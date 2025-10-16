Live TV

Ce spune Casa Albă despre o viitoare întâlnire Putin-Zelenski. Trump a vrut să organizeze un summit ruso-ucrainean după cel din Alaska

Data publicării:
Casa Albă
Casa Albă. foto Profimedia
Preşedintele Donald Trump consideră că încă este posibil să determine o întâlnire directă între preşedinţii rus Vladimir Putin şi ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce şeful Casei Albe a avut o „lungă” şi „productivă” discuţie la telefon cu liderul de la Kremlin cu care a convenit să aibă un al doilea summit, la Budapesta, fără a fi precizată o dată anume.

„Preşedintele consideră că este încă posibil să-i reunească pe Putin şi Zelenski”, a declarat presei Karoline Leavitt. „El va încerca să promoveze pacea şi consideră că s-au înregistrat progrese în urma acestei convorbiri. Putin s-a angajat, în timpul convorbirii, să se întâlnească cu Donald Trump”, a confirmat purtătoarea de cuvânt, după ce Donald Trump anunţase primul summitul într-o postare pe Truth Social.

La Moscova, emisarul Kremlinului responsabil cu problemele economice internaţionale, Kirill Dmitriev, a declarat, de asemenea, că discuţia dintre cei doi lideri a fost „pozitivă şi productivă”.

Trump sperase să faciliteze o întâlnire între cele două părţi, rusă şi ucraineană, după întâlnirea sa cu Putin din Alaska, în luna august.

Zelenski a declarat că este dispus să se întâlnească cu liderul rus, dar acest lucru nu s-a concretizat încă, deoarece Moscova a rămas vagă în răspunsul la această propunere, invitându-l, în mod sarcastic, pe liderul ucrainean la Kremlin.

Potrivit lui Leavitt, Putin este hotărât să se întâlnească cu Trump.

Ea a precizat că discuţia lor de joi a durat în total două ore şi a repetat că Trump consideră că s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte rezolvarea războiului Rusiei în Ucraina.

Preşedintele va încerca să avanseze procesul de pace, a declarat Leavitt.

O discuție de mai bine de două ore

Imediat după convorbirea cu Putin, Donald Trump a postat pe Truth Social că el şi omologul rus Vladimir Putin au convenit să organizeze un alt summit, la Budapesta, pentru a discuta despre încheierea războiului în Ucraina, discuţia avânt loc cu o zi înainte ca preşedintele SUA să-l primească din nou în Biroul Oval pe liderul ucrainean, Volodimir Zelenski.

Această evoluţie surprinzătoare a survenit în momentul în care Zelenski se îndrepta vineri către Casa Albă pentru a solicita mai mult sprijin militar, inclusiv posibile rachete ofensive cu rază lungă de acţiune. Însă tonul pozitiv care a urmat convorbirii dintre SUA şi Rusia pare să pună sub semnul întrebării posibilitatea unui astfel de sprijin pe termen scurt, notează observatorii.

Kievul şi Moscova şi-au intensificat războiul cu atacuri masive reciproce asupra infrastructurii energetice, în timp ce NATO se străduieşte să răspundă la o serie de incursiuni aeriene ruseşti.

Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images

Al doilea summit între Trump şi Putin va urma după ce în prealabil vor avea loc discuţii la nivel inferior între Moscova şi Washington, săptămâna viitoare, a precizat Trump, dar nu a fost furnizată nicio dată pentru întâlnirea liderilor.

În postarea sa de pe Truth Social, Trump a spus că îl va informa vineri pe Zelenski, în Biroul Oval, despre discuţia cu Putin. „Cred că s-au înregistrat progrese importante în urma conversaţiei telefonice de astăzi”, a adăugat el.

Între timp, Ucraina a solicitat rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune, care ar pune Moscova şi alte oraşe ruse importante în raza de acţiune a atacurilor ucrainene.

Planurile lui Trump contra războiului

Trump, care a promis să pună capăt războiului început de Rusia  în 2022, şi-a exprimat anteruir frustrarea crescândă faţă de Putin din cauza atacurilor continue.

Trump a declarat că ar putea furniza arme cu rază lungă de acţiune Ucrainei, dacă Putin nu se prezintă la masa negocierilor.

În ultimele avertismente adresate Rusiei, Trump a declarat miercuri că premierul indian Narendra Modi s-a angajat să nu mai cumpere petrol din Rusia şi că administraţia va presa China să facă acelaşi lucru. India nu a confirmat un astfel de angajament, deşi Reuters a relatat că unele rafinării indiene se pregătesc să reducă importurile de petrol rusesc, cu aşteptări de reducere treptată, potrivit a trei surse familiarizate cu problema.

Secretarul apărării Pete Hegseth a declarat miercuri în Europa că Washingtonul va „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul nu se va încheia.

Donald Trump Volodimir Zelenski
Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Rezultatul convorbirii telefonice de joi dintre Donald Trump şi Vladimir Putin va „provoca îngrijorare în Ucraina”, afirmă corespondentul Sky News în SUA, David Blevins. Ucraina va fi, fără îndoială, sceptică faţă de orice idee că Putin ar dori să pună capăt conflictului: Rusia nu a dat semne că ar dori să înceteze luptele, în ciuda apelurilor repetate şi a termenelor limită impuse de Washington.

Zelenski va fi vineri la Casa Albă ca să îi ceară lui Trump permisiunea de a utiliza rachetele de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acţiune ale SUA, consolidând astfel poziţia Kievului în război. Mai mulţi diplomaţi ruşi au avertizat SUA în privinţa acestei „mişcări periculoase”, iar Blevins spune că recentul succes al lui Trump în încheierea războiului din Gaza, precum şi convorbirea sa de joi cu Putin, ar putea însemna că s-a hotărât deja. „Este clar că suntem într-o săptămână în care preşedintele este în modul diplomatic. Proaspăt după succesul său în Orientul Mijlociu, el este foarte dornic să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina cât mai curând posibil”, subliniază jurnalistul.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

