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Comisia Europeană încearcă să găsească soluții pentru ca Ungaria și Slovacia să renunțe la petrolul rusesc

Data publicării:
comisia europeana
Foto: Profimedia Images
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Comisia Europeană colaborează cu Ungaria și Slovacia în vederea diversificării surselor de aprovizionare și a renunțării treptate la petrolul rusesc. Aceste țări beneficiază de o derogare de la sancțiuni datorită conductei de petrol „Drujba”, relatează UNN.

Comisia Europeană va ajuta Ungaria și Slovacia să renunțe la petrolul rusesc, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Bruxelles pe 4 august.

„În primul rând, obiectivul nostru este să interzicem accesul tuturor resurselor energetice rusești pe piețele europene și suntem pe cale să ducem la bun sfârșit această strategie. Petrolul rusesc face obiectul sancțiunilor. Cu excepția Ungariei și a Slovaciei, care, din motivele pe care le-au invocat în timpul negocierilor privind o derogare, beneficiază de o autorizație”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.

„Și li se permite să importe petrol rusesc, dar, desigur, colaborăm îndeaproape atât cu Ungaria, cât și cu Slovacia pentru a le ajuta să-și diversifice sursele și să renunțe la petrolul rusesc”, a subliniat Itkonen.

„În prezent, acestea au posibilitatea de a face acest lucru, iar noi lucrăm, în același timp, la o propunere de interzicere a importului de petrol rusesc în UE, iar acest lucru se va realiza în viitorul apropiat”, a adăugat ea.

În prezent, Rusia furnizează petrol Ungariei și Slovaciei prin conductele de petrol „Drujba”, în baza unei derogări de la sancțiunile UE impuse în legătură cu războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei.

 

Editor : M.C

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