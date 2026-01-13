Frații machiavelici și „spărgătorul de cranii”. Care sunt cele „patru familii” care se luptă pentru putere în Venezuela

Delcy Rodriguez s-a folosit de prima sa ședință de cabinet în calitate de președinte interimar al Venezuelei ca să îi îndemne pe venezueleni să rămână uniți. În dreapta ei stătea generalul Vladimir Padrino Lopez, ministrul apărării, a cărui susținere a fost vitală pentru ca Rodriguez să preia puterea. În stânga ei ședea Diosdado Cabello, ministrul de interne, care este sprijinit de serviciile de securitate și milițiile Colectivos – o piesă crucială din mașinăria de represiune a statului. Împreună cu Nicolas Maduro, președintele venezuelean capturat de forțele speciale ale Statelor Unite, ei reprezintă cele „patru familii” care au condus Venezuela de la moartea lui Hugo Chavez, fondatorul actualului regim, și până în prezent. Însă, această alianță în stil mafiot este pe cale să se rupă.

Rodriguez are acum misiunea aproape imposibilă de a încerca să îi facă pe plac lui Donald Trump, în timp ce trebuie să își țină în frâu rivalii care ar putea să o răstoarne de la putere.

Rodriguez este recunoscută ca fiind o politiciană foarte abilă, însă un singur pas greșit i-ar putea pecetlui soarta și ar putea declanșa haosul în Venezuela.

Actualul președinte interimar al Venezuelei a făcut parte, pentru scurt timp, din administrația Chavez, cu care se pare că ar fi avut o relație tensionată. Apoi, cariera ei politică a luat avânt sub conducerea lui Maduro, devenind pe rând ministru de externe (2014-17), vicepreședinte (2018-prezent), ministru al economiei (2020-24) și ministru al petrolului și hidrocarburilor (2024-prezent).

După ce Maduro a fost capturat, CIA a ajuns la concluzia că Rodriguez este o persoană pragmatică și poziționată cel mai bine pentru a garanta stabilitatea Venezuelei.

Delcy Rodriguez - președintele interimar al Venezuelei, alături de generalul Vladimir Padrino Lopez - ministrul apărării, Diosdado Cabello - ministrul de interne, și Jorje Rodriguez - fratele mai mare al lui Delcy și „unul dintre cei mai malefici oameni” din Venezuela. Foto: Profimedia Images

Noua președintă a părut mereu a fi un suporter foarte loial al regimului, însă și o persoană deschisă unei cooperări cu Statele Unite, potrivit fostului ambasador american în Venezuela, Patrick Duddy.

„Ea este o politiciană pricepută, altfel nu ar fi supraviețuit atât de mult și nici nu ar fi ajuns atât de sus”, a mai spus Duddy pentru The Telegraph.

Adevărata putere se află în mâinile miniștrilor care au deja „mâinile pătate de sânge”

Indiferent dacă zvonurile că i-ar fi ajutat pe americani să îl captureze pe Maduro sunt adevărate sau nu, Rodriguez se află acum în situația în care trebuie să pună în balanță cerințele lui Trump și cele ale puternicilor ei rivali.

Rodriguez a condamnat „răpirea” predecesorului ei și a promis să nu permită niciodată Venezuelei să devină o „colonie”, însă a propus mai apoi un parteneriat economic „echilibrat și bazat pe respect” cu Statele Unite.

Promisiunea de a trimite până la 50 de milioane de barili de petrol în SUA pare să îl fi îmbunat deocamdată pe Trump. Dar, cu toate că Rodriguez este oficial noua lideră a Venezuelei, cei mai mulți analiști consideră ea este mai puțin influentă decât Padrino sau Cabello.

„Cele patru familii lucrau împreună în regimul lui Maduro. Dar adevărata putere o au Cabello - poliția națională, serviciile de securitate și Colectivos - și Padrino, care are armata”, a explicat Joaquin Ortega, un profesor de teorie politică din Venezuela care i-a cunoscut pe unii dintre cei mai puternici oameni din stat.

Diosdado Cabello controlează acum poliția, serviciile de securitate și forțele paramilitare cunoscute sub denumirea de Colectivos și „prezintă cea mai mare amenințare” la adresa lui Rodriguez. Foto: Profimedia Images

Miniștrii dețin cu adevărat puterea în stat pentru că ei sunt oamenii „cu arme”, a spus și cercetătorul Ian Vasquez de la Institutul Cato din SUA. „Ea se află într-o postură extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă, pentru că trebuie să le facă pe plac atât celor din guvernul SUA, cât și celorlalți din regimul chavist”. Iar Cabello și Padrino au deja „mâinile pătate de sânge”.

Nu se știe sigur care ar putea fi picătura ce va umple paharul în cazul lui Rodriguez, dar dacă va fi percepută drept o lideră care transformă Venezuela într-un vasal al Statelor Unite ar fi devastator pentru viitorul ei în fruntea țării.

„Orice va face ea ca să îmbuneze administrația Trump va fi văzut drept o capitulare... orice decizie va lua ca să le facă pe plac naționaliștilor ar putea declanșa furia lui Trump”, a explicat Roxanna Vigil, de la Consiliul pentru Relații Externe din SUA.

Persoana care „prezintă cea mai mare amenințare” la adresa lui Rodriguez

Cabello, un fost căpitan de armată, a urmat cursurile academiei militare alături de Chavez și a ajuns la închisoare împreună cu el, după ce, în 1992, au pus la cale o lovitură de stat eșuată.

Când Chavez a ajuns în sfârșit la putere, Cabello s-a ridicat odată cu el. Bărbatul de 62 de ani face parte din elita politică a Venezuelei de zeci de ani, devenind cunoscut pentru brutalitatea cu care acționează.

Cabello a devenit o vedetă locală, el fiind prezentatorul unei emisiuni difuzate de televiziunea de stat în care îi critică pe inamicii politici ai regimului, înarmat fiind cu o măciucă de lemn.

În calitate de ministru de interne, Cabello controlează acum poliția, serviciile de securitate și forțele paramilitare cunoscute sub denumirea de Colectivos.

Unii analiști spun că generalul Vladimir Padrino ar fi încercat deja să îl înlăture de la putere pe Nicolas Maduro în 2019. Foto: Profimedia Images

Un fost oficial american care locuiește în Venezuela a spus că Cabello este cel care face legea pe străzile orașelor după căderea lui Maduro. Protestele au fost înăbușite, iar forțele loiale lui Cabello se plimbă acum din ușă în ușă ca să îi prindă pe cei care se bucură de capturarea fostului lider al țării.

Cabello este persoana care „prezintă cea mai mare amenințare” la adresa lui Rodriguez, a mai spus oficialul american citat de The Telegraph.

Un asasinat pus la cale de agenții trimiși de Cuba

În timp ce Cabello poartă de obicei un trening și o șapcă de baseball, Vladimir Padrino Lopez, ministrul apărării și ofițerul militar cu cel mai înalt rang din armata Venezuelei, poartă mereu uniforma sa militară în public.

Unii analiști spun că Padrino ar fi încercat deja să îl înlăture de la putere pe Maduro în 2019. Totuși, în public, Padrino se prezintă mereu ca un apărător loial al regimului și al suveranității Venezuelei.

Padrino a criticat deseori „imperialismul american”, susținând chiar în timp ce Trump își aduna armada în Marea Caraibilor, anul trecut, că Statele Unite reprezintă „unul intre imperiile vinovate de cele mai mari genocide din istoria omenirii”.

Mai mult, Rodriguez trebuie să țină seama și de prezența Cubei în Venezuela. În schimbul petrolului venezuelean, Cuba trimite trupe și agenți ai serviciilor de informații în Caracas ca să susțină armata și serviciile de securitate ale Venezuelei. O parte dintre membrii forțelor cubaneze au fost uciși în timpul asaltului Statelor Unite asupra „fortăreței” în care se ascundea Maduro.

„Venezuela este în continuare plină de agenți cubanezi, iar Cuba nu vrea să piardă Venezuela”, a spus Vasquez, sugerând faptul că serviciile secrete din Havana ar putea pune la cale asasinarea lui Rodriguez.

Delcy Rodriguez are acum misiunea aproape imposibilă de a încerca să îi facă pe plac lui Donald Trump, în timp ce trebuie să își țină în frâu rivalii care ar putea să o răstoarne de la putere. Foto: Profimedia Images

„Unul dintre cei mai malefici oameni” din Venezuela

Rodriguez are și ea două atuuri în mânecă. Un avantaj este faptul că are – deocamdată – susținerea Statelor Unite, deși acest lucru s-ar putea dovedi atât o binecuvântare, cât și un blestem.

Al doilea avantaj este că Rodriguez are propriul ei grup de susținători. Jorje Rodriguez, fratele ei mai mare „machiavelic” a fost vicepreședinte pe timpul lui Chavez și este acum președintele adunării naționale – parlamentul Venezuelei.

El este, de asemenea, „unul dintre cei mai malefici oameni” din Venezuela, potrivit fostului oficial american, care l-a descris pe J. Rodriguez drept un „uneltitor și manipulator” care se joacă cu mintea oamenilor. Împreună cu sora lui, cei doi formează o pereche „nemiloasă”.

Comploturile și acțiunile subtile s-ar putea să o fi ajutat pe Delcy Rodriguez să ajungă la putere, dar acestea nu garantează că ea va și reuși să rămână la vârf pentru mult timp de acum înainte.

