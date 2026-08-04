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Ungaria a fost „la doar câțiva milimetri” de a opri centrala de la Paks. Peter Magyar: „Până dimineață, nivelul crescuse cu 1,5 cm”

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Nuclear Power Plant In Paks, Hungary
Centrala nuclearoelectrică Paks din Ungaria. Sursa foto: Profimedia Images
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Marți dimineață, Budapesta a evitat la limită oprirea completă a centralei de la Paks, deoarece nivelul apei din Dunăre, care a început să crească, a permis țării să mențină funcțională singura sa centrală nucleară, relatează Euractiv.

„În jurul orei 1:30 noaptea, eram la doar câțiva milimetri de o oprire completă a centralei nucleare de la Paks, dar apoi nivelul apei a încetat să mai scadă”, a declarat Peter Magyar, prim-ministrul Ungariei, pe X.

Nivelurile record de scădere ale Dunării au stârnit îngrijorări tot mai mari în regiune, Austria confruntându-se cu o scădere a producției de energie hidroelectrică, în timp ce producția de energie nucleară a României a fost grav afectată. La nivelul minim, debitul la Budapesta a fost de doar 723 de metri cubi de apă pe secundă (m³/s), în scădere față de peste 1.000 înregistrat la jumătatea lunii iulie.

„Până dimineață, nivelul crescuse cu 1,5 centimetri”, a spus Magyar. „În prezent, ultima turbină rămasă funcționează în condiții de siguranță”.

Marți dimineață, debitul Dunării la Budapesta a crescut până la aproape 750 m³/s. Temperaturile din regiune rămân însă ridicate, Austria declarând o alertă meteorologică de nivel „roșu” la granița cu Ungaria.

Conform previziunilor autorităților germane, nivelul Dunării va rămâne cu mult sub nivelurile istorice în prima săptămână a lunii august, fiind chiar mai scăzut decât recordul anterior din 2018, iar nivelul apei se preconizează că se va redresa la un nivel mediu la jumătatea lunii august.

În cazul în care situația s-ar agrava, Bruxelles-ul are în vedere o „discuție regională la care să participe statele membre cele mai afectate”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Euractiv, cu scopul de a „coordona orice măsuri operaționale sau politice necesare”.

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Editor : A.M.G.

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