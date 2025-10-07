O nouă strategie pentru cea mai grea iarnă de război. Rețeaua secretă de baterii uriașe ce țin în viață sistemul energetic al Ucrainei

Rețeaua electrică a Ucrainei a rezistat cu greu bombardamentelor rusești timp de trei ierni consecutive în care inginerii au fost nevoiți să repare substațiile electrice sub amenințarea atacurilor cu drone și rachete, iar civilii au petrecut perioade lungi de timp în beznă și frig în timp ce forțele Moscovei încercau să le distrugă moralul. Acum, în pragul celei de-a patra ierni de război, planul pentru a menține aprovizionarea cu energie a țării în timpul viitoarelor atacuri rusești se bazează pe o rețea uriașă de baterii de producție americană ascunse în diverse locații secrete din Ucraina.

Într-unul din aceste locuri, rânduri întregi de baterii ținute în containere vopsite cu alb emit în continuu un zumzet ascuțit. „Este cel mai bun sunet din lume” pentru că înseamnă că bateriile funcționează, a spus Vadim Utkin, un consilier din domeniul energiei care lucrează pentru DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina.

Parcurile de baterii au o capacitate totală de 200 de megawați și pot alimenta cu energie aproximativ 600.000 de locuințe timp de două ore – un oraș de dimensiunea capitalei Statelor Unite, Washington D.C., potrivit Wall Street Journal.

Ceea este cel mai important, însă, este că în timpul unor bombardamente, aceste baterii le oferă inginerilor destul timp să restaureze rețelele electrice și să prevină o pană de curent.

În ciuda campaniei intense de bombardamente lansate de Rusia asupra substațiilor electrice, minelor de cărbune și instalațiilor de gaze naturale, iarna trecută, Ucraina a reușit, în mare parte, să mențină constantă alimentarea cu electricitate. Foto: Profimedia Images

Proiectul parcurilor de baterii a costat 140 de milioane de dolari și a fost finalizat în luna august, fiind crucial pentru Ucraina, care a făcut toate eforturile ca să își modernizeze și descentralizeze rețeaua electrică pentru a o ajuta să reziste barajelor rusești.

Ucrainenii nu vor să dezvăluie locurile unde se află aceste baterii și detaliile legate de măsurile luate pentru a le proteja, care includ sisteme de apărare antiaeriană amplasate strategic, pentru a nu le transforma în ținta viitoarelor atacuri ale Rusiei.

Atacurile Rusiei au redus capacitatea Ucrainei de producere a energiei cu peste 50%

Cele șase locații din Kiev și regiunea Dnipropetrovsk sunt conectate la rețeaua electrică și furnizează energie dacă o altă sursă, precum o termocentrală, este avariată.

„Ne-am pierdut mai mult de jumătate din capacitatea noastră de generare a energiei din cauza distrugerilor provocate de rachete, drone Shahed și așa mai departe”, a explicat Olha Buslaveț, fost ministru al energiei din Ucraina.

Rusia a mărit semnificativ ritmul de producție a dronelor de atac, ceea ce i-a permis să copleșească apărarea antiaeriană a Ucrainei, lansând sute de drone într-un singur atac. Foto: Profimedia Images

De la începutul invaziei rusești și până acum, toate termocentralele din Ucraina au fost atacate. Unele din ele au fost reparate, însă multe au fost avariate prea mult ca să mai poată fi repuse în funcțiune.

Înainte de război, Ucraina obținea cea mai mare parte a energiei necesare din centralele sale nucleare, care au fost și ele vizate de atacurile rușilor. Cea mai mare dintre ele, centrala Zaporojie din Enerhodar, nu mai aprovizionează țara cu energie întrucât a fost ocupată de trupele ruse la începutul conflictului.

Doar jumătate din necesarul de energie al țării mai este aprovizionat acum de centralele nucleare ale Ucrainei.

Din cauza arsenalului uriaș de drone al armatei ruse, atacurile din această iarnă ar putea fi cele mai devastatoare de la începutul războiului

În ciuda campaniei intense de bombardamente asupra substațiilor electrice, minelor de cărbuni și instalațiilor de gaze naturale din Ucraina, iarna trecută, muncitorii din industria energetică au reușit, în mare parte, să mențină constantă alimentarea cu electricitate.

De atunci, însă, Rusia a mărit semnificativ ritmul de producție a dronelor de atac, ceea ce i-a permis să copleșească apărarea antiaeriană a Ucrainei, lansând sute de drone într-un singur atac. Se anunță o iarnă încă și mai periculoasă pentru ucraineni.

În ceea ce privește atacurile cu drone asupra rețelei energetice a Ucrainei, campania de bombardamente din iarna aceasta s-ar putea să fie cea mai devastatoare de la începutul războiului și până în prezent. Foto: Profimedia Images

Nici Ucraina nu se lasă mai prejos. Prin atacurile lansate asupra teritoriului rus, a reușit să reducă cu cel puțin 15% capacitatea rafinăriilor petroliere din Rusia și a lăsat 77.000 de oameni din regiunea Belgorod fără energie electrică în urma unui atac de la finalul lunii trecute.

O altă soluție pentru Ucraina ar fi diversificarea surselor de aprovizionare cu electricitate și construirea de parcuri eoliene și solare. Dacă o turbină eoliană este lovită, restul instalațiilor pot continua să funcționeze, spre deosebire de o termocentrală care se oprește de tot dacă este avariată suficient de puternic.

Ceea ce face ca bateriile să fie o opțiune atât de atractivă pentru Ucraina este caracteristica lor modulară. Oricare dintre parcurile de baterii poate fi scoasă din uz și înlocuită fără ca celelalte instalații să fie afectate.

Deși sunt cele mai mari de până acum, noile instalații nu sunt primele parcuri de baterii construite în Ucraina. În 2021, Utkin a condus proiectul prin care o astfel de rețea a fost construită în Enerhodar, oraș ce a fost ocupat de forțele ruse anul următor.

Cu câteva ore înainte ca trupele ruse să intre în regiune, Utkin a șters software-ul cu care erau operate bateriile, transformându-le în niște „cărămizi scumpe” care au devenit inutile.

