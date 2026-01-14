Live TV

Președinta interimară a Venezuelei nu merge în SUA, la întâlnirea cu Trump. Explicația ironică a fratelui său, Jorge Rodriguez

Delcy Rodriguez
Delcy Rodriguez

Preşedinta interimară a Venezuelei Delcy Rodriguez, care a făcut o scurtă declaraţie presei miercuri, nu va călători în Statele Unite pentru a se întâlni cu Donald Trump din cauza „paşaportului expirat”, a glumit fratele ei, preşedintele Adunării Naţionale Jorge Rodriguez.

Delcy Rodriguez, fratele ei şi ministrul de interne Diosdado Cabello, „triumviratul” care îi reuneşte pe cei mai puternici oameni din Venezuela, au apărut în faţa presei la palatul prezidenţial miercuri, transmite AFP preluată de Agerpres.

Citește și: Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială

Preşedinta, care a declarat în mod special că „Venezuela se deschide către o nouă eră politică”, nu a răspuns la întrebările unui grup de jurnalişti care doreau să ştie dacă ea va călători în Columbia şi, mai ales, în Statele Unite pentru a se întâlni cu Donald Trump. Liderul de la Casa Albă urmează să se întâlnească joi cu emisari ai guvernului venezuelean.

Delcy Rodriguez a făcut un gest de salut cu mâna fără să răspundă înainte de a pleca, dar Jorge Rodriguez a glumit apoi: „Paşaportul ei a expirat”.

Citește și: Frații machiavelici și „spărgătorul de cranii”. Care sunt cele „patru familii” care se luptă pentru putere în Venezuela

Fostul preşedinte Nicolas Maduro, capturat pe 3 ianuarie de armata americană într-o operaţiune spectaculoasă, este în prezent închis la New York, în aşteptarea procesului.

Fostă vicepreşedintă în timpul mandatului lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez a călătorit printre altele la Haga în 2025 la Curtea Internaţională de Justiţie şi în Surinam pentru învestirea preşedintei Jennifer Geerlings-Symons.

