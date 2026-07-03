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Video Noi acuzații aduse de DIICOT pentru frații Tate: Ar fi obținut peste 1 milion de dolari din exploatarea unei victime care era minoră

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Frații Andrew și Tristan Tate. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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După audierile de vineri, DIICOT a anunțat că a extins cercetările în ceea ce îi privește pe frații Andrew și Tristan Tate. Față de acuzațiile de trafic de persoane și viol care au stat la baza dosarului restituit de judecători la finalul anului 2024, procurorii au adăugat acum pe lista infracțiunilor spălarea de bani, influențarea declarațiilor, sustragerea de sub sechestru și complicitate la trafic de minori. Cei doi sunt acuzați că ar fi obținut peste 1 milion de dolari, timp de șapte ani, din exploatarea unei victime care avea 17 ani în momentul racolării. 

Procurorii DIICOT arată că au reunit două dosare care îi vizează pe frații Andrew și Tristan Tate și au extins cercetările în cazul lor, pentru infracțiuni de influențarea declarațiilor în formă continuată, sustragerea de sub sechestru în formă continuată, trafic de persoane în formă continuată, complicitate la trafic de minor și spălare a banilor în formă continuată, în modalitatea ascunderii.

  • Recent, în cazul lui Andrew Tate au fost lansate noi acuzații de DIICOT, care vizează infracțiunile de spălare de bani și trafic de persoane. Detalii, aici

Aceste acuzații se adaugă la cele reținute de procurori în dosarul care a ajuns pe masa judecătorilor, dar a fost returnat la DIICOT la finalul anului 2024. Atunci, dosarul viza acuzațiile de trafic de persoane în formă continuată și viol în formă continuată. 

Noile acuzații aduse de DIICOT sunt următoarele:

Între ianuarie 2023 și ianuarie 2024 (în momentul în care DIICOT deja începuse primul dosar în care erau cercetați frații Tate), Andrew Tate ar fi amenințat două victime și doi martori cu darea în judecată, solicitarea unor despăgubiri „exorbitante” și divulgarea unor date ce țin de viața personală în așa fel încât să își retragă declarațiile date în fața procurorilor sau să facă declarații mincionoase.

Andrew Tate mai este acuzat că acesta a vândut cinci mașine de lux către persoane sau firme din Marea Britanie, deși avea interdicție în acest sens.

În cazul lui Tristan Tate, procurorii spun că, între 2018 și 2021, „a recrutat 3 persoane vătămate, prin inducerea în eroare cu privire la existența unor sentimente reale de iubire”, pe care „le-a exploatat sexual”, obligându-le și șantajându-le emoțional în așa fel încât să producă videoclipuri cu caracter pornografic sau să practice videochat.

Despre acuzația de complicitate la trafic de minori, DIICOT arată următoarele: 

„În sarcina acestuia (n.r. Tristan Tate) s-a reținut și faptul că, având cunoștință de vârsta unei victime minore (17 ani la acea dată) recrutată de către coinculpat (n.r. Andrew Tate), în perioada noiembrie 2014 – decembrie 2021, l-a sprijinit pe acesta în activitatea exploatare sexuală a victimei, atât prin menținerea în stare de inducere în eroare a victimei, dar și prin administrarea conturilor de videochat ale persoanei vătămate, monitorizarea activității acesteia, precum și a obiectivelor financiare impuse. Inculpații ( membri ai aceleași familii) au obținut astfel circa 1.530.000 dolari americani din exploatarea victimei”, potrivit DIICOT.

Tristan Tate mai este acuzat la rândul lui că ar fi intimidat 11 martore să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase procurorilor. În plus, la fel ca Andrew Tate, acesta ar fi vândut un autoturism de lux, deși nu avea acest drept. 

DIICOT arată că a pus sechestru pe cinci autoturisme de lux care aparțin celor doi frați.

Editor : M.G.

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