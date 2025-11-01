Live TV

Fată de 13 ani dată dispărută, găsită într-o cutie în subsolul unui bărbat cunoscut pe Snapchat, în Pennsylvania

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-01T182948.210
O fată de 13 ani din Louisiana, dată dispărută, a fost găsită într-o cutie în subsolul unui bărbat pe care l-a cunoscut pe Snapchat. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

O fată de 13 ani din Louisiana, dată dispărută, a fost găsită închisă într-o cutie, în subsolul casei unui bărbat pe care l-ar fi cunoscut pe Snapchat. Autoritățile au anunțat că tânărul de 26 de ani a fost arestat și acuzat de trafic de persoane, agresiune sexuală și coruperea unui minor. În anchetă au mai fost reținuți alți doi bărbați: unul acuzat de răpire, iar altul, de complicitate, după ce ar fi însoțit fata în timpul călătoriei sale prin mai multe state americane, potrivit The Guardian.

Ki-Shawn Crumity, în vârstă de 26 de ani, este acuzat de trafic de persoane, agresiune sexuală, contact ilegal cu un minor și coruperea unui copil, după ce poliția din Pittsburgh a anunțat că l-a arestat joi. El este unul dintre cel puțin trei bărbați reținuți până sâmbătă, în cadrul unei anchete desfășurate de autorități din mai multe state americane.

„Această copilă a fost ademenită, exploatată și apoi abuzată sexual de străini care au găsit-o online”, a declarat procurorul general al statului Louisiana, Liz Murrill, într-un comunicat transmis vineri.

„Este doar un exemplu al pericolelor pe care le pot ascunde rețelele sociale și traficul de persoane”, a adăugat acesta.

Potrivit anchetatorilor, adolescenta a dispărut din Louisiana în urmă cu o săptămână, după ce l-a cunoscut pe Crumity prin intermediul platformei Snapchat. Polițiștii au urmărit deplasarea fetei prin mai multe state, iar joi, în urma unor informații primite de la agenți federali, au descoperit-o într-o cutie acoperită cu un cearceaf, în subsolul locuinței lui Crumity, situată în cartierul Brighton Park din Pittsburgh.

Fata a fost transportată la spital, unde medicii au confirmat urme ale unei agresiuni sexuale, potrivit postului WWL Louisiana.

Adolescenta a relatat că a ajuns la Pittsburgh cu un autobuz Greyhound, iar, odată ajunsă la locuința bărbatului, a dormit într-un pat din subsol împreună cu el și o femeie. Tot acolo, Crumity i-a oferit produse alimentare care conțineau canabis („edibles”) și a agresat-o sexual în mod repetat, timp de aproximativ o săptămână, potrivit WTAE.

Crumity a fost reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune și încarcerat în arestul poliției din Pittsburgh.

Alți doi bărbați au fost arestați în legătură cu dispariția fetei. Unul dintre ei, Ronald Smith, în vârstă de 62 de ani, ar fi fost cu minora în orașul Columbus, statul Georgia, și este acuzat de răpire, iar cel de-al treilea bărbat, al cărui nume nu a fost făcut public, a fost arestat în New Orleans.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
Col Toma Marius Cezar
2
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
3
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
4
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
ranca-transalipna
5
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
World Liberty Financial and ALT5 Sigma at the Nasdaq Market, in New York
Dezvăluiri despre mașinăria de făcut bani din criptomonede a familiei...
satira mars (1)
Satira momentului. Parodie despre „agentul constatator” care l-a...
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini cu 10.000, în 2026...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de...
Ultimele știri
Mai mulți participanți la o petrecere uriașă de Halloween, în Germania, au leșinat brusc. Ipoteza unui drog periculos, luată în calcul
Jaful de la Luvru: ADN găsit pe vitrinele sparte. O femeie a fost inculpată, un alt suspect urmează să fie judecat
Trump respinge cererea lui Viktor Orban de a excepta Ungaria de la sancțiunile privind petrolul rusesc
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat cu catuse la maini
Un bărbat din București a mușcat un polițist de picior în timp ce era imobilizat. A fost arestat, după ce a agresat sexual două tinere
Aplicații telefon
UE investighează Snapchat, Youtube, Apple Store și Google Play în legătură cu impactul asupra copiilor
Clădirea Capitoliului, Washington
Fonduri înghețate, vieți în pericol. Administrația Trump, acuzată că blochează banii pentru victimele traficului de persoane
politisti inarmati la perchezitii
Operațiune DIICOT: 22 de persoane reţinute pentru proxenetism şi trafic de persoane. Sechestru pe 69 de maşini şi 30 de imobile
fata care ofera interviu ascunsa
Mărturia cutremurătoare a unei fete care a fost traficată înainte de a împlini 18 ani: abuz verbal, abuz fizic, viol, abuz economic
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu...
Adevărul
Rusia mobilizează 170.000 de soldați în estul Ucrainei, Kievul lovește rafinăriile rusești. Zelenski...
Playtech
Pensionare anticipată fără penalizare: în ce condiții pot ieși românii mai devreme la pensie
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
Pro FM
Justin Bieber a făcut scandal în momentul când Hailey se afla în sala de nașteri. Artistul s-a certat cu...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
O prietenie care a trecut testul timpului. Demi Moore și Billy Bob Thornton, îmbrățișări pe covorul roșu, la...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles