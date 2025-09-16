Rusia produce aproximativ 30.000 de drone Shahed pe an și intenționează să dubleze acest număr până în 2026. Ucraina, în dezavantaj

Rusia a crescut semnificativ producția de drone de atac și este acum capabilă să producă aproximativ 30.000 de drone de tip Shahed pe an, scrie The New York Times. Analiștii cred că complexul militar-industrial va putea dubla aceste cifre în 2026.

Această creștere este rezultatul mobilizării resurselor publice și private sub conducerea lui Vladimir Putin, care a declarat dronele o prioritate națională, notează sursa citată.

Amploarea atacurilor rusești s-a schimbat dramatic în ultimele luni. În timp ce acum trei ani Moscova a făcut furori prin lansarea a 43 de drone într-un singur atac, luna aceasta a trimis peste 800 de drone de atac și momeli peste graniță într-o singură noapte. Până în prezent, în 2025, Rusia a lansat peste 34.000 de astfel de aparate către Ucraina - de aproape nouă ori mai multe decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut.

Moscova și-a schimbat și tacticile legate de drone, trimițând aparate în roiuri sau valuri pe rute confuze pentru a distrage atenția de la țintele reale. Rusia folosește mai multe momeli din spumă vopsită și placaj, care sunt imposibil de distins de dronele reale de pe cer. Dronele au început să zboare mai sus și să evite câmpurile deschise unde operează echipajele de apărare aeriană ucrainene.

În același timp, Ucraina, care a avut un avantaj timpuriu în războiul dronelor, se luptă acum, notează publicația, să-și adapteze tacticile de apărare la atacurile dronelor rusești. Potrivit părții ucrainene, aceasta reușește să doboare 88% din dronele rusești - față de 93% în 2024. Pentru a contracara numărul tot mai mare de atacuri, Kievul folosește grupuri mobile cu mitraliere, echipamente de război electronic și drone interceptoare ieftine.

Cel puțin 19 drone rusești au zburat în Polonia săptămâna trecută, iar două avioane de vânătoare F-16 românești au interceptat o dronă în spațiul aerian al țării. Războiul a atins un nou punct de cotitură în utilizarea dronelor, iar viitoarele atacuri rusești ar putea implica mii de drone, a declarat pentru NYT analistul Michael Kofman de la Carnegie Endowment.

Citește și:

VIDEO Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să doboare o dronă și cât costă o astfel de operațiune

Editor : Ș.R.