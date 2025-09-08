Live TV

Care este raportul de forțe pe frontul din Ucraina. Anunțul șefului armatei de la Kiev

Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Forţele ruse au o superioritate numerică de 3 la 1 în oameni şi mijloace tehnice faţă de armata ucraineană pe front, a declarat luni şeful forţelor armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi.

În zonele frontului prioritare pentru Rusia, unde armata rusă îşi concentrează cele mai multe trupe, această superioritate ajunge până la 4 la 1 şi chiar 6 la 1, a adăugat comandantul ucrainean.

Şeful armatei ucrainene a afirmat, însă, că trupele sale au reuşit să stabilizeze axele unde situaţia se deteriorase cel mai mult pentru ucraineni. Sîrskîi s-a referit în special la fronturile Dobropillea, Pokrovsk, Novopavlovsk şi Liman, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Pe axele din Dobropillea, forţele ucrainene au recucerit 25,5 kilometri pătraţi în august. La rândul lor, ruşii au cucerit 13,5 kilometri pătraţi de teritoriu pe acest front.

Pe frontul de la Pokrovsk, Ucraina a câştigat 26 de kilometri de teritoriu luna trecută, în timp ce ruşii au cucerit 5 kilometri pătraţi.

Tot în august, trupele ruse au reuşit să pătrundă în grupuri mici în spatele liniilor ucrainene, în apropierea aglomerărilor urbane Pokrovsk şi Mîrnohrad din regiunea Doneţk. Potrivit lui Sîrskîi, armata ucraineană a reuşit să neutralizeze această ameninţare şi să împiedice străpungerea frontului sau încercuirea trupelor ucrainene.

