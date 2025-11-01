Fată de 13 ani dată dispărută, găsită într-o cutie în subsolul unui bărbat cunoscut pe Snapchat, în Pennsylvania

O fată de 13 ani din Louisiana, dată dispărută, a fost găsită închisă într-o cutie, în subsolul casei unui bărbat pe care l-ar fi cunoscut pe Snapchat. Autoritățile au anunțat că tânărul de 26 de ani a fost arestat și acuzat de trafic de persoane, agresiune sexuală și coruperea unui minor. În anchetă au mai fost reținuți alți doi bărbați: unul acuzat de răpire, iar altul, de complicitate, după ce ar fi însoțit fata în timpul călătoriei sale prin mai multe state americane, potrivit The Guardian.

Ki-Shawn Crumity, în vârstă de 26 de ani, este acuzat de trafic de persoane, agresiune sexuală, contact ilegal cu un minor și coruperea unui copil, după ce poliția din Pittsburgh a anunțat că l-a arestat joi. El este unul dintre cel puțin trei bărbați reținuți până sâmbătă, în cadrul unei anchete desfășurate de autorități din mai multe state americane.

„Această copilă a fost ademenită, exploatată și apoi abuzată sexual de străini care au găsit-o online”, a declarat procurorul general al statului Louisiana, Liz Murrill, într-un comunicat transmis vineri.

„Este doar un exemplu al pericolelor pe care le pot ascunde rețelele sociale și traficul de persoane”, a adăugat acesta.

Potrivit anchetatorilor, adolescenta a dispărut din Louisiana în urmă cu o săptămână, după ce l-a cunoscut pe Crumity prin intermediul platformei Snapchat. Polițiștii au urmărit deplasarea fetei prin mai multe state, iar joi, în urma unor informații primite de la agenți federali, au descoperit-o într-o cutie acoperită cu un cearceaf, în subsolul locuinței lui Crumity, situată în cartierul Brighton Park din Pittsburgh.

Fata a fost transportată la spital, unde medicii au confirmat urme ale unei agresiuni sexuale, potrivit postului WWL Louisiana.

Adolescenta a relatat că a ajuns la Pittsburgh cu un autobuz Greyhound, iar, odată ajunsă la locuința bărbatului, a dormit într-un pat din subsol împreună cu el și o femeie. Tot acolo, Crumity i-a oferit produse alimentare care conțineau canabis („edibles”) și a agresat-o sexual în mod repetat, timp de aproximativ o săptămână, potrivit WTAE.

Crumity a fost reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune și încarcerat în arestul poliției din Pittsburgh.

Alți doi bărbați au fost arestați în legătură cu dispariția fetei. Unul dintre ei, Ronald Smith, în vârstă de 62 de ani, ar fi fost cu minora în orașul Columbus, statul Georgia, și este acuzat de răpire, iar cel de-al treilea bărbat, al cărui nume nu a fost făcut public, a fost arestat în New Orleans.

Editor : Ș.A.