Video O apariție misterioasă a unei spirale albastre pe cerul Ungariei are acum o explicație: Elon Musk

Data publicării:
Fenomen luminos misterios pe cerul Ungariei Foto Idokep Sandor Olajos
Fenomen luminos misterios pe cerul Ungariei. Foto: Idokep/Sandor Olajos

Un fenomen luminos, vizibil în mari părți din Ungaria, a contrariat multe persoane duminică seara, când, cu puțin înainte de ora 18:00, o lumină albăstruie neobișnuită, în formă de spirală, a apărut pe cer. Fotografiile și videoclipurile fenomenului s-au răspândit rapid online, unii spectatori speculând despre cauze extraordinare sau chiar necunoscute. În ciuda tuturor speculațiilor, există o explicație destul de plauzibilă, deși totuși spectaculoasă. 

Fenomenul a fost legat de o lansare SpaceX, compania spațială fondată de Elon Musk, potrivit idokep.hu.

Anterior în acea seară, SpaceX a lansat o rachetă Falcon 9 de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California, ca parte a misiunii sale „Twilight”.

Racheta transporta pe orbită peste 40 de sateliți mici. Deși lansarea a avut loc pe coasta de vest a Statelor Unite, traiectoria de zbor a rachetei a adus-o deasupra Europei în timpul serii.

După cum explică Időkép, forma spiralată izbitoare s-a creat probabil atunci când a doua treaptă a rachetei a început să evacueze excesul de combustibil înainte de reintrarea în atmosferă. La altitudine mare, gazele eliberate erau încă iluminate de lumina soarelui, chiar dacă solul de dedesubt era deja întunecat. Acest contrast a făcut ca modelul strălucitor și învolburat să se evidențieze puternic pe cerul nopții.

Fenomenul a fost vizibil în mari părți ale Ungariei, de la Budapesta până în regiunile sudice ale țării. Időkép a distribuit imagini video ale evenimentului pe pagina sa de Facebook, în timp ce înregistrări suplimentare au fost încărcate pe site-ul său web, surprinzând un moment rar și atrăgător pe cerul serii.

