstrat într-un container de 2.000 de litri la institut, într-o cuvă cu azot lichid la -190 °C.

O relație „utilitară”

Scandalul legat de viața sentimentală a lui Gui Junmin a fost declanșat de un interviu pe care l-a acordat ziarului chinez Southern Weekly, în care a recunoscut că începând cu anul 2020 a avut o nouă parteneră. În tot acest timp, soția sa se afla în crioconservare. 

El a explicat că un atac sever de gută, care l-a lăsat imobilizat timp de două zile, a început să-i schimbe părerea despre avantajele de a sta singur.

La scurt timp după aceea, a început să se vadă cu actuala sa parteneră, Wang Chunxia, spune bărbatul, precizând însă că iubirea era doar „utilitară” și că ea nu „intrase” în inima lui.

Știrea însă a împărțit părerile de pe rețelele sociale chineze. În timp ce unii internauți au empatizat cu situația lui Gui Junmin și au susținut că era momentul ca acesta să treacă peste tragedia de a-și pierde soția, adăugând că ar trebui să „o lase pe cea plecată, să se odihnească în pace”, alții au considerat că bărbatul a acționat egoist, doar pentru a-și „satisface nevoile emoționale”.

Ce este criogenia

Criogenia este procesul prin care întregul corp este răcit la temperaturi sub zero, infuzat cu crioprotectori, care sunt similari cu antigelul, pentru a preveni formarea cristalelor de gheață, apoi conservat în azot lichid.

Speranța este că, într-o zi, corpul va putea fi reînviat, când tehnologia viitorului va face acest lucru posibil.

Această practică este utilizată în prezent la scară mai mică în medicina de zi cu zi, unde celulele vii - cum ar fi celulele sanguine, sperma și embrionii - sunt congelate la temperaturi ultra-scăzute pentru a fi stocate.

Se estimează că peste 500 de persoane au fost conservate criogenic în întreaga lume, majoritatea dintre ele în SUA.

Nimeni nu a fost reanimat cu succes după crioconservare, iar oamenii de știință consideră conservarea și reanimarea completă a corpului uman încă o posibilitate îndepărtată.

