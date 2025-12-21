Live TV

„Fă-o pentru președinte”. Trezoreria SUA le cere companiilor și oamenilor de afaceri să contribuie la „Conturile Trump pentru copii”

Treasury Department Building
Trezoreria SUA. Foto: Getty Images
„Provocarea celor 50 de state”

Beneficiile fiscale oferite de noua inițiativă de investiții „Conturile Trump pentru copii” sunt atât de modeste încât mulți prevăd deja că programul ar putea fi un eșec. Dar, în timp ce administrația se pregătește să creeze conturi de economii pentru zeci de milioane de copii, ea are o armă nu tocmai secretă: președintele Donald Trump. Într-o perioadă în care mulți sunt dornici să intre în grațiile președintelui sau să evite mânia acestuia, administrația imploră șefii de corporații, filantropii și guvernatorii să doneze generos în conturile omonime ale lui Trump, special concepute pentru a crea fonduri de investiții pentru copii, scriu jurnaliștii Politico.

„Președintele face apel la liderii de afaceri și organizațiile filantropice ale națiunii noastre să ne ajute să facem America din nou grozavă, asigurând viitorul financiar al copiilor americani”, a declarat miercuri secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Iar administrația înregistrează deja succese.

Fondatorul Dell Technologies, Michael Dell, s-a angajat să cheltuiască 6,25 miliarde de dolari, distribuind câte 250 de dolari în conturile a milioane de copii. Managerul fondului speculativ Ray Dalio a urmat acest exemplu, promițând să doneze 75 de milioane de dolari în conturile copiilor din Connecticut, statul în care locuiește.

În același timp, Casa Albă presează companiile să contribuie la conturile copiilor angajaților lor, iar un număr mic, dar în creștere, s-a angajat să participe. Printre acestea se numără: Visa, Mastercard, Uber, Charter Communications și Blackrock.

Și guvernatorii sunt presați să ia măsuri, iar Bessent a declarat că aproape două duzini de state iau în considerare în prezent diverse modalități de a contribui.

profimedia-0985599119
Secretarul Trezoreriei Scott Bessent, Secretarul Comerțului Howard Lutnick și Secretarul Internelor Doug Burgum, în Biroul Oval, alături de Donald Trump Foto: Profimedia

Mulți experți s-au arătat sceptici cu privire la numărul de familii care vor participa, deoarece facilitățile fiscale nu sunt deosebit de generoase, mai ales în comparație cu alte instrumente de economisire, cum ar fi conturile 529.

Trump și republicanii din Congres mizează mult pe acest program, care urmează să fie lansat oficial în iulie - cu doar câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului - și care a devenit deja un subiect de discuție în eforturile lor de a convinge alegătorii că se ocupă de problemele legate de accesibilitate.

Programul va crea conturi în care oamenii pot pune bani deoparte pentru copii, în general până la 5.000 de dolari pe an, care vor fi investiți în fonduri indexate. Când copilul împlinește 18 ani, poate retrage bani pentru scopuri specifice, inclusiv pentru a merge la facultate sau pentru a cumpăra o casă. Bebelușii născuți în următorii patru ani vor primi, de asemenea, 1.000 de dolari de la guvern ca capital inițial, în cadrul unui program pilot.

Republicanii speră că acest lucru va permite mai multor familii să experimenteze direct beneficiile investițiilor. Dar chiar și susținătorii recunosc că beneficiile fiscale asociate planului nu sunt mari, ca urmare a faptului că legislatorii au încercat să mențină costurile bugetare la un nivel redus atunci când au elaborat legislația.

Spre deosebire de conturile 529, banii retrași din Conturile Trump sunt impozabili. Contribuțiile sunt, de asemenea, impozabile, însă, într-o mișcare surprinzătoare, Departamentul Trezoreriei a declarat că oamenii pot depune până la 2.500 de dolari înainte de impozitare dacă o fac prin intermediul locurilor lor de muncă.

Când analiștii oficiali ai Congresului au analizat programul, au estimat că acesta ar costa aproximativ 15 miliarde de dolari - o fracțiune din costul estimat al noilor facilități fiscale introduse de Trump pentru bacșișuri și ore suplimentare -, ceea ce înseamnă că nu au prevăzut o adoptare pe scară largă a programului.

Un aspect unic al planului este însă faptul că acesta este conceput pentru a accepta contribuții nu numai de la părinți și alți membri ai familiei, ci și de la angajatori, organizații non-profit, filantropi și guverne statale.

„Unul dintre aspectele cele mai promițătoare ale conturilor Trump este că încurajează mai mulți investitori” în conturi, a spus Ray Boshara, consilier politic senior la Institutul Aspen, care a consiliat legislatorii cu privire la inițiative similare.

El a menționat că atât Dell, cât și Dalio își limitează donațiile la copiii care locuiesc în zone cu un venit mediu mai mic de 150.000 de dolari.

„Nu numai că filantropii profită de această prevedere unică”, dar „faptul că o fac în mod progresiv este și mai bine”, a spus Boshara.

Bessent, un fost manager de fonduri speculative, spune că îi încurajează pe alți oameni bogați să urmeze exemplul lui Dell și Dalio - și pare atât de încrezător că alții vor face acest lucru, încât a dat campaniei un nume: „Provocarea celor 50 de state”.

Norvegian PM Visits Donald Trump - Washington - 24 Apr 2025
Donald Trump, alături de Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA. Foto: Profimedia Images

„Invităm toți filantropii din toate statele țării să colaboreze cu noi”, a declarat Bessent, adăugând că Dalio va reprezenta statul Connecticut. Trump a declarat că și el va contribui la aceste conturi, deși detaliile nu au fost încă făcute publice.

În același timp, administrația presează companiile să contribuie la conturile pentru copiii angajaților lor. În acest sens, Casa Albă a primit ajutorul senatorului Cory Booker, care a semnat împreună cu senatorul Ted Cruz o scrisoare adresată directorilor executivi ai companiilor din Fortune 1000, îndemnându-i să participe.

„Multe companii și-au exprimat deja sprijinul și încurajăm compania dumneavoastră să exploreze modalități de a contribui la un nivel aliniat misiunii și capacității dumneavoastră”, au scris ei într-o scrisoare recentă.

Blackrock și BNY au declarat că vor egala contribuțiile de 1.000 de dolari ale guvernului pentru copiii angajaților lor.

Administrația a publicat câteva detalii despre modul în care va funcționa planul, stipulând, de exemplu, că cei 2.500 de dolari pe care angajatorii îi pot depune în conturi fără a fi impozitați sunt per angajat, nu per copil, pentru cei care au mai mulți copii. Dar multe companii sunt în așteptare.

Între timp, administrația se așteaptă ca și statele să contribuie.

„Administrația a colaborat îndeaproape cu o serie de guvernatori pentru a determina cea mai bună modalitate în care statele pot colabora cu guvernul federal pentru a extinde accesul la conturile Trump”, a declarat Bessent. „Până în prezent, 20 de state iau în considerare suplimentarea conturilor.”

